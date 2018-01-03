Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне преимущественно ростом

МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в "зеленой зоне", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN выросла на 0,41%, до 6,12 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,03%, до 66,04 доллара, "Новатэка" NVTK - на 1,68%, до 133,3 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подешевели на 0,51% - до 5,03 доллара, "Газпром нефти" - на 0,1%, до 24,88 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 0,76%, до 20,6 доллара, НЛМК - снизилась на 1,28%, до 26,28 доллара, "Северстали" CHMF - увеличилась на 0,4%, до 16,44 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 4,31%, до 1,81 доллара, Сбербанка SBER - выросли в цене на 3,02%, до 20,16 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 0,69%, до 21,8 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT упали в цене на 0,25%, до 22,34 доллара, "Ленты" - на 0,99%, до 6,97 доллара. Стоимость бумаг АФК "Система" AFKS увеличилась на 1,2%, до 4,48 доллара.