Дайджест российских СМИ – 31 января

(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- Санкционный справочник - Что получилось из "кремлевского доклада" - В ночь с 29 на 30 января Минфин США опубликовал "кремлевский доклад" (КД) — список 210 человек, которые либо близки к российской власти, либо обладают состоянием больше $1 млрд. В списке состоит практически все федеральное руководство России (114 чиновников) и большая часть деловой элиты (96 бизнесменов). Список не устроил ни одну из сторон — в США и в России "кремлевский доклад" ругают за расплывчатость.

- Глубоко доверующие - Как Владимир Путин знакомился с теми, кому он доверяет - 30 января президент России Владимир Путин в Гостином Дворе встретился со своими доверенными лицами и рассказал им то, что должен был. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников новостью считает решение Владимира Путина не отвечать пока на "кремлевский доклад" Минфина США и сообщение юмориста Евгения Петросяна о том, что тот будет просить Владимира Путина не покидать власть и через шесть лет после мая 2018 года.

- Межсирийский диалог на повышенных тонах - В Сочи во вторник завершился Конгресс сирийского национального диалога, которому международные посредники (в первую очередь Россия) придавали ключевое значение в процессе мирного урегулирования в Сирии. Главным итогом должно было стало формирование основ конституционной комиссии, призванной начать работу под эгидой ООН в Женеве. А в качестве официальных документов встречи планировалось принять заключительное заявление участников конгресса, состоящее из 12 пунктов, и их обращение к мировому сообществу с просьбой внести вклад в "преодоление последствий войны".

- Чаты не встают на учет - Пользователей мессенджеров узнают еще не скоро - Закон об идентификации пользователей мессенджеров, вступивший в силу 1 января 2018 года, до сих пор фактически не заработал. Подзаконные акты о порядке идентификации и блокировке пользователей мессенджеров не утверждены. Более того, предложения Минкомсвязи вызвали критику Минэкономики, предложившего "значительный переходный период" для подготовки к реализации требований закона.

- Ангольский спутник немного подстраховали - Как стало известно "Ъ", в случае потери телекоммуникационного спутника Angosat-1 его разработчик — ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" — будет обязан сделать Анголе новый аппарат без финансирования заказчика. Соответствующий пункт записан в контракте, который "Рособоронэкспорт" и Министерство телекоммуникаций и информационных технологий Анголы подписали в 2008 году. Однако страховка спутника покрывает затраты на создание нового, поэтому РКК "Энергия", как ожидается, финансовых потерь не понесет.

- Мир стал богаче, но не равнее - Всемирный банк оценил благосостояние наций - С середины 90-х годов мировое благосостояние выросло на 66%, однако проблему глобального неравенства это не решило: разрыв между богатейшими и беднейшими странами достигает 5200%, говорится в докладе Всемирного банка (ВБ). Природные ресурсы оценены лишь в 10% общемирового богатства, две трети — человеческий капитал. Впрочем, и он распределен неравномерно. На долю женщин приходится только 40% — из-за более низкого уровня занятости и зарплат.

- Общественные палаты готовы наблюдать - Центризбирком определил порядок их присутствия на участках - Центризбирком (ЦИК) утвердил документ, разъясняющий порядок назначения наблюдателей федеральной и региональными общественными палатами (ОП) на президентских выборах. В день голосования 18 марта НКО будут направлять наблюдателей через общественные палаты впервые. ЦИК рекомендует выдать им специальные направления на участки с указаниями номеров телефонов и места жительства, чтобы представителей ОП можно было найти в случае повторного пересчета голосов. В КПРФ и "Яблоке" считают, что к наблюдению за выборами будут привлекаться "аффилированные с государством общественники".

- Ревизии и поглощения - Росгвардия проверит ведомственную охрану "Росатома", МЧС и "Почты России" - Росгвардия начнет плановые проверки охранных предприятий с масштабной ревизии ведомственной охраны "Росатома", затем — Росрезерва, МЧС и "Почты России". В отрасли опасаются, что по итогам проверок может встать вопрос о присоединении ведомственных охран к ФГУП "Охрана" Росгвардии. В последней обещают обойтись без резких шагов.

- Бывшего таможенника вместо России отправили во Францию - Как стало известно "Ъ", правоохранительные органы Дании отказали в выдаче России бывшего сотрудника ФТС и адвоката Александра Панеша, отправив его во Францию, где россиянин пытается получить убежище. На родине Александр Панеш обвиняется в мошенничестве и даче взятки: по версии следствия, он получил от знакомого €5 млн на покупку для него недвижимости, однако поручения не выполнил, а чтобы не возвращать деньги, дал взятку оперативникам МУРа, чтобы те сфальсифицировали в отношении потерпевшего уголовное дело.

