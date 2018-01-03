Дайджест российских СМИ – 1 февраля

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- ОАК влетит в "Ростех" на МС-21 - А затем может быть объединена с "Вертолетами России" - Как стало известно "Ъ", Владимир Путин поддержал предложенный Минпромторгом механизм вхождения Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в состав "Ростеха".

- Особняк Морозовых стратегически исследуют - Резиденция экс-главы СВР переедет поближе к МИДу - Директор Российского института стратегических исследований (РИСИ), экс-глава Службы внешней разведки (СВР) и бывший премьер-министр Михаил Фрадков переедет в офис обанкротившегося банка "Российский кредит" на Садовом кольце.

- Пан или метан - Поляки не нашли союзников в войне против Nord Stream 2 - Единственным сторонником изменения законодательства ЕС для противодействия газопроводу Nord Stream 2 оказались польские компании и лоббисты.

- АСВ востребовало вклады - С граждан взыскивают средства, снятые со счетов перед крахом банков - АСВ начало массово оспаривать снятие денег вкладчиками обанкротившихся банков и взыскивать с них средства.

- Минэкономики переупакует деловой климат - В Белый дом отправили новую концепцию его улучшения - Как стало известно "Ъ", Минэкономики и Агентство стратегических инициатив направили в правительство доработанную концепцию улучшения бизнес-среды в РФ.

- Ни адреса, ни тени - Бизнесу предлагают регистрироваться в электронном формате и без госпошлины - Возможность регистрации бизнеса без фактического адреса одобрена президиумом проектного офиса правительства — новые компании предлагается регистрировать с помощью банков на базе почтового ящика или электронного сервиса.

- ФРС подождет до весны - Повышение ставки отложено до прихода нового главы регулятора - Последнее для Джанет Йеллен заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США (3 февраля она покидает пост главы регулятора) прошло без сюрпризов — ключевая ставка сохранена в диапазоне 1,25–1,5% годовых.

- Кредитоспособность СНГ растет рискованно - Мониторинг рейтингов - Устойчивый рост экономик и стабильные цены на нефть создадут благоприятную конъюнктуру в странах СНГ после окончания широкомасштабных шоков 2014–2016 годов, говорится в прогнозе Moody"s по суверенным рейтингам этого региона на 2018 год.

- C подписями стало восемь - Это максимальное число участников президентских выборов - Вчера Центризбирком (ЦИК) завершил прием подписей от желающих побороться за пост президента России. С задачей сбора подписей справились шесть кандидатов, а кто из них будет допущен до выборов, решит ЦИК после проверки подписных листов.

- Президент выступит с "предвыборным" посланием - Его оглашение должно состояться в начале февраля - Президент Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию в промежуток с 6 по 10 февраля. В Кремле дату пока не называют.

- Летный отряд набрал высоту цен - Выявлены хищения в авиакомпании, обслуживающей первых лиц России - Как стало известно "Ъ", СКР расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном бывшим руководством ОАО "Государственная авиакомпания "224-й летный отряд" — предприятия, обеспечивающего авиационные перевозки в интересах госструктур, в том числе транспортировки автомобильных кортежей для первых лиц России.

- Борец сдал экзамен ИГ - Следственный комитет ищет спортсмена, пытавшегося завербовать в террористы родственников и друзей - Следственный комитет инициировал розыск 21-летнего борца из Чечни, подозреваемого в участии в террористической организации.

- Бюджетные миллионы зарыли в песок - Подрядчик строительства стадиона для чемпионата мира исчез за границей - Как стало известно "Ъ", в рамках расследования уголовного дела о хищениях более 752 млн руб., выделенных на подготовку чемпионата мира по футболу, объявлен в розыск бывший гендиректор ОАО "Глобалэлектросервис" Эльдар Нагаплов. Бизнесмена считают одним из организаторов махинаций при строительстве "Арены Балтика" в Калининграде.

- Бизнесмен оставил Щелково без пятизвездного отеля - Дело о хищении крупных займов направлено в суд - Как стало известно "Ъ", в Пушкинский райсуд Московской области передано уголовное дело в отношении главы холдинга "Щелковский" Дмитрия Барченкова.

