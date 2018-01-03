FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рост цен на нефть сильно не повлияет рейтинги нефтегазовых компаний в 2018-2019 гг - S&P


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Возобновившийся рост цен на нефть сильно не повлияет на рейтинги национальных нефтегазовых компаний в 2018-2019 годах, следует из аналитического отчета международного рейтингового агентства S&P.

"Несмотря на возобновление роста цен на нефть, мы прогнозируем крайне ограниченное число позитивных рейтинговых действий в отношении национальных нефтегазовых компаний в 2018-2019 годах. Из числа таких компаний, имеющих рейтинги S&P Global Ratings, только российские ПАО "НК "Роснефть" ROSN и ПАО "Газпром" GAZP имеют позитивные прогнозы по рейтингам — это связано исключительно с аналогичным прогнозом по суверенным кредитным рейтингам Российской Федерации", — говорится в отчете.

По мнению S&P, цены на нефть значительно меньше влияют на операционные показатели нефтегазовых компаний развивающихся стран, чем на показатели крупнейших международных корпораций. Для национальных компаний не менее важны такие факторы, как система налогообложения, валютный курс и связи с правительством.

Наблюдавшееся с середины 2014 года снижение цен на нефть привело к понижению рейтингов пяти крупнейших международных нефтяных компаний (Exxon Mobil, Chevron, Shell, Total, BP), в то время как влияние на рейтинги национальных нефтегазовых компаний развивающихся стран было не столь значительным.

Негативные рейтинговые действия в отношении национальных нефтяных компаний были обусловлены главным образом факторами, специфическими для каждой из этих компаний в отдельности, а также понижением суверенных кредитных рейтингов, и лишь в меньшей степени - падением цен на нефть, отмечает агентство.

"С другой стороны, международные компании за три года с момента падения цен смогли добиться намного более значительного снижения затрат по сравнению с национальными нефтяными компаниями, что способствует более быстрому восстановлению их кредитоспособности", - пишет S&P.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