СПГ-терминал на Камчатке может создать новый механизм цен на СПГ в АТР - "Новатэк"

ВЕНА, 31 янв /ПРАЙМ/. Реализация проекта по строительству перевалочного СПГ-терминала на Камчатке потенциально может привести к созданию на его базе нового механизма ценообразования на сжиженный газ для Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил РИА Новости зампред правления "Новатэка" NVTK Марк Джетвей.

"Это не просто терминал. По факту он обозначает Россию на карте тем, что потенциально может создать новый механизм ценообразования для рынка СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Джетвей в кулуарах Европейской газовой конференции.

"В конечном итоге все это зависит от того, как участники рынка будут смотреть на данный проект. Но я уже сейчас могу вам сказать, что интерес со стороны ключевых игроков региона очень большой, потому что, я думаю, они понимают его ценность с точки зрения торговли", - добавил он.

В октябре 2017 года "Новатэк" и правительство Камчатского края подписали соглашение о сотрудничестве по созданию на территории края морского терминала по перегрузке СПГ. Планируемая мощность терминала - 20 миллионов тонн в год, но в перспективе она может быть увеличена до 40 миллионов тонн.