- Процедура техосмотра обрастает деталями - В правительстве шлифуют реформу ТО - В Белом доме продолжается активная дискуссия по поводу реформы техосмотра, о сути которой газета подробно рассказала 25 января. По сведениям "Ъ", предложение Минэкономики ввести уголовную ответственность для недобросовестных операторов техосмотра не нашло поддержки. Сейчас споры ведутся вокруг того, нужно ли фиксировать на видео процедуру ТО на станции, как это делается при сдаче экзамена на права, и кто должен оплатить соответствующую работу. Российский союз страховщиков все активнее поднимает вопрос об увеличении платы за прохождение техосмотра.

- Россия стала лучше анализировать - В России увеличилось количество аналитических организаций, следует из предварительной версии рейтинга ведущих центров анализа "Global Go To Think Tank Index Report", представленного по итогам 2017 года университетом Пенсильвании, США (полная версия рейтинга будет представлена 1 марта). Значительная часть российских участников исследования продвинулись в рейтинге, укрепив свои позиции. Среди них Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова (ИМЭМО), МГИМО и Российский совет по международным делам (РСМД).

- Отельерам Сочи не хватило гостей - В прибрежном кластере стало просторнее - Отели, расположенные в прибрежном кластере Сочи, по итогам 2017 года оказались в стагнации: средняя стоимость номера сократилась, а загрузка гостиниц практически не выросла. Подобное случилось впервые за три года. Консультанты не ждут позитивных изменений и по итогам наступившего года: сочинским гостиницам приходится конкурировать с турецкими курортами, а в скором времени — и с пляжами Египта, куда могут возобновиться продажи пакетных туров.

- Брюссель ставит блок Армянской АЭС - В рамках развития партнерства с ЕС Брюссель поставил Еревану условие закрытия Армянской АЭС, которую считает небезопасной. Станция построена в 1980-х годах по советскому проекту и обеспечивает около 40% энергопотребления Армении. Подобное требование ЕС пришлось несколько лет назад выполнить Литве, но после закрытия Игналинской АЭС страна столкнулась с необходимостью импорта электроэнергии. Позиция Еревана пока уклончива: армяне готовы когда-нибудь закрыть АЭС, но пока заняты продлением срока ее службы на десять лет.

- Сомнительные деньги переводятся - Подозрительных банковских клиентов смогут оставить без наличных - Коллегия Верховного суда (ВС) по гражданским спорам признала правоту Сбербанка SBER, отказавшего клиенту-физлицу в выдаче вклада наличными при подозрении в легализации средств. При всей важности борьбы с подозрительными финансовыми операциями это решение ВС может побудить банки избегать под надуманными предлогами выдачи средств наличными и зарабатывать на комиссиях за перевод их на счет в другой банк, отмечают эксперты.

- Акционируй это - ЦБ торопит пенсионные фонды, работающие с пенсионными резервами - Банк России проводит опрос негосударственных пенсионных фондов (НПФ), существующих в форме некоммерческих организаций (НКО), на предмет их скорого акционирования. Сменить форму собственности фонды должны до конца года, иначе им придется ликвидироваться. Основные игроки рынка негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) готовы к выполнению жестких требований по формированию собственного капитала, однако часть малых фондов может уйти с рынка.

- Рынок прочитал "кремлевский доклад" - Инвесторов насторожили комментарии Минфина США - Публикация очередного американского доклада в рамках расширения антироссийских санкций привела к росту волатильности на российском валютном рынке. Публикация "кремлевского списка" (см. стр. 1) привела в начале дня к падению курса доллара ниже 56 руб./$. Однако обещания министра финансов США, что публикацией списка меры воздействия не ограничатся, вернули курс выше этого уровня. Тема санкций останется доминирующей как минимум до конца недели, считают участники рынка.

- МФК уходит от модели бутика - Акционеры банка предпочли стабильность элитарности - Банк МФК утвердил стратегию развития на три года, которая предполагает, что банк выйдет на самоокупаемость в ближайшее время. На период 2018–2020 годов запланирована лишь одна докапитализация на 2,8 млрд руб., в рамках которой возможно перераспределение долей акционеров. Тем не менее все они останутся в капитале банка и готовы развивать его, отказавшись от модели инвестиционного бутика, не оправдавшей себя.

