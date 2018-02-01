FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Венесуэла оценила начальную стоимость своей криптовалюты в $60 за "петро"


Энергосети / Мировая экономика

МЕХИКО, 1 фев /ПРАЙМ/. Начальная стоимость венесуэльской криптовалюты составит 60 долларов за один "петро", всего в ходе предварительных торгов будут реализованы 38,4 миллиона "петро", сообщает канал Globovision со ссылкой на утвержденные параметры обращения новой валюты.

Начальная стоимость обеспеченной нефтью криптовалюты взята как примерная цена одного барреля венесуэльской нефти, окончательную стоимость определит рынок.

Впервые президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о намерении создать собственную криптовалюту в начале декабря. По его словам, использование новой технологии поможет преодолеть финансовую блокаду страны.

Общий объем эмиссии власти определили в 100 миллионов "петро". Первый выпуск запланирован на период с 20 февраля по 19 марта.

По словам Мадуро, поддержкой новой криптовалюте будут имеющиеся у страны запасы нефти, золота и бриллиантов. Он также сообщил, что Венесуэла выделила 5 миллиардов баррелей нефти для обеспечения стоимости "петро".

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