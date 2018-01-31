"Русал" урегулировал спор с Нигерией об алюминиевом заводе - СМИ

МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. "Русал" урегулировал спор с Нигерией об алюминиевом заводе Alscon, передает агентство Блумберг со ссылкой на министра стальной и горнодобывающей промышленности страны Кайоде Файеми.

Согласно его данным, по новому соглашению Нигерии будет принадлежать 20% Alscon, а "Русалу" - 80%. При этом согласно информации "Русала", его доля в компании составляет 85%.

Стороны договорились, что Alscon возобновит работу в течение шести месяцев.

Контрольный пакет компании Alscon был приобретен "Русалом" в 2007 году, согласно данным компании. В состав компании Alscon входят завод мощностью 96 тысяч тонн алюминия в год, порт на реке Имо и газовая электростанция.