- "Газпром" GAZP ударил по литейщикам - Ценовая политика монополии снижает цены на сталь - Проблемы трубников РФ, от которых "Газпром" требует скидку 20% к базовым ценам контрактов по трубам большого диаметра (ТБД), могут понизить и доходы металлургов. ЧТПЗ Андрея Комарова, получающий сталь в основном от ММК Виктора Рашникова, уже заявил, что будет закупать сырье по "импортному паритету", тогда как внутренние цены обычно выше.

- Металлурги придали вес "Аэроэкспрессу" - Искандар Махмудов и Андрей Бокарев увеличивают долю в компании - Совладельцы холдинга УГМК Искандар Махмудов и Андрей Бокарев увеличили свои доли в "Аэроэкспрессе". Доля бизнесменов выросла с 25% до 37,5% за счет приобретения части доли ООО "Дельта-Транс-Инвест", подконтрольного Transgroup экс-супруги вице-мэра Москвы Татьяны Ликсутовой и Сергея Глинки. Эксперты отмечают перспективы роста стоимости бизнеса "Аэроэкспресса" и долгосрочный потенциал его развития, не исключая в будущем дальнейшего роста доли бизнесменов.

- "РусГидро" разогрелась на Дальнем Востоке - Компания пообещала Хабаровску новую ТЭЦ на газе - Еще до распространения программы модернизации генмощностей на Дальний Восток глава "РусГидро" Николай Шульгинов заявил о решении построить в регионе новую ТЭЦ мощностью до 344 МВт. На строительство площадки может уйти до 49 млрд руб., но схема возврата инвестиций в проект пока неясна.

- Смартфоны обновят модель роста - Рост рынка замедлится в штуках и ускорится в деньгах - Рост продаж смартфонов в России в 2018 году замедлится до 5–7% в штуках, но ускорится в денежном выражении, прогнозируют аналитики и ритейлеры. Причинами такой динамики станут уже достаточно высокое проникновение устройств и смещение спроса в сторону более дорогих моделей. По итогам 2017 года рост рынка составил 36% в долларах, 19% — в рублях и 9% — в штуках.

- АРКС не дотягивается до Sky House - Генподрядчик задерживает стройку - ИФСК АРКС — генподрядчик скандального долгостроя в районе Якиманка в центре Москвы, жилого комплекса Sky House, где соинвестором числится экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев,— препятствует завершению строительства комплекса, считают дольщики. Компания не отчитывается за авансы и имеет долги перед субподрядчиками.

- "Зарплата.ру" нашла работу - Hearst Shkulev Media купил сеть сайтов - Издательский дом Hearst Shkulev Media продолжает экспансию на рынке поиска работы в интернете. Он приобрел у уральского холдинга Larixon Jobs Network сеть сайтов в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Азербайджане, Узбекистане и Киргизии. Сумма сделки, по информации "Ъ", превышает 500 млн руб.

- Yellow, Black & White ищет зрителей в Европе - Компания занялась кинопрокатом в партнерстве с Kartina.TV - Группа Yellow, Black & White (сериал "Кухня", фильм "Последний богатырь") стала совладельцем кинопрокатной компании KinoKartina.TV, которая выпускает российские фильмы в Германии и других европейских странах. Партнеры рассчитывают, что российские продюсеры смогут начать зарабатывать на прокате для русскоязычной диаспоры. Только в Германии за прошлый год вышло 23 российских фильма, но собрали они в совокупности лишь около $1,4 млн.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Список близких к Кремлю чиновников и бизнесменов оказался неожиданно широким - Немедленные санкции его участникам не грозят, но риски вырастут - В ночь на вторник минфин США сделал то, к чему российский бизнес и политики готовились с августа, – опубликовал список высокопоставленных чиновников и олигархов, приближенных к Кремлю. Список оказался неожиданно длинным. И это хорошая новость, говорит консультант, работающий с сотрудниками администрации США: в доклад включили всех, что делает его менее опасным.

- Путин назвал сверхзадачу четвертого президентского срока - Россию ждет рывок и зачистка всего, что ему мешает - В ближайшие шесть лет нужно обеспечить "такой рывок в развитии страны, придать такую динамику", чтобы "Россия продолжала идти вперед, даже если в жизни страны наступят какие-то сбои, какие-то сложности, какие-то непредвиденные обстоятельства", заявил во вторник баллотирующийся на четвертый президентский срок Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами. По его словам, так он видит свою сверхзадачу и как действующего президента, и как кандидата в президенты.

- 10% от Сергея Собянина - Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил постановление, регулирующее порядок увеличения жилплощади участниками реновации за доплату. Воспользоваться этим смогут все собственники и наниматели квартир в домах, включенных в программу. По закону им предоставляется в собственность равнозначное жилье, но они вправе доплатить за квартиры большей площади или имеющие большее количество комнат.

