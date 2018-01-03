Дайджест российских СМИ – 30 января

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КОММЕРСАНТ

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- Белоруссия продолжает экспертизничать - Страна отказалась ослабить торговые ограничения для партнеров по ЕАЭС - На рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) создается опасный прецедент. Как стало известно "Ъ", Белоруссия отказалась по требованию комиссии союза отменять обязательную экспертизу для ввозимых на ее территорию товаров. Этого добивались российские компании, считающие, что действия республики подрывают основные принципы развития рынка союза и могут отрицательно сказаться на объемах взаимной торговли. За демаршем Белоруссии могут последовать санкции в отношении ее товаров, считают юристы.

- Взаимовизовое партнерство - Россия и Белоруссия торопятся упростить пересечение границы к чемпионату мира по футболу - В Минске на этой неделе должно пройти финальное экспертное заседание по подготовке соглашения между Белоруссией и Россией о взаимном признании виз. Если документ удастся согласовать, иностранные туристы смогут вновь легально въезжать в РФ с белорусской территории. Чиновники обеих стран заверяют, что к летнему чемпионату мира по футболу в России документ уже вступит в действие. Ранее в качестве дедлайна указывался конец 2017 года, однако разногласия по ряду вопросов не позволили подписать документ в срок. "Ъ" разбирался в том, что даст новое соглашение и почему его до сих пор не подписали.

- "Врачу нельзя связывать руки страхом" - Медики требуют пересмотра уголовного дела гематолога Елены Мисюриной - В понедельник власти столицы отреагировали на резонансное судебное решение в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной, которую Черемушкинский суд приговорил к двум годам лишения свободы. Суд счел, что проведенная ею диагностическая процедура привела к смерти пациента. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости "максимально корректного рассмотрения дела", вице-мэр Москвы Леонид Печатников назвал происшедшее "чудовищной судебной ошибкой". Опрошенные "Ъ" эксперты заявили о необходимости правовых изменений в рассмотрении дел медработников: переносе их из УК РФ в КоАП.

- Пиратов снимают с эфира - Телеканалы запустили платформу для легального распространения сигнала в интернете - "Первый канал" решил перейти к активной борьбе с пиратством в интернете: компания подготовила письма к Apple AAPL и Google и производителям Smart TV Samsung и LG с требованием удалить приложения, незаконно распространяющие сигнал канала. Онлайн-кинотеатрам теперь предлагается брать эфир "Первого" только с легальной платформы, разработанной с участием структуры Национального рекламного альянса и компании SPB TV. К ней также подключились каналы "Россия 1", "Россия 24" и "Пятый".

- Серым смартфонам готовят черные списки - Устройства предлагают контролировать по IMEI - Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) разработала концепцию регулирования в России мобильных устройств по IMEI-номерам, введение которого ранее обсуждалось в Совете федерации. АКИТ предлагает вносить в черный список и блокировать украденные или ввезенные нелегально смартфоны и планшеты. Для борьбы с серым импортом предлагают обязать покупателей регистрировать ввозимые устройства: бесплатно можно будет провезти не более одного в год, за второй придется заплатить $20, а за каждый последующий — $30. Серый сегмент особенно распространен среди китайских смартфонов, где может достигать 10%, оценивают дистрибуторы.

- Евро неравенству не помеха - Валютный союз не выравнял доходы европейцев - Экономический и валютный союз, как ожидали его архитекторы, должен был обеспечить ЕС макроэкономическую стабильность, рост ВВП и выравнивание доходов населения богатых и бедных стран, снизить процентные ставки, увеличить мобильность капитала и стимулировать торговлю. Однако реального сближения доходов так и не произошло, а форсированная унификация ставок при сохраняющемся разрыве в уровнях инфляции и производительности труда обернулась негативными последствиями, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

- Минпромторг пришел за отходами - Правительство одобрило написанную министерством стратегию отрасли - Одобренная вчера правительством Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов до 2030 года, по сути, создает еще одного (кроме Минприроды и Минстроя) регулятора рынка обращения вторсырья. На реализацию документа запрошено от 5 трлн руб. до 2030 года. В РСПП недоумевают, откуда взялась столь внушительная сумма. Сколько в реальности получит Минпромторг на финансирование стратегии, станет известно через полгода, когда будет составлен план мероприятий по реализации документа.

- Последний страховщик прощается с государством - ФАС разрешила продажу "Югории" - Страховая компания "Югория", принадлежащая властям ХМАО, может сменить собственника. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство о продаже 100% акций "Югории" структуре известного консолидатора страховых активов на рынке Александра Кондратенкова. Ранее его страховщик "Опора" уже принял моторный портфель компании "Уралсиб".

- Россия вернулась к естественной убыли населения - Мониторинг демографии - В России по итогам 2017 года зафиксирована естественная убыль населения — 134,4 тыс. человек. Последние четыре года, с 2013-го, наблюдался естественный прирост (в 2016 году он составлял 5,4 тыс. человек). Несмотря на такой показатель 2017 года, в целом численность постоянных жителей России за год несколько выросла — со 146,804 млн до 146,877 млн человек, что объясняется притоком легальных мигрантов из других стран — миграционным приростом. Естественная убыль населения, согласно демографическому прогнозу Росстата далее будет нарастать, и после 2025 года составит 400 тыс. человек ежегодно.

- Беда камень точит - Почему героев Собибора вспоминали в Москве, а не в Польше - 29 января президент России Владимир Путин приехал в Еврейский музей и центр толерантности и там вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и послом США в России Джоном Хантсманом-младшим встретил День памяти жертв холокоста. О том, почему лейтенант Александр Печерский стал героем Израиля и так и не стал героем Польши,— специальный корреспондент "Ъ".

- Прокуроры пресекли движение Ленина - Референдум в Якиманке обсудят в судебном порядке - Столичная прокуратура оперативно отреагировала на решение провести местный референдум в муниципальном округе (МО) Якиманка. В день президентских выборов депутаты предложили опросить граждан, стоит ли переносить памятник Ленину с Калужской площади в парк "Музеон", а также подумать об установке памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову. Надзорный орган потребовал отменить решение депутатов в судебном порядке (копия заявления есть у "Ъ"). Во вторник в Замоскворецком райсуде состоится предварительное слушание по заявлению прокуратуры.

- "Я не вижу ни одной серьезной трудности, возникшей из-за санкций" - Глава дивизиона "Ильюшин" Алексей Рогозин о состоянии и развитии транспортной авиации - В 2017 году на базе авиационного комплекса имени Ильюшина был сформирован транспортный дивизион Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), который возглавил Алексей Рогозин. В интервью корреспондентам "Ъ" он рассказал, как попал в авиацию из структур Минобороны, с какими проблемами пришлось столкнуться и что сделать, чтобы их стало меньше. Он также ответил на вопрос, есть ли сотрудничество между Украиной и Россией, а также признался: и из санкций можно извлечь пользу.

