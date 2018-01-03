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Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в основном в минусе


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний во вторник завершили торговую сессию на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в "красной" зоне, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN уменьшилась на 1,71% - до 6,1 доллара, "Лукойла" LKOH - на 1,32%, до 66,02 доллара, "Новатэка" NVTK - на 2,31%, до 131,1 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подешевели на 0,51% - до 5,06 доллара, "Газпром нефти" - подорожали на 0,2%, до 24,9 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снизилась на 0,39% - до 20,45 доллара, НЛМК - опустилась на 2,02%, до 26,62 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,79%, до 16,37 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 2,17% - до 1,89 доллара, Сбербанка SBER - подорожали на 2,97%, до 19,56 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,93%, до 21,65 доллара.

Расписки "Магнита" MGNT увеличились в стоимости на 3,7% - до 22,4 доллара, "Ленты" - снизились на 0,85%, до 7,04 доллара. Цена бумаг АФК "Система" AFKS выросла на 1% - до 4,43 доллара.

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