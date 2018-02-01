Минск с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти по своей территории

МИНСК, 1 фев /ПРАЙМ/. Белоруссия с 1 февраля повысила тарифы на транзит российской нефти по своей территории на 6,7%.

Как сообщило министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии, ведомством в январе принято постановление, "согласно которому ранее действовавшие тарифы на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и ОАО "Полоцктранснефть Дружба" по транспортировке (транзиту) нефти проиндексированы на 6,7%". Тарифы вступают в силу с 1 февраля 2018 года.

НОВЫЕ ТАРИФЫ

Таким образом, с 1 февраля тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава повышен до 307,19 российского рубля за тонну нетто (без НДС). По маршруту Унеча (Высокое) — Броды — до 131,95 российского рубля. Тарифы выросли на 6,7% по сравнению с предыдущими.

Также определены тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в иностранной валюте по маршруту Невель — Полоцк — ОАО "Нафтан" - 37,51 российского рубля за тонну нетто без НДС (на 6,7% больше), по маршруту Унеча (Высокое) — Полоцк — ОАО "Нафтан" - 144 российских рубля (6,7%), по маршруту Унеча (Высокое) — Мозырь — ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" - 65,47 российского рубля (6,7%).

Помимо этого, тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в белорусских рублях по маршруту Речица — ОАО "Мозырский НПЗ составляют 0,55 за тонну нетто (без НДС, на 7,8% больше), по маршруту Речица — Адамова Застава — 8,13 (на 16,8%), по маршруту Речица — линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь" - 0,47 (на 9,3%), по маршруту Речица — Броды 1,16 (13,7%).

ДАВНИЙ СПОР

Тарифы на транзит нефти по территории Белоруссии ранее становились предметом спора между двумя странами на фоне разногласий по поставкам нефти и газа в Белоруссию.

Так, осенью 2016 года Минск заявил о намерении повысить стоимость прокачки российской нефти в среднем на 50% с октября 2016 года. Однако тогда Белоруссия и РФ договорились, что Москва восстановит объемы беспошлинных поставок нефти в республику, а Минск отменит решение о повышении тарифов на ее транзит.

Тем не менее, переговоры о величине, на которую следует увеличить тарифы на прокачку нефти, были продолжены. После долгих обсуждений размера индексации с 1 февраля 2017 года тариф на транзит на год был повышен на 7,7%.

Была достигнута договоренность, что в случае, если стороны не смогут прийти к консенсусу по уровню индексации тарифов, будет действовать правило межправительственного протокола, по которому цена транзита вырастает на уровень прогноза российской среднегодовой инфляции на обсуждаемый год плюс 3%.

НЕОБХОДИМОСТЬ НОВОЙ МЕТОДИКИ

Между тем в январе 2018 года советник президента "Транснефти" Игорь Демин заявил, что утвержденная после спора о тарифах на транзит методика их индексации нуждается в пересмотре с 2019 года.

Как пояснил Демин, белорусские коллеги предложили "Транснефти" индексацию на 7,6%, "Транснефть" выступила со встречным предложением индексировать тариф на 3,95-4%, как это было сделано в России. Так как каждая сторона придерживалась своего мнения, вступило в силу правило методики расчета индексации, согласованной обеими сторонами. Согласно этой методике среднегодовой индекс российской инфляции, который составляет в данный момент 3,7%, суммируется с 3%. Таким образом, индексация составила 6,7%.

"С этой цифрой пришлось согласиться, но как в заключении сказал (заместитель главы ФАС Анатолий — ред.) Голомолзин, данная методика была разработана при инфляции около 10% в месяц и теперь должна быть принята новая методика на 2019 год", — пояснил Демин.