- В деле об откатах проявилась конкуренция - Чиновника Минобороны забрали в СИЗО из больницы - Как стало известно "Ъ", расширился круг обвиняемых по уголовному делу о крупной взятке при заключении контрактов в интересах продовольственного управления Минобороны. Помимо самих руководителей продслужбы, в СИЗО оказался Юрий Решетников — руководитель подразделения, которое выполняло внутри министерства антимонопольные функции. Причем под стражу его взяли вскоре после операции, на основании показаний военного чиновника, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве.

- Финляндия не требует перемен - На пост президента переизбран Саули Ниинистё - Минюст Финляндии во вторник официально подведет итоги президентских выборов. Впрочем, результат был всем очевиден и до начала голосования: высокий рейтинг действующего президента Саули Ниинистё говорил о том, что он останется у власти на следующие шесть лет. Более того, прямое голосование впервые ограничилось единственным туром: президента поддержали почти 63% финнов. Чем обусловлена такая популярность, выясняла в Хельсинки корреспондент "Ъ".

- Мигрантам из Узбекистана прокладывают колею в Россию - Автобусные аварии побудили власти республики сделать ставку на железнодорожное сообщение - Недавнее возгорание автобуса с узбекскими мигрантами, в результате которого погибли 52 человека, заставило власти республики задуматься об обеспечении новых — бюджетных, но безопасных — способов проезда своих граждан в Россию. Правительство предложило пустить дополнительные поезда, после чего узбекские железнодорожники заявили об увеличении числа составов в Москву, Уфу и Волгоград. Кроме того, как стало известно "Ъ", в скором времени помочь узбекским пассажирам может соседний Таджикистан. В настоящее время таджикские поезда, заполненные лишь на 30–40%, идут в Россию через всю территорию Узбекистана без остановок — из-за визового режима между странами. Однако Душанбе ведет переговоры о том, чтобы разрешить посадку и высадку в Узбекистане пассажиров.

- Обратный акциз подождет до весны - Поддержка НПЗ обросла предложениями - "Ъ" стали известны подробности доклада Минфина в правительство о мерах поддержки НПЗ, а также предложения нефтекомпаний. Минфин предлагает перенести основную дискуссию в правительстве по этому вопросу на период после выборов. Основная концепция, с которой согласны и крупнейшие нефтекомпании, кроме "Роснефти" ROSN, заключается в предоставлении НПЗ отрицательного акциза. Основное расхождение — Минфин готов это сделать только вместе с отменой экспортной пошлины на нефтепродукты, Минэнерго и компании против. "Роснефть" свою позицию в Минфин не представила.

- Доверительный переворот - Военная ипотека поменяла лидеров рынка - В рейтинге крупнейших управляющих компаний (УК) по итогам 2017 года произошли существенные изменения. УК "Сбербанк SBER Управление активами" уступила первое место "ВТБ Капитал Управление инвестициями", а тройку лидеров замкнула УК "ТКБ Инвестмент Партнерс", потеснившая УК "Лидер". Эти перестановки произошли на фоне перераспределения средств военной ипотеки. Но уже по итогам первого квартала возможна очередная рокировка, этому будет способствовать кампания по переводу пенсионных накоплений граждан.

- Замах на два-три миллиарда долларов - Елизавета Кузнецова о сверхзвуковом бизнес-джете на базе Ту-160 и конкурентах - Российский авиапром совершенствуется в умении древних философов "выдать старое за новое и новое признать старым". Теперь представители авиаотрасли поразили изобретательностью и исполнительностью: стоило только Владимиру Путину на прошлой неделе предложить сделать пассажирскую версию сверхзвукового бомбардировщика Ту-160, как чиновники сразу же проработали бизнес-план. Уже в понедельник Минпромторг пообещал за семь-восемь лет спроектировать первый в современной истории сверхзвуковой административный самолет — бизнес-джет. Впрочем, чиновники тут же оговорились, что проект состоится лишь "при наличии задела по силовой установке". Спрос, как и на старте других гражданских проектов, пока ограничивается несколькими десятками — 20–30 машин, каждая стоимостью $100–120 млн.

- Сбербанк просчитывает турецкие риски - Дочерний DenizBank может быть продан - Сбербанк может продать свою крупнейшую зарубежную "дочку" — турецкий DenizBank. Об этом сообщают источники "Ъ" и иностранных информационных агентств. Правда, переговоры находятся в начальной стадии, и Сбербанк пока "щупает рынок". По мнению экспертов, экономические причины продажи банка неочевидны. Не исключено, что расстаться с самым прибыльным иностранным активом Сбербанк готов, чтобы избежать политических рисков, связанных с Турцией.

- Пенсионным фондам ищут пропорцию - Регулятор усомнился в качестве небольших НПФ - ЦБ готов рассмотреть смягчение требования к капиталу малых негосударственных пенсионных фондов (НПФ), однако считает, что их активы должны обеспечивать денежный поток, необходимый для качественной работы. Фонды апеллируют к уникальной бизнес-модели, которая отличает их от крупных НПФ. Но современные требования к фондам настолько велики, что малый капитал не сможет обеспечить высокого качества услуг, отмечают эксперты.

- МФО не скроет ставку - Депутаты настаивают на достоверной рекламе займов - Депутаты внесли в Госдуму законопроект, расширяющий перечень информации, которую микрофинансовые организации (МФО) должны раскрывать при рекламе своих продуктов. В том числе МФО обяжут указывать ставку по займам в процентах годовых, тогда как сейчас в рекламе зачастую фигурируют проценты, начисляемые в день, что вводит граждан в заблуждение.

- Российский газ спустят в Свиноустье - Мощности польского СПГ-терминала вырастут - Польша приняла решение расширить СПГ-терминал в Свиноустье до 7,5 млрд кубометров в год в рамках стратегии, согласно которой страна должна быть готова к отказу от российского газа к 2022 году. Впрочем, пока у Польши нет твердых контрактов на покупку СПГ и на треть от увеличенной мощности терминала, а в "Газпроме" GAZP обещают найти альтернативных покупателей, даже если Варшаве удастся задуманное.

- Уралвагонзавод сбросит лишние вагоны - "УВЗ-Логистик" купит менеджер Артема Чайки - Как и говорили источники "Ъ" еще осенью прошлого года, структуры, близкие к сыну генпрокурора РФ Юрия Чайки Артему, покупают у "Уралвагонзавода" (УВЗ) крупного железнодорожного оператора "УВЗ-Логистик" (УВЗЛ). Бенефициар покупающего актив АО "Инвест-Логистика" Александр Самусев возглавляет и саму УВЗЛ, и подконтрольную Артему Чайке "Первую нерудную компанию". По данным "Ъ", несмотря на объявленное намерение провести конкурс среди интересантов, УВЗ хочет закрыть сделку как можно скорее. При этом покупатель обещает погасить весь объем долгов и поручительств УВЗЛ, близкий к 120 млрд руб., но за счет каких средств это будет сделано, неясно.