- К проповеди московского имама прислушаются в Страсбурге - ЕСПЧ коммуницировал жалобу священнослужителя на несправедливый приговор - Как стало известно "Ъ", судьбой бывшего имама московской мечети Ярдам Махмуда Велитова, приговоренного к трем годам колонии за публичное оправдание терроризма, заинтересовался Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

- "Гринпис России" рассортировал отходы на душу населения - Экологи представили рейтинг доступности раздельного сбора мусора в РФ - Ситуация с доступом москвичей к инфраструктуре раздельного сбора мусора обстоит не лучше, чем, например, в Сургуте. Всего 11% жителей столицы имеют баки для вторсырья у дома, сообщается в исследовании "Гринписа России".

- Сочи признали подплощадкой Женевы - Конгресс сирийского национального диалога выполнил свои задачи - США удовлетворены, что прошедший в Сочи Конгресс сирийского национального диалога не создал конкуренцию "руководящей роли" ООН в продвижении конституционной реформы в Сирии, заявил в среду исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд.

- На китайское влияние обратили внимание - Западные страны обвиняют Пекин в попытках скрытого политического давления - Предполагаемое вмешательство Китая во внутреннюю политику Австралии стало причиной подготовки в стране нового закона против шпионажа.

- Приднестровье примайнивает инвесторов - В непризнанной республике начнут добывать криптовалюту - В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) узаконили майнинг криптовалют. Закон "О развитии информационных блокчейн-технологий" местный парламент принял вчера, а в силу он вступит в ближайшее время.

- Вертикаль сайтов - Концепция объединения интернет-ресурсов органов власти отправилась на доработку - Правительственная подкомиссия по цифровой экономике отправила на доработку проект концепции "ГосWEB", которая предлагает создать единое окно государственных информационных ресурсов.

- Акциз ручной работы - Для крафтовых пивоварен предлагают снизить ставку - "Опора России" просит власти поддержать небольшие пивоварни, снизив для них акциз на 25–50% в зависимости от мощности предприятий.

- "Россети" оцифруют 1,3 трлн рублей - Госхолдинг оценил переход на новые технологии - Как выяснил "Ъ", на цифровизацию электросетей "Россети" намерены потратить 1,3 трлн руб. до 2030 года.

- Компании заняли под санкции - За месяц эмитенты разместили еврооблигаций на $2,2 млрд - Столь успешного начала года, как в минувшем январе, на рынке внешних заимствований не было пять лет. Всего за три рабочие недели российские компании разместили еврооблигации на более чем $2,2 млрд.

- Резервам откроют новые направления - Но вложения ограничат качественно и количественно - Банк России собирается снять с негосударственных пенсионных фондов (НПФ) ограничения по самостоятельному инвестированию пенсионных резервов.

- "Восточный" не отпускает акционеров - Baring Vostok поучаствует в докапитализации банка - Baring Vostok, контролирующий акционер банка "Восточный", который долгое время искал покупателя на свою долю, решил повременить с продажей.

- "Арктик СПГ" увеличивается в объемах - НОВАТЭК NVTK повысит мощность проекта почти до 20 млн тонн - НОВАТЭК, стратегия которого предполагает производство до 70 млн тонн сжиженного газа к 2030 году, объявил о намерении увеличить мощность своего будущего СПГ-завода на Ямале "Арктик СПГ-2" до 19,8 млн тонн.

- ПИК добрался до литья - Группа выкупила имущество ОАО РЖД - Структуры девелоперской группы ПИК Сергея Гордеева приобрели под строительство жилья 60 га, принадлежавшие в Люблино на юго-востоке Москвы литейно-механическому заводу ОАО РЖД.

- Детям не хватает лагерей - В этом сегменте организованного туризма предложение отстает от спроса - Объем российского рынка детского туризма оказался достаточно существенным — 90 млрд руб., что эквивалентно $1,6 млрд по текущему курсу.

- Операторы не выходят из роуминга - Компании не уложились в срок ультиматума ФАС - "Большая четверка" сотовых операторов не успела отменить внутрисетевой роуминг до 31 января, как требовала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

- У Сбербанка SBER набежали проценты по бренду - В мировом рейтинге снова только три российские компании - Сбербанк вновь признан самым дорогим российским брендом в ежегодном списке Brand Finance. Стоимость его бренда выросла сразу на 28%, до $11,6 млрд, что выше, чем у Danone, Gucci, eBay и Warner Bros.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- ЦБ соберет у себя данные обо всех кредитах юрлицам - Регулятор больше не хочет терять кредитные досье, как в Промсвязьбанке PSBR.

