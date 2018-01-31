Бразилия в 2017 г увеличила объем добычи нефти на 4%, газа - на 6%

МЕХИКО, 31 янв /ПРАЙМ/. Бразилия в 2017 году увеличила объемы добычи нефти на 4%, до 957 миллионов баррелей (2,622 миллиона баррелей в день), сообщило национальное агентство нефти страны (ANP).

Добыча газа выросла на 6%, до 40 миллиардов кубометров, или 110 миллионов кубометров в день.

При этом, как отмечается в сообщении, добыча нефти и газа в так называемом подсолевом слое впервые в истории превысила половину от общей добычи и составила 1,685 миллиона баррелей в день. Всего в стране добывалось 3,32 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Самый больший объем производства обеспечило месторождение Lula в бассейне Santos, где добывалось 803 тысячи баррелей нефти и 33,1 миллиона кубометров газа в день. 95,5% от общей добычи нефти и 80% газа производилось на морских месторождениях, при этом оператором 94% проектов является государственная компания Petrobras.