- Роботам грозят штрафами - ФАС предлагает регулирование онлайн-ритейла - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект о регулировании конкуренции в условиях цифровизации. Он, в частности, ужесточит требования к торговым платформам в интернете и наказания за использование ценовых алгоритмов, распространенных в онлайн-ритейле. При этом компании, не выполняющие предписания службы, не смогут ограничивать использование своей интеллектуальной собственности в России. ФАС пытается закрепить свое право регулировать деятельность в России международных интернет-гигантов, считают эксперты.

- Аптекари пробежали первый "Марафон" - Но группа может не успеть достичь финиша - Аптечный ритейлер "Мега фарм", входящий в "Марафон групп" Александра Винокурова и Сергея Захарова, впервые обнародовал свою отчетность, где сообщил об открытии за 2017 год рекордных для отрасли 698 новых точек. Большая часть аптек была запущена на площадях продуктовых сетей X5 Retail Group. К 2021 году компания намерена увеличить число точек в 4,5 раза. Но эти планы могут не реализоваться, если будет принят закон, позволяющий продавать лекарства в продуктовых магазинах.

ВЕДОМОСТИ

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- Счетная палата: контракты с иностранными консультантами угрожают безопасности - Чиновникам предложено ограничить закупки их услуг - Счетная палата обнаружила новую угрозу национальным интересам – контракты государства с иностранными консультантами. Счетная палата раскритиковала использование чиновниками внешних консультантов: это создает риски коррупции, двойных расходов бюджета, влияния частных компаний на политику и утечки информации. А участие иностранных консультантов в разработке программ и стратегий и вовсе противоречит национальным интересам, заявил в понедельник аудитор Счетной палаты Максим Рохмистров (цитата с сайта Счетной палаты). Аудиторам, в частности, не понравилось, что Минэнерго привлекало PwC для подготовки "различных концепций".

- Кто попадет в бюллетень на выборах президента - Кандидаты в президенты начали сдавать подписи - Представители штаба Владимира Путина принесли в понедельник в Центризбирком 315 000 подписей, необходимых для его регистрации в качестве самовыдвиженца. Сам Путин в процедуре не участвовал, документы подавали глава юридической службы штаба Сергей Кабышев и уполномоченная по финансовым вопросам Наталья Орлова.

- Бойкот Игр уже не актуален - Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил российских спортсменов к участию в зимней Паралимпиаде в нейтральном статусе, продлив при этом отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), сообщил МПК в понедельник. Паралимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 18 марта. По данным МПК, участие в них смогут принять от 30 до 35 российских спортсменов. Паралимпийская сборная России была отстранена от соревнований ­летом 2016 г. после публикации доклада Макларена и пропустила летнюю Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро. В декабре 2017 г. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских атлетов до Игр в Пхенчхане под нейтральным флагом.

- Сирийский конгресс в Сочи обсудит все, что захочет - Не исключено создание комиссии по обсуждению новой конституции страны - В понедельник в Сочи начали прибывать делегаты Конгресса сирийского национального диалога, основное пленарное заседание которого планируется провести в олимпийском медиацентре во вторник. Ранее МИД России заявлял, что всего разослано 1600 индивидуальных приглашений делегатам, которые представляют правительство, оппозиционные партии различной направленности, вооруженные группировки, этнические и религиозные группы и сирийские диаспоры.

- Крупный подрядчик "Газпрома" получил контракт на дублер МКАД - Риски строительства примет на себя Подмосковье - Группа ВИС станет инвестором строительства платной дороги Виноградово – Болтино – Тарасовка, которая соединит трассы А104 (продолжение Дмитровского шоссе) и М8 (продолжение Ярославского). Об этом "Ведомостям" рассказал человек, близкий к ВИС, и подтвердили представители компании и минтранса Московской области.

- "Выборы – вещь важная, но есть кое-что поважнее" - Анатолий Чубайс сетует на низкие цены на энергию в России, рассказывает о приоритетах "Роснано" и объясняет, зачем нужно отдать управляющую компанию в частные руки - Мы разговариваем с Анатолием Чубайсом в гостинице Waldhotel Davos, когда-то это был санаторий для больных туберкулезом, именно его описал Томас Манн в романе "Волшебная гора". Давос – далеко внизу, в этом месте с шикарным видом совсем не чувствуется суеты форума. В этом году (23–26 января) Давосский форум – 48-й по счету. Для меня он первый, для моего собеседника – 27-й. Два года назад основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб вручил ему знак почетного члена Давосского клуба. Жаль, что у Чубайса не оказалось его при себе, но говорит, что значок "очень красивый".

- Минпромторг предложил приравнять электронные сигареты к обычным - Ведомство также хочет урегулировать оборот устройств - Минпромторг предлагает ограничить продажу и потребление никотинсодержащих продуктов – электронных сигарет, вейпов и устройств нагревания табака. Об этом говорится в законопроекте, разработанном министерством и опубликованном 29 января на портале regulation.gov.ru. Закон может вступить в силу в январе 2019 г.

- UC Rusal создает алюминий просто из глины - Строится опытно-промышленное производство глинозема из российского сырья, это может увеличить EBITDA на $850 млн - Чтобы производить по 3,8 млн т алюминия в год (таковы данные за 2016 г.), UC Rusal должна сначала добыть бокситы в Гвинее или Австралии, затем переработать их в глинозем в Ирландии или Сибири, после чего поставить глинозем на один из своих алюминиевых заводов. Себестоимость производства 1 т алюминия получается $1520, из которых $589 – стоимость глинозема. Стоимость его транспортировки компания отдельно не указывает.

- Производители молока занялись детским питанием - Его рентабельность выше, а рынок растет - Молочный комбинат "Пензенский" ("Молком") начал производство детского питания под брендом "Мамалыш", рассказал представитель компании. Пока это только один кисломолочный продукт – бифилайф, в дальнейшем ассортимент для детей планируется расширить. Для детской продукции "Молком" ввел отдельную линию. Она выпускает 7 т продукции в сутки, за полгода компания намерена увеличить производство до 15 т в сутки. Инвестиции составили 160 млн руб.

- Покупка башни Mail.ru Group группой "Регион" сорвалась - Это могло быть одной из крупнейших сделок за последний год - Группа компаний "Регион" отказалась покупать одну из башен офисного комплекса Skylight на Ленинградском проспекте Москвы, рассказали "Ведомостям" два источника, близких к разным сторонам переговоров. По их словам, компания не договорилась по условиям сделки с собственником бизнес-центра – "Галс-девелопментом".

- Свиньи не спасли "Русагро" - По итогам 2017 г. один из крупнейших производителей сахара и свинины, группа "Русагро", отчитался о снижении выручки за вычетом внутригрупповых сделок на 7% до 89 млрд руб. Выручка упала впервые за пять лет, уточнил представитель агрохолдинга. В IV квартале оборот "Русагро" сократился еще существеннее – на 18% до 30,5 млрд руб.

