Нефть ускорила темпы удешевления на фоне ожиданий роста запасов в США

МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть вечером во вторник наращивают темпы снижения на ожиданиях участников рынка относительно увеличения запасов "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.52 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,1%, до 68,44 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 1,83%, до 64,36 доллара за баррель.

Согласно опросам агентства Рейтер, аналитики считают, что запасы нефти в США за последнюю неделю увеличились, впервые за 11 недель. По мнению экспертов, коммерческие запасы по итогам завершившейся 26 января рабочей недели выросли на 100 тысяч баррелей, до 411,5 миллиона баррелей. Данные министерства энергетики США станут известны в среду.

Эксперты подчеркивают, что рост запасов и добычи нефти в США ослабляет эффект соглашения ОПЕК+. "Глобальная тенденция, по-видимому, указывает на то, что на рынок поступает больше нефти, несмотря на все усилия Саудовской Аравии и России по сокращению добычи", - прокомментировал ситуацию агентству Рейтер партнер в Again Capital Джон Килдафф (John Kilduff).

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года соглашение было продлено до конца 2018 года.

Кроме того, нефтяные трейдеры продолжают отыгрывать данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) по количеству буровых установок в США. Компания в пятницу сообщила, что по итогам прошлой недели число нефтяных буровых установок увеличилось на 12 штук, или на 1,6%, до 759 единиц, что стало самым большим приростом с августа.