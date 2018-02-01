Американская Hess Corp планирует капвложения в 2018 году в $2,1 млрд

МЕХИКО, 1 фев /ПРАЙМ/. Американская нефтедобывающая компания Hess Corp планирует в 2018 году сохранить инвестиции на уровне 2,1 миллиарда долларов, большая часть из которых будет направлена на добычу сланцевых углеводородов в США и проекты в Гайане, сообщила корпорация.

Как заявил глава компании Джон Хесс, ее стратегия предполагает получение денежного потока после 2020 года при цене на нефть в 50 долларов за баррель. По его словам, около двух третей бюджета на 2018 год будет направлено на проекты в Гайане. Во втором квартале 2018 года компания намерена начать бурение на шельфовом проекте Liza, начало добычи запланировано на 2020 год.

Hess намерена вложить 900 миллионов долларов в расширение бурения на сланцевой формации Bakken в американском штате Северная Дакота, увеличив число буровых с 4 до 6.

Компания Hess Corp была основана в США в 1919 году. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. В 2013 году компания по предложению основного акционера Elliott Management Corp сфокусировалась на нефтедобыче, продав НПЗ и заправочные станции в США.