Цена на золото ускорила рост на решении ФРС США по ставке

МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Цена на золото ускорила рост после публикации решения ФРС США сохранить базовую ставку в диапазоне 1,25-1,5% годовых по итогам январского заседания, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.10 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,9 доллара, или на 0,37%, до 1340,3 доллара за тройскую унцию. При этом до объявления решения регулятора актив рос на 0,2%, до 1338,1 доллара.

Стоимость мартовского фьючерса на серебро также ускорила рост - металл дорожает на 1,21%, до 17,25 доллара за унцию. Перед публикацией пресс-релиза ФРС серебро дорожало на 0,95%.

Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам заседания 30-31 января сохранил базовую процентную ставку на уровне 1,25-1,5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков.

Регулятор отметил, что инфляция в США по-прежнему находится ниже целевого показателя в 2%.

Январское заседание стало последним под руководством Джанет Йеллен. На прошлой неделе сенат США утвердил Джерома Пауэлла новым главой ФРС. Пауэлл ранее был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом, который неоднократно критиковал ФРС и лично Йеллен за политику низкой базовой ставки.