- Польша призвала Еврокомиссию ограничить "Газпром" в управлении "Северным потоком – 2" - Варшава настаивает на скорейшем принятии поправок в Газовую директиву - Польша предлагает Еврокомиссии поскорее принять поправки в Газовую директиву (2009/73/EC). Они предусматривают распространение европейских норм регулирования на газопроводы из третьих стран. Комментарии на проект поправок были переданы Польшей в Еврокомиссию в январе

- ВТБ разрешил ННК экс-президента "Роснефти" ROSN два года не платить по кредиту - ВТБ в конце прошлого года рефинансировал кредит Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуарда Худайнатова, рассказали человек, близкий к ННК, два сотрудника кредиторов компании и человек, знающий условия реструктуризации. Все они говорят, что ННК в ближайшие два года не будет платить проценты за пользование кредитом. Три собеседника отмечают, что это касается и тела долга: по словам двух из них, это 230 млрд руб. ($4,1 млрд по текущему курсу), третий говорит о $4 млрд. Кредит привлекался в 2014 г. на покупку Alliance Oil (сумма сделки не раскрывалась).

- Полис ОСАГО впервые подешевел, а рынок впервые сократился - Новым лидером стала "РЕСО-гарантия", "Росгосстрах" на втором месте - Для рынка ОСАГО 2017 год оказался неудачным. Сборы сократились на 3% до 228,1 млрд руб., а средняя стоимость полиса – на 4% до 5819 руб., следует из предварительных данных Российского союза автостраховщиков (РСА). Средняя выплата выросла на 10% до 75 763 руб., а всего выплаты увеличились на 9% – до 181 млрд руб. За год продано 39,2 млн полисов ОСАГО – на 145 800 больше, чем в 2016 г.

- В России заработал охотничий сервис - С его помощью можно забронировать охоту в одном из хозяйств партнеров - О запуске на российском рынке сервиса Bookyourhunt "Ведомостям" рассказал его основатель Алексей Агафонов. Стартап появился в 2015 г. и работает как площадка, где любой желающий может найти охотничий тур без посредников и забронировать его напрямую в охотничьем хозяйстве, сотрудничающем с проектом.

- Хакеры обратили взгляд на промышленность - По всему миру растет число атакованных предприятий - Хакеры осваивают целевые атаки на промышленные предприятия – к такому выводу пришла "Лаборатория Касперского". В 2017 г. с хакерскими атаками столкнулось 28% предприятий во всем мире, на 8 п. п. больше, чем в 2016 г., сообщает антивирусная компания, опросившая 962 промышленных предприятия. В России с целевыми кибератаками столкнулось 22% респондентов. Сколько российских предприятий участвовало в опросе, "Лаборатория Касперского" не уточняет.

- ЦБ станет владельцем крупнейшего негосударственного пенсионного фонда - Три НПФ, принадлежащих банку "ФК Открытие", объединяются - Негосударственные пенсионные фонды, принадлежащие банку "ФК Открытие", намерены объединиться. Один из них, НПФ "Лукойл-гарант", сообщил, что направил в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о слиянии с НПФ РГС и НПФ электроэнергетики. Возглавит объединенный фонд гендиректор НПФ "Лукойл-гарант" Денис Рудоманенко, реорганизация может занять до полугода.

- Долги россиян перед банками превысили 12 трлн рублей - За последний год население заняло почти половину этой суммы - Это следует из статистики Объединенного кредитного бюро (ОКБ), основанной на данных о кредитах 82 млн граждан. По данным ЦБ, за 2017 г. совокупные долги населения перед банками выросли на 13,2% до 12,2 трлн руб. Расчеты ОКБ показывают, что число новых кредитов росло медленнее, чем их сумма. За прошлый год ссуды выросли на 37% по сравнению с 2016 г. (4,14 трлн руб.), тогда как их количество – только на 12% до 34,8 млн шт.

- Дагестанская молодежь переедет на работу в Москву - Об этом договорились службы занятости – но чего ждут от этой программы работодатели? - Службы занятости молодежи Москвы и Дагестана недавно договорились о сотрудничестве. У минтруда Дагестана большие планы. В ближайшее время будет создан пул крупных работодателей и предприятий в Москве, которые откроют для кавказской молодежи множество вакансий как для постоянной, так и для временной работы, обещает представитель Республиканского молодежного центра занятости (РМЦЗ) Дагестана Апай Ханарсланова.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Открытие Америки - Владимир Путин прокомментировал публикацию министерством финансов США "кремлевского доклада". Он назвал действия США недружественным актом и отметил, что Россия ждала этого списка.

