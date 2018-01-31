Shell стала лидером на крупном тендере по нефтяным блокам в Мексике

МЕХИКО, 31 янв /ПРАЙМ/. Сразу 29 блоков на глубоководье Мексиканского залива были выставлены в среду на тендер в Мексике.

Победители были выявлены по 19 блокам. Лидером стала англо-голландская компания Shell, выигравшая больше всего блоков как самостоятельно, так и в составе консорциумов.

Среди победителей - консорциумы Shell и Qatar Petroleum (сразу четыре блока), Shell и Pemex, PC Carigali, Ophir и PTTEP, Repsol, PC Carigali и Ophir, Repsol и PC Carigali, Chevron, Pemex и Inpex, Eni и Qatar Petroleum, Repsol, PC Carigali, Sierra и PTTEP, а также компании Shell Exploracion и Extraccion (четыре блока), Pemex Exploracion и Produccion (два блока) и PC Carigali (два блока).

Блоки расположены в глубоководных районах Мексиканского залива Perdido (девять блоков), Cordilleras Mexicanas (10 блоков) и Cuenca Salina (10 блоков). Общая площадь блоков составляет почти 2,3 тысячи квадратных километров.