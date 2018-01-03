Рост цен на нефть сильно не повлияет рейтинги нефтегазовых компаний в 2018-2019 гг - S&P

МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Возобновившийся рост цен на нефть сильно не повлияет на рейтинги национальных нефтегазовых компаний в 2018-2019 годах, следует из аналитического отчета международного рейтингового агентства S&P.

"Несмотря на возобновление роста цен на нефть, мы прогнозируем крайне ограниченное число позитивных рейтинговых действий в отношении национальных нефтегазовых компаний в 2018-2019 годах. Из числа таких компаний, имеющих рейтинги S&P Global Ratings, только российские ПАО "НК "Роснефть" ROSN и ПАО "Газпром" GAZP имеют позитивные прогнозы по рейтингам — это связано исключительно с аналогичным прогнозом по суверенным кредитным рейтингам Российской Федерации", — говорится в отчете.

По мнению S&P, цены на нефть значительно меньше влияют на операционные показатели нефтегазовых компаний развивающихся стран, чем на показатели крупнейших международных корпораций. Для национальных компаний не менее важны такие факторы, как система налогообложения, валютный курс и связи с правительством.

Наблюдавшееся с середины 2014 года снижение цен на нефть привело к понижению рейтингов пяти крупнейших международных нефтяных компаний (Exxon Mobil, Chevron, Shell, Total, BP), в то время как влияние на рейтинги национальных нефтегазовых компаний развивающихся стран было не столь значительным.

Негативные рейтинговые действия в отношении национальных нефтяных компаний были обусловлены главным образом факторами, специфическими для каждой из этих компаний в отдельности, а также понижением суверенных кредитных рейтингов, и лишь в меньшей степени - падением цен на нефть, отмечает агентство.

"С другой стороны, международные компании за три года с момента падения цен смогли добиться намного более значительного снижения затрат по сравнению с национальными нефтяными компаниями, что способствует более быстрому восстановлению их кредитоспособности", - пишет S&P.