- Взяли школой - Россия попала в топ-25 стран-инноваторов Индекса инноваций Bloomberg-2018. Самый высокий результат - в части эффективности образования. Остальные показатели соответствуют занимаемому 25-му месту.

- Ждите вопроса - Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью "РГ" рассказал, удалось ли России выйти из кризиса, а также как можно получить прибавку к зарплате. "Хотите большую зарплату? Повышайте квалификацию", - подчеркнул Федоров.

- Войдите, Фемида! - Верховный суд подготовил по поручению президента РФ проект глубокого переустройства судебной системы. О том, какие новации содержит в себе законопроект, уже внесенный в Госдуму, "РГ" рассказал Павел Крашенинников.

- Повестка на будущее - Владимир Путин встретился со своими доверенными лицами как кандидат на пост главы государства. Он призвал с уважением относиться к конкурентам, но при этом продвигать свою повестку.

- Госдума поднимет наказания для водителей - Водителям добавят ответственность за опасное вождение и за систематическое нарушение правил, увеличат штраф за левый поворот и разворот в неположенном месте, а также введут залог за автомобиль, если водитель попался пьяным.

- На шаг впереди - Разгром террористов при помощи российского оружия в Сирии показал, что армия РФ является одной из самых оснащенных в мире. Об этом заявил Владимир Путин, призвав не останавливаться на достигнутом.

- Диалог без табу - Для российского чиновника непопадание в "кремлевский список" США - повод уволиться, с иронией прокомментировал премьер-министр Дмитрий Медведев новый шаг Вашингтона на конфронтацию с Россией. Значение этого списка он оценивает как нулевое.

- Нашли баланс - Владимир Путин заявил о необходимости повысить реальные доходы и зарплаты россиян. Если граждане РФ будут зарабатывать, это станет залогом эффективности экономики, роста производительности, уверен президент.

- КПРФ завели не в тот совхоз? - На минувшей неделе исполнился месяц с того дня, как съезд КПРФ утвердил Павла Грудинина кандидатом в президенты. За это время кандидатура директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" стала вызывать все больше вопросов как в КПРФ, так и среди всего левого политического фланга.

- Улица. Фонарь. Фейк - Реакция западных СМИ на воскресные митинги, организованные Алексеем Навальным, вызывает удивление. В материалах газет и интернет-ресурсов одинаковы не только акценты с явно излишней драматизацией события, но даже формулировки в текстах совпадают.

- Поддержка в письменной форме - Григорий Явлинский и Борис Титов предоставили в ЦИК подписи своих сторонников. Еще у восьмерых кандидатов в президенты России остался один день для подачи подписных листов в Центризбирком.

- Служба подсказок - Министерство юстиции России предлагает создать Единый портал правового информирования и правового просвещения - Как сообщили в Ассоциации юристов России, зам министра юстиции Денис Новак провел заседание по вопросу использования инновационных подходов при создании Единого портала правового информирования и правового просвещения.

- Еще один рывок - Кандидат в президенты России от ЛДПР Владимир Жириновский представил свою предвыборную программу. Он обещает в числе прочего снижать тарифы в сфере ЖКХ и сделать здравоохранение бесплатным.

- В Казани запустили крупный почтовый логистический центр - Посылки из других стран в Приволжский федеральный округ теперь будут идти не через Москву, а через Казань. Для обработки и доставки посылок в Татарстан, Марий Эл, Чувашию, Удмуртию, Самарскую и Ульяновскую области запущен в промышленную эксплуатацию логистический центр "Почты России" в международном аэропорту "Казань". Инвестиции в его создание и оборудование составили четыре миллиарда рублей.

- Филателия с криминалом - Задержан москвич, торговавший наркотиками под видом марок - Столичные наркополицейские задержали 19-летнего москвича по подозрению в покушении на сбыт наркотиков под видом марок. Об этом сообщил начальник пресс-службы московской полиции Юрий Титов.

- Покажи, что везешь - Таможенники будут штрафовать водителей в припограничных регионах - Сотрудники таможни будут штрафовать водителей машин, которые отказались остановиться для досмотра по их требованию.

- Пропавшие без вести - МЧС России продолжит поиски пропавшего на Дальнем Востоке судна "Восток". Авиация обследовала более 26 тысяч квадратных километров акватории, еще 9 тысяч квадратных километров обследовано судами.

- Батон подешевеет - Запрет на возврат непроданных товаров поможет снизить цены - Ко второму чтению авторы законопроекта о запрете возврата нереализованных товаров производителям готовы внести все поступившие рациональные поправки и предложения.