- ЦИК завершил прием подписей от кандидатов в президенты - Эта процедура проходила в неравных условиях, считают эксперты.

- Войска в Калининграде получат "Искандеры" последними - Россия 10 лет предупреждала Запад о размещении ракет.

- Машины с "санкционкой" будут ловить таможенники - Им дадут право остановки транспортного средства в приграничных регионах.

- Новая амнистия капитала будет еще выгоднее прошлой - Крупный бизнес она пока не привлекает.

- Трамп хочет потратить на инфраструктуру уже $1,5 трлн - Но финансирование амбициозного плана остается под вопросом.

- Как Валерий Зорькин стал незаменимым для Кремля - Почему председатель Конституционного суда переутвержден на новый срок.

- Страховщики опять готовятся к повышению цен на ОСАГО - Новая идея – поднять территориальные коэффициенты в зависимости от убыточности региона.

- Аэропорт "Жуковский" начинает обслуживать внутрироссийские рейсы - Успех гарантирует ему массовое привлечение новых авиакомпаний.

- Торговый центр бывшего владельца "Черкизона" остался без покупателя - Долги заочно арестованного Тельмана Исмаилова превышают 17 млрд рублей.

- Как ЦБ вернет правительству 84 млрд рублей госпомощи, растворившейся в рухнувших банках - Эту сумму регулятор вольет в новый банк гособоронзаказа – Промсвязьбанк – и передаст его государству.

- Global Blue стала ближе к России - Швейцарский оператор системы возврата НДС Global Blue и бывший совладелец "Тройки диалог" Рубен Варданян объявили о создании в России совместного предприятия "Global Blue Россия".

- "Норникель" может войти в десятку крупнейших производителей золота России - Поможет ему запуск производства золота на Быстринском ГОКе.

- АСВ добралось до траста Пугачева - Благодаря решению Высокого суда Англии и Уэльса конкурсный управляющий Межпромбанка – Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сможет реализовать трастовые активы основателя банка, экс-сенатора Сергея Пугачева, сообщило АСВ.

- Fujifilm получит контроль над Xerox- Дела у Xerox шли все хуже из-за перевода офисных функций в онлайн.

- Компании с разнородной командой менеджеров больше зарабатывают - Между многообразием управленцев и выручкой от инноваций есть прямая связь – BCG.

- Subaru WRX STI: танцы кормой - Как мы испытывали обновленный Subaru WRX STI на заснеженных трассах Финляндии.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Звоните 112. Вам помогут - В России за пять лет снизилось количество чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил глава МЧС РФ Владимир Пучков в ходе "Делового завтрака" в "РГ". Он рассказал, с какими вызовами приходится ежедневно сталкиваться спасателям/

- Февраль. Вступает в силу - В России стартовала декларационная кампания-2018. Теперь физические лица будут отчитываться о доходах по обновленной форме 3-НДФЛ, которая вступает в силу с 18 февраля.

- Под шесть процентов - С марта жители Омской области смогут взять ипотечный кредит под шесть процентов годовых. Руководитель региона Александр Бурков рассказал, кто сможет воспользоваться такой возможностью.

- Хозяин в три клика - Россияне смогут зарегистрировать недвижимость без похода в офис Росреестра или МФЦ. В Росреестре рассказали, как получить такую государственную услугу в электронном виде.

- Автобус перевезет - Регионы должны давать льготы на проезд не только на маршрутах с регулируемыми тарифами, но и на коммерческих маршрутах. Об этом заявил заместитель министра транспорта Николай Асаул на коллегии минтранса. Пояснив, что такие пояснения минтранс получил от минфина.

- Занесите в протокол - Врачей, которые не соблюдают протоколы лечения, отправят на внеочередную переквалификацию. "Это дисциплинирует медиков, которые игнорируют мнение более опытных коллег", - уверен эксперт "РГ".

- Сдали автограф-сессию - Центризбирком 31 января последний день принимал подписи от кандидатов в президенты РФ. Теперь ЦИК проверит подлинность подписей, предоставленных претендентами на пост главы государства.

