Цены на нефть перешли к росту на сохранении ставки ФРС США

МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в среду вечером перешли к росту после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о сохранении базовой ставки на текущем уровне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.16 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,31% - до 68,72 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,09% - до 64,58 доллара за баррель.

До объявления решения американского регулятора стоимость нефти незначительно снижалась: Brent - на 0,03%, WTI - на 0,14%.

По итогам январского заседания ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,25-1,5% годовых, как и ожидали большинство аналитиков.