- 31 января в "РГ" обсудят возможные сюрпризы в 2018 году в экономике РФ - 31 января в 15.00 в медиацентре "Российской газеты" пройдет двенадцатая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России "Каких сюрпризов ждать от экономики России в 2018 году?". Дискуссия будет посвящена динамике российской экономики в 2018 году и сценариям ее развития.

- До булочной - В столице увеличилось число такси, снизились цены, а количество поездок выросло. Замруководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин рассказал "РГ", куда москвичи ездят на такси.

- Свадьба по договору - Число заключенных брачных контрактов выросло в полтора раза - Влюбленные граждане активно расширяют практику заключения брачных договоров. Как сообщили в Федеральной нотариальной палате, за год было оформлено 87,5 тысячи брачных контрактов.

- Вслед за Коми - Ушел в отставку "номер 2" в ФБР - Стало известно об отставке заместителя директора Федерального бюро расследований Эндрю Маккейба, второго человека в иерархии ФБР.

- Скандал между Польшей и Израилем набирает обороты - Польско-израильский конфликт, начавшийся с принятия в Польше закона о преследовании тех, кто обвиняет поляков в преступлениях нацистов, набирает обороты. Премьеры двух стран выясняют отношения по телефону, а президент Анджей Дуда потребовал, чтобы Польшу прекратили очернять и добавил: "Я требую от мира элементарной справедливости!".

- Из свидетелей - в обвиняемые - Мосгорсуд признал законным содержание под стражей бывшего главы следственного управления СК РФ по Центральному административному округу столицы Алексея Крамаренко. Он обвиняется в получении взятки.

- В Сочи более 1500 сирийских делегатов налаживают контакты - В зале пленарных заседаний главного медиацентра сочинской олимпийской деревни висит баннер с лозунгом "Мир народу Сирии!" и символ конгресса в Сочи - белый голубь с оливковой ветвью на фоне сирийского флага с двумя звездами.

- Бой между могилами - СК объявил об окончании следствия по беспорядкам на Хованском кладбище Москвы. "Расследование представляло особую сложность из-за большого объема работ и количества экспертиз", - рассказала официальный представитель СК.

- В Орле сотрудников мэрии заподозрили в превышении служебных полномочий - Следственные органы возбудили уголовное дело по постановлению прокуратуры Советского района. Оно заведено по факту превышения полномочий, в результате чего бюджет недосчитался миллионов рублей. Конкретных подозреваемых установят в ходе расследования.

- Истребители идут на перехват - Американские самолеты-разведчики, подлетев к Крыму, хотели "снять" показания с радиоэлектронной аппаратуры российских боевых комплексов. Кроме того, "Орионы" пытаются шпионить за нашими военными объектами на Балтике.

- В Подмосковье задержаны члены банды, нападавшей на дома - В Подмосковье задержали участников ОПГ, подозреваемых в разбойном нападении на загородный дом в Химках. Об этом во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Список против глобализации - Содержание "кремлевского доклада", который выпустил минфин США, удивило. Перечень носит "ковровый" характер - по сути телефонный справочник российских органов власти плюс список "Форбс".

- Меч Сталинграда - Директор Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян рассказал, почему в мире раскручивается кампания по пересмотру итогов Второй мировой войны. "Нападки на символы Победы связаны с общей атакой на Россию", - уверен историк.

- Вернулся в строй - На сухопутную стоянку в волгоградском интерактивном музее "Россия - моя история" встал бронекатер БК-31, который затонул 9 октября 1942 года. Катер подняли из воды в 2017 году.

- Фанатам нашли место - В Ростове-на-Дону открылся центр гостеприимства для болельщиков чемпионата мира-2018. "Мы постарались сделать все для того, чтобы болельщики, а особенно иностранцы, чувствовали себя как дома", - подчеркнул руководитель центра.

- В Астрахани и Махачкале ошибки медиков довели до суда - В Астрахани вынесен приговор врачу-нейрохирургу, по вине которого умерла шестилетняя девочка. Доктор признан виновным в причинении смерти по неосторожности: суду удалось доказать связь трагических последствий с неквалифицированными действиями медика.

- На Вологодчине участковый учит сельских детей французскому боксу - В поселке Грибково Вологодского района участковый уполномоченный Подлесного сельского поселения Руслан Верещагин открыл бесплатную секцию для детей по французскому боксу - сават ("старый ботинок").

- В Пензенской области помогут трудоустроить многодетных родителей - В регионе стартовал пилотный проект по льготному трудоустройству многодетных родителей, которые нуждаются в постоянном заработке, а также матерей-одиночек и воспитывающих детей-инвалидов.