- ТМК объявила условия IPO американской "дочки" - Суммарно ТМК и ТМК Ipsco намерены привлечь до $535 млн - Трубная металлургическая компания TRMK(ТМК) Дмитрия Пумпянского проведет IPO своей американской "дочки" ТМК Ipsco Tubulars Inc, сообщила ТМК. Около 15,8 млн акций продаст сама ТМК, еще 7,4 млн – Ipsco. Суммарно планируется привлечь от $465 млн до $535 млн, из них ТМК может получить $316,3–363,7 млн, остальное – ТМК Ipsco. Цена размещения составит $20–23 за акцию на Нью-Йоркской фондовой бирже. Покупатели получат 30-дневный опцион на приобретение дополнительных 3,5 млн акций.

- "Почта России" могла переплатить ВТБ за долю в "Почта банке" - Счетная палата сочла, что сумма сделки завышена на 700 млн рублей. Ее участники объясняют, почему это не так - "Почта России" и ВТБ создали "Почта банк" два года назад на базе входившего в группу ВТБ "Лето банка". Принадлежащая "Почте" компания "Почтовые финансы" выкупила у госбанка 50% минус 1 акция за 5,48 млрд руб. Сделка прошла 26 января 2016 г.

- Huawei откроет кошелек - У китайской компании Huawei есть собственная система платежей для мобильных устройств и Россия станет первой страной за пределами Китая, где заработает этот сервис, говорится в сообщении Huawei. Детали и сроки запуска представитель компании не раскрыл. Huawei Pay может появиться в России осенью 2018 г., знает собеседник, знакомый с менеджерами Huawei.

- Как жалобы на домогательства на работе разрушают карьеру женщин - Что ждет женщину-руководителя, отвергнувшую ухаживания босса - Женщинам-руководителям, заявившим о домогательствах на работе, чаще всего приходится увольняться из компании или даже уходить из отрасли; многие меняют профессию. Как показало одно из исследований, зарплата женщин, уволившихся после сексуальных домогательств, падает. По словам психолога из Вашингтона Кэти Сицман, у женщин, столкнувшихся с домогательствами на работе, часто проблемы со сном и аппетитом, у них падает самооценка и нет сил на поиск новой работы.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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- Приближение Дальнего - Александр Галушка - о дешевых авиабилетах, дальневосточном гектаре и новом способе разведения рыб - Уже к 2025 году на бюджетный рубль, вложенный в территории опережающего развития на Дальнем Востоке, придется вместо десяти - сорок рублей частных инвестиций. Такой четырехкратный рост спрогнозировал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Благодаря чему растет поток инвестиций, каких льгот ждут резиденты и когда воздушные перевозки в ДФО освободят от НДС, он рассказал в интервью "Российской газете".

- Вступят в долю - Статус обманутых дольщиков получат больше людей - Обманутых дольщиков в ближайшее время может стать больше. Минстрой расширил круг лиц, которые могут претендовать на этот статус, а следовательно, и на поддержку государства.

- Платим по-соседски - КС посчитал платежи за содержание общего имущества дома - В понедельник Конституционный суд обнародовал свое постановление по интересному делу, волнующему многих жителей многоквартирных домов. Высший суд ответил на вопрос - сколько должно стоить для граждан обслуживание общедомового имущества в многоквартирном доме?

- Верховный суд попал в аварию - Кто оплатит ущерб, если виновник аварии не установлен - Если страховщик вовремя не компенсировал ущерб по ОСАГО пострадавшему в аварии автовладельцу, то он должен заплатить потом неустойку и штраф. А как быть в случае, если виновник ДТП не установлен?

- Уроки героизма - Лидеры России и Израиля посетили выставку "Собибор: Победившие смерть" - Президент России и премьер-министр Израиля приняли участие в мероприятиях в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Владимир Путин заявил, что нельзя дать прорасти сорнякам националистической идеологии, какую бы форму они не принимали - антисемитизма или русофобии, а Биньямин Нетаньяху заявил, что Холокост больше никогда не повторится.

- Улица. Фонарь. Фейк - Воскресные акции, организованные Навальным, в западных СМИ поданы как под копирку - Реакция западных СМИ на воскресные митинги, организованным Алексеем Навальным, вызывает как минимум удивление. В материалах уважаемых газет и интернет-ресурсов одинаковы не только акценты с явно излишней драматизацией события, но даже формулировки в текстах совпадают почти дословно.

- Свежая пресса по старой цене - "Почта России" "заморозит" тарифы на доставку СМИ на 2018 год - С 1 февраля по 31 марта пройдет досрочная подписная кампания на периодические печатные издания на II полугодие 2018 года.

- Автографы для проверки - Штаб Владимира Путина сдал в ЦИК подписи избирателей для его регистрации - Штаб кандидата в президенты России Владимира Путина доставил в ЦИК подписи в его поддержку. Остальные претенденты на пост главы государства планируют принести подписи избирателей в свою поддержку 30 и 31 января.

- По всей стране - Дмитрий Медведев утвердил список услуг, которые будут оказывать в любом МФЦ - Экстерриториальный принцип распространен на 44 вида государственных услуг. Их будут оказывать независимо от места проживания или регистрации компании.

- Нашли баланс - Работодатели и профсоюзы подписали новое генсоглашение в сфере труда - Правительство, работодатели и профсоюзы подписали новое генеральное соглашение, которое будет действовать три года. В церемонии подписания масштабного документа принял участие президент РФ Владимир Путин. Глава государства провозгласил главную цель генсоглашения - реальные доходы россиян должны расти как в бюджетном, так и в коммерческом секторе.

- КПРФ завели не в тот совхоз? - Почему все больше коммунистов разочаровываются в своем кандидате - На минувшей неделе исполнился месяц с того дня, как съезд КПРФ утвердил Павла Грудинина кандидатом в президенты. За это время кандидатура директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" стала вызывать все больше и больше вопросов как в КПРФ, так и среди всего левого политического фланга.

- Самооценка - В связи с новыми санкциями США, похоже, что слухи о Землетрясении преувеличены, но камнепад продолжается. - Если личные состояния обложенных санкциями "бедных форбсов" растут, то реальные доходы рядовых граждан, согласно Росстату, падают четвертый год подряд. Конечно, главная причина в общей структуре экономики, но санкции усугубляют ситуацию.

- Не проскочат мимо "таксы" - Таможня моментально отслеживает дорогие покупки россиян - Сорвать ценник на швейцарские часы или колье с бриллиантом, дабы не платить на таможне пошлину, теперь не получится. Российские таможенники стали моментально отслеживать дорогостоящие зарубежные покупки по чекам tax free.

