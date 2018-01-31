Путин обсудил с премьером Бельгии расширение сотрудничества в перевалке СПГ с Ямала

НОВО-ОГАРЕВО, 31 янв /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем расширение сотрудничества в работе порта для перевалки СПГ с Ямала.

"У меня только что закончилась встреча с премьер-министром Бельгии, мы там говорили о расширении сотрудничества с этой страной, один из проектов - это расширение возможностей порта для перевалки грузов, в том числе продуктов, производимых на Ямале", - сказал Путин на встрече с представителями экономического совета ассоциации "Франко-российская торгово-промышленная палата".

"Ну и все вы хорошо знаете, отгрузки начались, первый танкер пришел и в Соединенные Штаты", - сказал Путин.

"Да, этот факт известен уже рынку, но мы об этом не кричим, потому что побаиваемся", - ответил владелец инвестиционной группы "Волга груп" Геннадий Тимченко.

"Ну, средства массовой информации распространили эту информацию, а вы побаиваетесь до сих пор", - ответил Путин. "Мы бизнесмены...", - сказал Тимченко.

"Ну, хорошо, я не бизнесмен, поэтому считаю возможным об этом сказать", - заключил президент РФ.