- У омских перевозчиков-нарушителей отберут маршруты - Отнимать маршруты у частных перевозчиков будут за неисполнение соцобязательств. На это решение местных властей повлиял резонансный случай, когда омичке пришлось в 35-градусный мороз добираться пешком до своей деревни почти 8 километров. Девушка не дождалась рейсового автобуса, а попутная маршрутка довезла ее только до поселка Андреевка. В результате она два часа шла до дома, ее госпитализировали с обморожениями ног 2-й степени.

- Сотрудники МФЦ отправились в гости к москвичам - Сотрудники столичных МФЦ отправились в гости к москвичам, чтобы напомнить им о предстоящих в марте выборах президента России. Цель акции - только информация, никакой агитации за конкретного кандидата в президенты быть не должно, подчеркнул еще накануне глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

- Бычки отстают - Вводится твердая госпошлина, которая будет напрямую направляться в казну. Это поможет производителям сэкономить на стоимости документов для регистрации кормовых добавок для животных.

- Зарплата гонит из дому - Исследование показало, что более трети внутренних мигрантов едут в Москву и Санкт-Петербург, а более половины - в региональные центры. Эксперты рассказали, ради чего люди переезжают в другие города.

- Российскому фондовому рынку пообещали позитив в 2018 году - Российские фондовые индексы росли в январе до рекордных отметок. Не исключено, что после взлета им придется пережить стресс-тестирование новым пакетом американских санкций. Перспективы российского фондового рынка напрямую будут зависеть от характера возможных ограничений, которые, как ожидается, станут известны до 2 февраля, но в целом будущее котировок российских акций в этом году выглядит довольно оптимистично, полагают опрошенные "Российской газетой" аналитики.

- Ту-160: приглашаются пассажиры... - "РГ" выяснила, можно ли создать бизнес-джет на базе Ту-160, как бесшумно преодолеть звуковой барьер, когда будет создан сверхзвуковой пассажирский самолет "Он может появиться около 2030 года", - сказал академик РАН Сергей Чернышев.

- По крови можно выявить восемь видов рака - Мировые СМИ обошла громкая сенсация: создан тест, который по крови способен на ранней стадии выявлять сразу несколько видов рака. Это исследование было объявлено прорывом в медицине. Однако на самом деле все оказалось не так однозначно.

- Создана ядерная установка для освоения Марса - Чтобы прописаться на Луне, Марсе, других планетах и спутниках, человеку нужно много энергии. Ведь туда не привезешь большие запасы воды, кислорода, топлива. Все это придется получать на месте. А еще надо вести строительство баз.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- Спиртное переведут на отечественные рельсы - Вице-премьер Александр Хлопонин поручил до 20 февраля проработать вопрос локализации выпуска техники для алкоотрасли - В России намерены перевести производство спиртного на отечественное оборудование. Сейчас предприятия отрасли оснащены в основном иностранной техникой. Вице-премьер Александр Хлопонин поручил ведомствам проработать вопрос локализации выпуска таких аппаратов. Минпромторг в перспективе готов предложить их изготовителям государственные преференции.

- Глава Калининградской области о ходе подготовки к чемпионату мира – 2018 - "Известия" начинают цикл интервью с главами регионов, в которых пройдет чемпионат мира по футболу – 2018. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал корреспонденту Елене Ладиловой о готовности спортивных объектов, а также о том, как правительство будет бороться с завышением стоимости аренды в Калининграде и какими программами встретит гостей мундиаля.

- Страховщики начали контролировать здоровье пациентов по телефону - Они будут напоминать о рекомендациях врачей после диспансеризации и разбирать жалобы россиян - В системе ОМС начинают работать кураторы по сохранению здоровья — так называемые страховые представители третьего уровня. Они будут напоминать пациентам по телефону о рекомендациях врача после диспансеризации и о необходимости принимать лекарства. В штате страховых компаний уже около 1,2 тыс. таких специалистов.

- ГОСТ предпишет надевать детские спасательные жилеты за минуту - Для них впервые разработан стандарт, учитывающий физиологию ребенка - Детский спасательный жилет должен быть изготовлен так, чтобы ребенок мог самостоятельно надеть его максимум за одну минуту. Это требование включено в проект нового ГОСТа. Документ разработали Рособоронстандарт и Минпромторг по поручению вице-премьера Ольги Голодец. ГОСТ на детские спасательные жилеты появится впервые. Он будет учитывать физиологические особенности детей.