- Каждому в жизни нужен наставник - Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева - о новом конкурсе и собственном опыте наставничества - Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева рассказала "Российской газете" о новом конкурсе по наставничеству и о перспективах движения наставников в стране.

- Не сдаваться - Эксперты считают, что экзамен при обмене прав опасен взятками - Громкое предложение Союза автошкол о приеме экзаменов в ГИБДД при обмене прав в связи с истечением их срока давности раскритиковал Совет при президенте РФ по правам человека.

- 15 рублей на все - Тарифы на социальные услуги отстали от жизни - Почти вдвое вырос за год объем финансирования некоммерческих организаций (НКО), оказывающих социальные услуги населению. Однако продвижение социально-ориентированных НКО идет очень медленно, и монополию на нем по-прежнему занимают государственные и муниципальные организации. Об этом рассказал "РГ" член Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Александр Спивак.

- Движение вниз - Цены на жизненно важные лекарства в этом году расти не будут - Стабильный спрос на жизненно необходимые и важные лекарства не способствует повышению их стоимости. Такой прогноз сделал Минпромторг России, учитывая данные Росздравнадзора о снижении цены на эти препараты в 2017 году на 1,8 процента.

- Список на здоровье - Подмосковье расширит гарантии для инвалидов - Дополнительный список средств технической реабилитации (ТСР) для инвалидов в Подмосковье планируют расширять. Об этом "РГ" рассказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

- Не слишком активы - Рынок оценил первый законопроект о регулировании криптовалют - Положения опубликованного на прошлой неделе законопроекта минфина "О цифровых финансовых активах", определяющего первые контуры регулирования криптовалют в России, вряд ли стоит считать окончательными.

- Справка на всю жизнь - Бессрочную инвалидность будут давать с первого раза - Людям, страдающим некоторыми заболеваниями, больше не надо будет по несколько лет подряд проходить медико-социальную экспертизу, чтобы получить и подтвердить инвалидность. Им ее будут устанавливать бессрочно при первом обращении.

- Танкер вошел в порт - Первая партия сжиженного газа российского происхождения наконец прибыла в США - Танкер Gaselys со сжиженным природным газом (СПГ) российского происхождения вчера наконец прибыл в регазификационный терминал Everett недалеко от Бостона (США), сообщила агентству Bloomberg береговая охрана. В течение нескольких дней танкер стоял на рейде. Во второй половине февраля порт примет еще один танкер - Provalys, который также везет перекупленный российский СПГ. За последние три года это первое сжиженное топливо, которое пришло в США не из Тринидада и Тобаго.

- Свой ботинок опознаю по чипу - Минпромторг объявил о подготовке к началу маркировки обуви в России - Обсуждение проекта о детальной подготовке эксперимента по маркировке обувной продукции продлится до 8 февраля, а уже с 1 июня оснащение обуви электронными метками начнется в виде эксперимента. Остается понять, как защитить информацию о наших туфлях-ботинках и не скажется ли внедрение цифры на их стоимости.

- Рекламе повысят градус - В России хотят разрешить рекламу вина из стран Евразийского экономического союза - Вино из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который, помимо России, входят Армения, Республика Беларусь, Казахстан и Киргизия, могут разрешить рекламировать в периодической печати, на радио и телевидении. Правительство одобрило соответствующие поправки в Закон "О рекламе".

- Огонь не открывать - Россия добивается перемирия в Восточной Гуте - Предпринимаемые российскими военными усилия по деэскалации напряженности в пригороде сирийской столицы - Восточной Гуте, кажется, начинают приносить результаты. В понедельник наш миротворческий Центр в Хмеймиме сообщил, что нарушения режима прекращения боевых действий, фиксируемые в этом районе, стали носить единичный характер.

- Турцию лихорадит - Вирус Зика добрался до курорта - Ростуризм призвал российских туристов, собирающихся в Турцию, учитывать информацию о появлении комаров - переносчиков вируса Зика на южном побережье Черного моря. В ведомстве также напомнили туроператорам о необходимости информировать своих клиентов о рисках, связанных с такой поездкой.

- Осторожно, банкомат! - Центробанк предупреждает: на улицах России могут появиться фальшивые банкоматы - Во время проведения чемпионата мира по футболу-2018 активизируются мошенники, предупреждает ЦБ. Отбить их атаку поможет не только контроль властей, но и бдительность граждан.

- Спите без шума - Гражданам запретят ночью слушать громкую музыку - Новый законопроект предлагает запретить гражданам громко свистеть или кричать по ночам - на улицах и даже в своих квартирах, тревожа соседей. Специальные поправки в Жилищный кодекс объявляют вне закона ночной ремонт, громкую музыку и все, что нарушает наш покой после заката.

- Замыкание или взрыв баллона - Пожар в Красногорске привел к гибели людей - Страшный пожар произошел в подмосковном Красногорске в воскресенье вечером. Загорелась квартира на 6-м этаже многоэтажного дома. Очевидцы увидели, как из окна квартиры повалил густой черный дым. Через какое-то время из окна выпрыгнул мужчина, потом его сын. Оба позже скончались от полученных при падении ран.

- Ловили на "удочку" - Банду угонщиков будут судить в Москве - Прокуратура Калужской области утвердила обвинение в угонах в отношении пяти местных жителей. Для рассмотрения по существу дело направлено в Щербинский районный суд Москвы.

- Выстрел онлайн - Владельцам гражданского оружия предложат носить особые знаки - Гражданин, вышедший из дома с зарегистрированным огнестрельным оружием, обязан будет надеть специальный опознавательный знак. На общественное обсуждение такое предложение вынес депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов.

- Разговор о мире - В Сочи начал работу Конгресс сирийского национального диалога - Надпись на трех языках - арабском, русском и английском встречает участников собравшегося в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Надпись гласит - "Мир народу Сирии". С этим пожеланием не поспоришь - оно объединяет всех, приехавших на Конгресс, от представителей внешней и внутренней сирийской оппозиции до сторонников нынешнего президента САР Башара Асада. Однако будучи посвященным путям установления мира в Сирии, сочинский Конгресс еще до своего открытия стал ареной дипломатических битв. Стремление России, Турции и Ирана запустить переговорный процесс между различными политическими силами Сирии, чтобы вернуть страну к мирной жизни, встречает закулисное и открытое противодействие со стороны Соединенных Штатов, имеющих свои планы на будущее региона. Отсюда неприятие Белым домом Конгресса в Сочи, чьи цели, по мнению администрации Трампа, идут вразрез с продвигаемыми Вашингтоном переговорными форматами.

- Ударят пошлинами - Трамп подверг критике ЕС - Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал Евросоюз за дисбаланс в торговле, пообещав при этом стать "великим партнером" Великобритании. О своих подходах американский лидер рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану для телеканала iTV, записанному на полях международного экономического форума в Давосе. Кстати беседа с британцем стала первым обширным интервью Трампа для зарубежных СМИ на должности главы государства, до этого он общался в таком формате только с американскими журналистами.

