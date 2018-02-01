FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Американская Hess Corp планирует капвложения в 2018 году в $2,1 млрд


Энергосети / Мировая экономика

МЕХИКО, 1 фев /ПРАЙМ/. Американская нефтедобывающая компания Hess Corp планирует в 2018 году сохранить инвестиции на уровне 2,1 миллиарда долларов, большая часть из которых будет направлена на добычу сланцевых углеводородов в США и проекты в Гайане, сообщила корпорация.

Как заявил глава компании Джон Хесс, ее стратегия предполагает получение денежного потока после 2020 года при цене на нефть в 50 долларов за баррель. По его словам, около двух третей бюджета на 2018 год будет направлено на проекты в Гайане. Во втором квартале 2018 года компания намерена начать бурение на шельфовом проекте Liza, начало добычи запланировано на 2020 год.

Hess намерена вложить 900 миллионов долларов в расширение бурения на сланцевой формации Bakken в американском штате Северная Дакота, увеличив число буровых с 4 до 6.

Компания Hess Corp была основана в США в 1919 году. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. В 2013 году компания по предложению основного акционера Elliott Management Corp сфокусировалась на нефтедобыче, продав НПЗ и заправочные станции в США.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