- Международное спасибо героям Сталинграда - На мероприятия, посвященные 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, в Волгоград съедутся делегации из более чем десяти стран Евросоюза и СНГ. 2 февраля, в День воинской славы России, в город-герой прибудут свыше сотни зарубежных гостей, включая депутатов и представителей городских самоуправлений. Об этом "Известиям" рассказали в администрации Волгограда, отметив, что самыми представительными делегациями станут немецкая и чешская.

- Школа насилия - Антибуллинговые программы приоткроют дверь в тайную жизнь подростков и спасут их от агрессии и жестокости - Вооруженные нападения на школьников в Перми и Бурятии и убийство студентки ВШЭ, совершенное студентом Бауманки, всколыхнули общество. В чем причина подростковой и молодежной агрессии, стало ли больше психически нестабильных людей и что можно сделать прямо сейчас, чтобы не допустить очередной трагедии? Эти вопросы на круглом столе в "Известиях" обсудили психиатры, психологи, социологи, юристы и педагоги.

- Детские лагеря внесут в реестр - Российский рынок детского туризма и отдыха ждет серьезная модернизация. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект поправок вице-спикера Госдумы Ирины Яровой ("Единая Россия"), обязывающий региональные правительства публиковать на своих сайтах реестры организаторов такого досуга и список рекомендованных маршрутов. Правкомиссия поддержала документ с учетом доработки: у юристов возникли вопросы относительно предложения публиковать переписку родителей и чиновников с подробностями детского отдыха.

- На санкции ответили клубничкой - Минсельхоз расширил доктрину продовольственной безопасности России - В России появится минимальная норма обеспеченности фруктами, ягодами и овощами. Показатели по этим продуктам Минсельхоз включил в обновленную версию Доктрины продовольственной безопасности. 70% фруктов и ягод и 90% овощей должны быть отечественного происхождения. В документе также повышаются уже действующие нормативы. Долю отечественного сахара и растительного масла на внутреннем рынке необходимо довести с нынешних 80% до 90%.

- Непринципиальный обмен - Донбасс и Украина окончательно отказались от формулы "всех на всех" и перешли к поэтапному возвращению пленных - Донбасс и Украина отходят от принципа "всех на всех" в обмене пленными. Как рассказал "Известиям" советник главы ЛНР, официальный представитель в политической рабочей группе на минских переговорах Родион Мирошник, проведение частичного обмена связано с нежеланием Киева "лишаться рычага воздействия". Председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин сообщил, что второй этап обмена запланирован на февраль, но на этом он не завершится. Ведь конфликт продолжается и число задержанных с обеих сторон постоянно меняется.

- "Примаковские чтения" попали в топ-10 лучших конференций мира - Российский международный форум "Примаковские чтения" вошел в топ-10 конференций мира в рейтинге Global Go To Think Tank Index Report Пенсильванского университета. Об этом "Известиям" рассказал директор Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Федор Войтоловский. В номинации "Лучшие конференции мозговых центров" форум, названный в честь известного российского государственного деятеля Евгения Примакова, занял седьмое место, поднявшись на две позиции по сравнению с предыдущим годом.

РБК RBCM daily

www.rbcdaily.ru

- Списанная проблема - Почему "кремлевский доклад" не будет иметь немедленных последствий - Администрация Дональда Трампа опубликовала "кремлевский список", который все последние месяцы не давал покоя российским бизнес-элитам. РБК проанализировал этот перечень, его значение и реальные последствия.

- Кадры с большой выдержкой - Как отреагировала Москва на список США - Российский истеблишмент публично раскритиковал "кремлевский список" США, но прямого ответа Москвы на него пока не будет. Публикация списка заставит элиты нервничать, но вряд ли приведет к расколу, полагают опрошенные РБК эксперты.

- На грани разочарования - Как в США отреагировали на "кремлевский доклад" - Американские политики и эксперты разочарованы "кремлевским докладом" правительства США. Последуют ли за ним санкции, зависит от давления конгресса на администрацию Трампа, говорят эксперты.

- Пенсионное скопление - На рынке НПФ появится новый лидер - Пенсионные фонды банка "ФК Открытие" подали ходатайство в ФАС на объединение. Через полгода на рынке пенсионных накоплений появится новый лидер — объединенный фонд "ФК Открытие". Он будет управлять почти 600 млрд руб. накоплений.

- Имитация примирения - Конгресс сирийского национального диалога в Сочи обернулся скандалом - Сирийская оппозиция провела день в Сочи, пытаясь договориться о способах разрешения военного конфликта. В итоге участники договорились создать конституционную комиссию Кадры с большой выдержкой