- Рельсы ушли под воду - Наводнение в Париже достигло пика - 5,84 метра - такой уровень паводка в Сене под парижским мостом Аустерлиц был зафиксирован национальной службой по мониторингу наводнений Vigicrues утром в понедельник. Идентичный показатель был отмечен и ближе к полудню.

- Атака неверного - Британский министр обороны пытался прикрыть измену русофобией - Все больше британцев задаются вопросом: с чего вдруг так много высокопоставленных политиков в Великобритании заболели русофобией? Местные СМИ обратили внимание на данный общественный запрос и начали "копать". Первым в поле зрения пытливых журналистов попал министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон. В его "русофобии" разобрались достаточно быстро.

- Пробежали не по той тропе - Фитнес-приложение высветило секретные базы ЦРУ - Координаты засекреченных военных баз США по всему миру могут стать достоянием общественности из-за фитнесс-гаджетов и приложений. Как сообщила газета "Вашингтон пост", причина утечки - интерактивная карта мира (Global Heat Map), которую опубликовала компания Strava, занимающаяся сбором GPS-данных со спортивных приложений. На темном фоне карты ярким цветом подсвечены передвижения около 27 миллионов пользователей сервиса за двухлетний период (2015-2017 годы).

- Дом со сроком давности - Верховный суд разъяснил, как можно, не имея документов на недвижимость, стать ее собственником - Верховный суд РФ защитил права граждан, которые владеют старинными постройками - домами и дачами. У таких домов с историей часто бывает не все в порядке с документами. Весьма распространенная ситуация - бумаги о праве собственности на старый дом просто потерялись.

- В тесноте, но не в обиде - Предлагается узаконить частные общежития - Подготовлен законопроект, который придает правовой статус частным общежитиям. Инициативу разработала Палата молодых законодателей при Совете Федерации.

- Процент не задушит - Новый законопроект обяжет банки предлагать гражданам более экономные схемы выплаты кредитов - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, обязывающий банки давать гражданину выбор, по какой схеме расплачиваться по кредиту. И человек вполне может выбрать тот вариант, где процентов набежит меньше.

- Созвездие гончих - В Карелии прошел этап кубка мира по гонкам на собачьих упряжках - В Карелии прошла шестая международная гонка на собачьих упряжках "По земле Сампо". Эти соревнования проводятся в рамках этапа кубка мира по ездовому спорту и с поддержкой Русского географического общества.

- Добавили и... отняли - Врачам по ошибке вдвое увеличили зарплаты - Накануне нового года правительство Ульяновской области издало постановление - заработки медицинских работников в регионе должны были значительно увеличиться. Так, базовый оклад врача, если верить документу, вырос более чем вдвое: с 10 до 22 с лишним тысяч рублей. Оклады медсестер и санитарок должны были увеличиться не так сильно, но тоже ощутимо. Успевшие ознакомиться с постановлением медики боялись поверить своему счастью. И, как выяснилось, правильно делали.

- Студент с контрактом - Парламент региона предлагает возродить программу стажировки выпускников - Депутаты Орловского облсовета направили обращение в правительство страны и Госдуму с призывом возродить федеральную программу, которая с успехом реализовывалась несколько лет назад. В ее рамках выпускники вузов и ссузов получали не только практический опыт, но и постоянную работу.

- Довели до крайности - Многодетная мать из Уфы отказалась от награды - В Уфе доведенная до отчаяния многодетная мама восьмерых детей Юлия Вольф решила вернуть медаль Материнской славы, полученную в 2007 году, в администрацию главы республики. На этот шаг женщину подтолкнуло то, что ее большое семейство из аварийного жилья пытаются переселить в крохотную комнатку в трехкомнатной квартире на три семьи. Дом находится на самой окраине Уфы - в микрорайоне Шакша, и рядом с ним нет ни школ, ни детских садов.

- Туристы прыгали из окон - База отдыха на Байкале могла сгореть из-за неисправной проводки - Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело по факту гибели двух туристов при пожаре на турбазе. По данным регионального МЧС, деревянное строение загорелось из-за короткого замыкания электропроводки.

- Редкая находка - На Урале добыли гигантский изумруд - В Свердловской области, на входящем в госкорпорацию Мариинском прииске добыли рекордных размеров изумруд. Шестигранный кристалл весит 1,6 килограмма. Его размеры - 14 сантиметров в длину, семь - в ширину. Находку уже оценили сотрудники Гохрана. До превосходных кондиций он немного не дотянул, его отнесли к категории 2-2, поскольку камень полупрозрачный, а не прозрачный и второй цветности - не глубокого цвета, "зеленей зеленого", как описывал изумруды Плиний, а светло-зеленый. По предварительным оценкам специалистов, его стоимость более четырех миллионов рублей.

- Серый импорт загорится красным - Россия получит новые инструменты против контрабанды - Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в этом году подпишет соглашения о зонах свободной торговли с пятью странами, рассчитывает председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

- Сладкая жизнь - Рекордный урожай сахара снижает цены на сладости - Производство сахара в последние годы бьет рекорды. Только в 2017-м его произвели более шести миллионов тонн. При этом больше пяти миллионов тонн нам самим не съесть, так что придется наращивать экспорт и снижать цены. Покупатели довольны, а вот производители и диетологи бьют тревогу.

- Закрыть нельзя, модернизировать - Российской нефтеперерабатывающей отрасли нужны целевые субсидии - Последнее десятилетие ознаменовалось масштабной модернизацией отечественной нефтепереработки, однако технологический уровень отрасли по-прежнему значительно отстает от США и европейских стран. Рентабельность нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) обеспечивается в основном косвенным государственным "субсидированием". Надо ли сохранять текущую государственную поддержку переработки, требуется ли дальнейшая модернизация?

- Соло для двоих - Пронзительная история дружбы российского генерала и австрийского полковника - В2013 году я познакомился с Ханнесом Апфольтерером, командиром военного оркестра Тироля, знаменитым австрийским дирижером и композитором. Когда мы встретились в том военном городке, где базировался оркестр, то вначале я сильно удивился: внешне он больше напоминал командира боевых парашютистов, а не музыканта. Вырубленное словно из гранита лицо, стрижка под ноль, берет набекрень, бравая выправка. Он крепко пожал протянутую мной руку, потом стал показывать свое хозяйство, отвечать на мои наивные вопросы.

- Мавр сделал свое дело - Мигранты в Германии требуют переименования исторических аптек - Во Франкфурте-на-Майне неожиданно разгорелся скандал вокруг сразу двух известных городских аптек. Мигранты, живущие в столице немецкой федеральной земли Гессен, обвинили их владельцев в... расизме. Дело в том, что одно из фармацевтических заведений называется "Мавританская аптека", а другое - "Аптека у мавра на Цайле (главной торговой улице Франкфурта. - Прим. "РГ")". Разумеется, их владельцы, а также большинство комментаторов в соцсетях и на форумах назвали эти обвинения полным абсурдом.

