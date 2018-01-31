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РФ и Сирия подписали дорожную карту в энергетике и электроэнергетике - Минэнерго РФ


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Россия и Сирия подписали дорожную карту сотрудничества в энергетике и электроэнергетике на 2018 год и последующий период, предусматривающую восстановление, модернизацию и строительство новых энергообъектов в Сирии, сообщается в пресс-релизе Минэнерго РФ.

"Министр энергетики РФ Александр Новак и министр электроэнергетики Сирийской Арабской Республики Мухаммед Зухейр Харбутли подписали дорожную карту сотрудничества в сфере энергетики в 2018 году и на последующий период, которая включает сотрудничество в области электроэнергетики" - говорится в сообщении.

Дорожная карта предусматривает поэтапную реализацию стратегически важных проектов по восстановлению, модернизации, а также строительству новых энергообъектов на территории Сирии, отмечается в пресс-релизе.

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