- Класс опасности - Можно ли исключить из школы агрессивного ученика? - Трагические случаи в Перми, Улан-Удэ заставили серьезно задуматься о безопасности в школе и причинах подростковой агрессии. Как защититься от хулигана в школе? Может ли учитель распознать потенциально опасного ученика? Какой возраст психологи считают самым сложным? Есть ли польза от спецучилищ? Об этом и многом другом "РГ" рассказывает профессор факультета психологии МГУ Андрей Подольский.

- От звонка до звонка - Для школ подготовят фельдшеров и гигиенистов - В Ростове-на-Дону внедряют проект "Школьная медицина". Теперь в школах Ростовской области вместо медицинских сестер появятся фельдшеры и санитарные гигиенисты.

- Портфолио онлайн - В магистратуру будут брать без экзаменов - Санкт-Петербургский госуниверситет при приеме в магистратуру впервые будет учитывать портфолио. Всего вуз предлагает 190 программ, поступить по портфолио можно на 145.

- С дипломом - к малышам - Выпускники вузов все чаще идут работать в детсады - Среди воспитателей детских садов стало больше людей с высшим образованием. Их в муниципальных садах 55 процентов, в частных - 72. 76,2 процента воспитателей детских садов считают свою работу перспективной, и только 15 процентов готовы поискать для себя другое место работы. Такие данные мониторинга привели эксперты Института образования ВШЭ. Пять лет назад лишь 60 процентов воспитателей были довольны своей работой. Сказались повышение зарплат и статуса дошколки, которая стала уровнем образования.

- Миллион на хобби - Студенческим клубам дадут гранты - Для поддержки студенческих объединений будет выделено 300 млн рублей. Эта программа является частью Всероссийского конкурса молодежных проектов, на который открыт прием заявок. Их можно подавать до 25 февраля.

ИЗВЕСТИЯ

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- Санкционный донос - В Москве "кремлевский доклад" назвали попыткой США вмешаться - в ситуацию в стране и запугать партнеров России - Администрация США представила в конгрессе так называемый "кремлевский доклад". Документ может стать основой для нового пакета антироссийских санкций. На момент подписания номера в печать детали доклада опубликованы не были, равно как не было принято решение об оглашении приведенных в нем фактов. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, составление документа — не что иное, как попытка повлиять на внутреннюю ситуацию в России перед мартовскими выборами. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев уверен, что США таким образом "пытаются отпугнуть" от Москвы потенциальных партнеров.

- Президент встретится с российскими олимпийцами - В преддверии игр в Пхенчхане Владимир Путин пообщается со спортсменами, которые едут в Южную Корею - Президент России Владимир Путин проведет встречу с российскими спортсменами накануне их отъезда на зимние Олимпийские игры в южнокорейский Пхенчхан. Мероприятие намечено на 31 января, рассказали "Известиям" несколько приглашенных на него участников. Возможность проведения такой встречи "Известиям" подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. До Олимпиады-2018 допущены 169 атлетов и 189 официальных лиц из РФ, в том числе 80 тренеров.

- Россияне оценили значение Сталинградской битвы - По данным ВЦИОМа, 65% граждан готовы прийти на памятные митинги в честь 75-летия этого события - Более половины россиян — 55% — считают Сталинградскую битву, юбилей которой будет отмечаться 2 февраля 2018 года, решающим событием Второй мировой войны. При этом 65% готовы принять участие в памятных митингах, если они будут проводиться. Такие данные приводит ВЦИОМ в своем опросе, посвященном 75-летию со дня разгрома фашистских войск под Сталинградом. "Известия" ознакомились с результатами исследования.

- Крупный и малый бизнес поверили друг другу - Госкомпании в прошлом году закупили у небольших фирм товаров и услуг более чем на 2 трлн рублей - Объем закупок крупных госкомпаний у малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2017 году увеличился на 500 млрд и превысил 2 трлн рублей. Об этом рассказал "Известиям" глава корпорации развития МСП Александр Браверман. Он объяснил такую динамику тем, что структуры с госучастием стали больше доверять небольшим фирмам. А руководители малых и средних организаций поверили в конкурентность торгов и чаще приходят на тендеры. Тенденция сохранится в этом году, и объем закупок крупнейшими компаниями у малых и средних достигнет 3 трлн рублей, прогнозируют эксперты. Но для этого нужно отказаться от торгов в бумажном виде. Они ограничивают участие в тендерах представителей МСП.

- Каталонский тупик - Сторонники независимости региона вынуждены искать альтернативу Карлесу Пучдемону - Каталонские сторонники независимости экстренно ищут замену своему лидеру Карлесу Пучдемону. Необходимость в альтернативном кандидате вызвана юридическими коллизиями, делающими практически невозможным утверждение в должности президента беглого экс-главы автономии. Об этом "Известиям" заявили в каталонской Левой республиканской партии — второй по величине сепаратисткой парламентской партии региона. Голосование по кандидатуре на пост главы Каталонии должно пройти не позднее 31 января. Эксперты считают, что найти замену Пучдемону будет непросто: из остающихся на свободе лидеров сторонников независимости мало кто способен снискать безоговорочную поддержку всех политических сил, выступающих за суверенитет.

- Безбилетников запретят высаживать на мороз - Разработанный Минтрансом документ уже направлен в правительство - На мороз запретят высаживать не только детей, но и взрослых безбилетников. Соответствующий законопроект внес в правительство Минтранс, рассказали в ведомстве. "Зайца" нельзя будет выгнать из транспорта, если это поставит человека в опасное для жизни и здоровья положение. В Минтрансе дополнительно прорабатывают вопрос о наказании для контролеров, нарушивших это правило. Сейчас в ряде регионов уже запрещено высаживать из транспорта детей-безбилетников.

- 100-летие Красной армии отметят в "Патриоте" - Главными участниками торжественных мероприятий станут исторические реконструкторы и юнармейцы - Центром празднования 100-летия создания Красной армии станет парк "Патриот" в подмосковной Кубинке, где пройдет масштабная реконструкция сражений февраля 1918 года. Для участия в торжественных мероприятиях туда съедутся почти 5 тыс. юнармейцев из разных регионов страны. По мнению экспертов, предстоящий юбилей — повод рассказать молодому поколению об истории Вооруженных сил России.

- Бренду FIFA обеспечат ускоренную защиту - Решения о штрафах за незаконное использование символики ЧМ-2018 будут приниматься в течение трех суток - Штрафы за незаконное использование бренда FIFA должны быть наложены на виновных в срок не дольше трех суток с момента выявления нарушения. Такое распоряжение Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разослала в свои региональные подразделения. По словам экспертов, использование символики ЧМ-2018 может в разы увеличить привлекательность товара и прибыль продавца. Но соблазн заработать чреват наказанием — штрафом до 0,5 млн рублей или до 15% от выручки.

- Долги потенциальных банкротов превысили 31 млрд рублей - Кредитным организациям к концу года придется списать безнадежных ссуд более чем на 60 млрд рублей - Объем долга заемщиков, получивших возможность объявить себя несостоятельными, на начало года достиг почти 32 млрд рублей, увеличившись вдвое с января 2017 года. Об этом говорится в исследовании Национального центра банкротств (НЦБ) для "Известий". Число россиян, подавших заявления на списание долгов, за два года превысило 87 тыс. К 2020 году армия потенциальных банкротов способна вырасти в пять раз, предупредили аналитики. Чтобы предотвратить нарастание долговой нагрузки, в Госдуме готовы предложить законодательно ограничить сумму штрафов и пеней, начисляемых банками за просрочку.

- "Главная задача — не создать препятствий" - Замминистра экономического развития Савва Шипов — о контроле за добычей и выпуском цифровых денег - Минэкономразвития (МЭР) намерено внести поправки в законопроект Минфина и Центробанка о регулировании "Цифровых финансовых активов". Речь идет о токенах, криптовалютах и их майнинге. Ведомство рассчитывает добиться снижения ограничений на оборот цифровых денег. Также МЭР предложит ввести налоговые послабления для стартапов и инновационных компаний. Кроме того, министерство хочет допустить к этой деятельности в России иностранцев. Об этом в интервью "Известиям" рассказал замминистра экономического развития Савва Шипов.

- Президентский минимум - Стать кандидатом на высший государственный пост в России почти в два раза проще, чем в Бразилии - Россия входит в число стран с наименьшим числом ограничений для желающих стать президентом. К такому выводу пришли эксперты Российского института избирательного права (РОИИП) в сравнительном исследовании "Избирательные цензы на выборах глав государств", с которым ознакомились "Известия". Всего в странах, где проходят прямые выборы на высший государственный пост, насчитывается 16 избирательных цензов, в РФ действует только шесть из них. Помимо России, либеральным подходом отличаются США (4 ценза), Польша (5) и Франция (6). Самый большой список ограничений — из 11 пунктов — действует в Бразилии.

- Боевики возвращаются на Балканы - В Республике Сербской усилили меры безопасности из-за возвращения боевиков из Сирии - Православному населению на Балканах грозит опасность из-за возвращения боевиков из Сирии. Республика Сербская (РС), автономная часть Боснии и Герцеговины (БиГ), в этой связи уже усилила меры безопасности. Об этом "Известиям" рассказал руководитель представительства РС в России Душко Перович. Глава всемирной сербской диаспоры Драган Станоевич заявил "Известиям", что проблема касается всего региона. По его словам, вероятность совершения терактов против сербских политиков сейчас высока.

- Дальнобойный "Пион" сделают высокоточным - Самоходная артиллерийская система самого крупного калибра получит цифровое целеуказание - Точность самых мощных в мире дальнобойных полевых пушек увеличат с помощью новейших технологий. Минобороны приняло решение о комплексной модернизации самоходных артсистем 2С7 "Пион", разработанных в 1970-е годы. Долгое время их главной задачей было нанесение удара специальными ядерными боеприпасами, что не требовало высокой точности стрельбы. По оценке экспертов, модернизированная 2С7 превратится в эффективное средство уничтожения важных объектов противника на дальности в десятки километров.

- Лечение без остановок - Минздрав пообещал не допустить перебоев с лекарствами для ВИЧ-инфицированных - В 2018 году бюджет на лекарства для больных ВИЧ-инфекцией увеличен на 20% — до 21,6 млрд рублей. Кроме того, действует регистр инфицированных, с помощью которого чиновники могут прогнозировать необходимые закупки препаратов. В Минздраве заявили, что не ожидают повторения прошлогодних перебоев с лекарствами для антиретровирусной терапии. Однако, по словам экспертов, чтобы охватить лечением всех ВИЧ-инфицированных, бюджет нужно увеличивать втрое.

- "Наш долг — защитить ценности мира" - Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху почтили память жертв блокады Ленинграда и Холокоста - Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели в Москве переговоры и приняли участие в церемонии памяти жертв Холокоста и блокадного Ленинграда, которая прошла в Еврейском музее и центре толерантности. Лидеры двух стран также осмотрели выставку "Собибор: победившие смерть", посвященную единственному успешному в истории Второй мировой войны восстанию пленных в нацистском концлагере Собибор в 1943 году.

РБК RBCM daily

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- Демографический срыв - Власть и общество: Почему рождаемость в России падает, несмотря на усилия правительства - По данным Росстата, в прошлом году в России на свет появилось на 203 тыс. младенцев меньше, чем годом ранее. Единственным регионом страны, где не был зафиксирован спад рождаемости, оказалась Чечня.

- Аналитиков лишили профилей - Суд запретил третьей стороне собирать сведения о пользователях сети "ВКонтакте" - Суд запретил собирать и анализировать сведения о пользователях сети "ВКонтакте" в коммерческих целях, в том числе для оценки их кредитного профиля. Это решение может затормозить развитие сервисов big data, утверждают эксперты.

- Программу протестируют в послании - Владимир Путин пойдет на выборы без обещаний "громких реформ" - В основу предвыборной программы Путина ляжет его послание Федеральному собранию, рассказали источники РБК. Послание будет носить консервативный характер, громких заявлений о реформах не будет.

- Тысяча без всякой репутации - Черный список ЦБ за декабрь расширился почти на 20% - Черный список ЦБ на начало года увеличился до 5,79 тыс. лиц, сообщил ЦБ. Увеличение списка связано с расширением действия законодательства о деловой репутации за счет включения в него руководителей некредитных организаций.

- Молитвенный завтрак отдадут врагу - На всеамериканском форуме в Вашингтоне будет работать "русский дом" - Несколько десятков россиян планируют приехать на молитвенный завтрак в США, в котором будет участвовать и американский президент Дональд Трамп. На мероприятии впервые установят российскую площадку для переговоров.

- В тревоге от лекарей и лихачей - ВЦИОМ выяснил, какие законы россиянам нужны прежде всего - Россияне ждут от Госдумы принятия законов в области медицины, социальной сферы и безопасности на дорогах, показал специальный опрос. Таким образом, их прежде всего беспокоят темы, касающиеся их лично, отмечают политологи.

- Аппетит на льготы - Продовольственный бизнес попросил власти Москвы сократить льготу по налогу на движимое имущество. С 1 января сумму этого налога устанавливают регионы, льгота позволит экономить от 30 млн рублей в год, считают участники рынка.

- Осудили и суд, и осужденного - 41% россиян, следивших за процессом по делу Алексея Улюкаева, уверены, что он вымогал взятку у Игоря Сечина. При этом почти 38% опрошенных считают, что власти оказывали давление на суд, чтобы тот вынес обвинительный приговор.