- Снежный патруль - Дежурные подразделения МЧС усилены с учетом прогноза погоды, сообщил глава ведомства Владимир Пучков. Кроме снегопадов, на совещании президента с членами правительства обсудили также маркировку лекарств и восстановление вырубленных лесов.

- Полет станет дешевле - Федеральная антимонопольная служба совместно с авиакомпаниями планирует изменить алгоритмы ценообразования на билеты, чтобы избежать необоснованного завышения цен, сообщил глава ведомства Игорь Артемьев.

- На шаг впереди - Разгром террористов при помощи российского оружия в Сирии показал, что армия РФ является одной из самых оснащенных в мире. Об этом заявил Владимир Путин, призвав не останавливаться на достигнутом.

- Не дом и не улица - Малый и средний бизнес дает заработок каждому четвертому работнику в РФ. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев. Он назвал увеличение доли малого бизнеса в экономике стратегической задачей.

- Остались в долгу - Коллекторы-нарушители в столице заплатили штрафов на 4 миллиона рублей. Судебные приставы в Москве отказали каждой третьей фирме, собиравшейся заниматься коллекторской деятельностью.

- Больше доверия - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев с двухдневным рабочим визитом посетил Алжирскую Народную Демократическую Республику. Главной темой визита стали обеспечение безопасности и борьба с терроризмом.

- Всех накормим - Россия может вернуть себе статус нетто-экспортера. В этом году планируется посеять сельхозкультуры на 80 миллионах гектаров. Это почти на 200 тысяч гектаров больше, чем в 2017-м, сообщил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на Всероссийском агрономическом совещании.

- На страже закона - Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин будет оставаться на своем посту еще в течение шести лет. Совет Федерации переназначил его на новый срок.

- Письма выведут из тени - Отправку письменной корреспонденции можно будет контролировать дистанционно. Для этого с 1 февраля все применяемые в России франкировальные машины подключат к единому серверу "Почты России".

- Загранпаспорт оформят быстрее - Загранпаспорт с 1 февраля можно будет получить в МФЦ. В феврале вступают в силу сразу два закона, которые касаются государственных услуг: о заграничных паспортах и справках для банков.

- Банки займут в складчину - С 1 февраля вступает в силу закон, который даст бизнесу больше возможностей найти "длинные" и недорогие кредиты на крупные проекты. Новый закон упрощает создание синдикатов кредиторов.

- Повысили все социальные выплаты - Станут больше социальные пособия на погребение, единовременные пособия беременным женам военнослужащих, ветеранам и инвалидам, а также уволенным в связи с ликвидацией организации.

- Его крест - говорить правду - 1 февраля - день интронизации Патриарха Кирилла. О его роли в обществе, важности выверенных отношений Церкви и интеллигенции обозреватель "РГ" поговорила с писателем Евгением Водолазкиным.

- Деньги назад - Россиян ждет второй этап амнистии капиталов. C 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года может пройти второй этап так называемой амнистии капиталов. Такой законопроект внесен в Госдуму.

- Махнем на Байкал - Объявлены программы детского отдыха для москвичей. Через неделю в Москве начнется второй этап заявочной кампании по детскому отдыху - родители, чьи заявления на бесплатные путевки прошли проверку, смогут выбрать для чада оздоровительный лагерь или денежный сертификат.

- Дому поправили анкету - Со 2 февраля сокращается объем проектной декларации. Этот документ - основной источник информации для покупателя недвижимости о застройщике и возводимом проекте. Однако теперь таких сведений станет меньше.

- Наши в городе - Эксперты составили портрет среднестатистического покупателя недвижимости в России. Это - семьянин 35-45 лет с двумя детьми и высшим образованием, работающий в сфере торговли.

- Отдых от работы - В туротрасли просят Совфед ускорить принятие законопроекта о льготах при оплате предприятиями отдыха сотрудников. Речь идет о поправках в НК, которые уже прошли первое чтение в Госдуме.

- Без аварии - дешевле - Впервые за все время существования обязательного автострахования в России средняя стоимость полиса подешевела. Причем падение довольно существенное - четыре процента.

- Шойгу посчитал оружие - В прошлом году армия получила более 3,5 тысячи единиц новой техники. В Национальном центре управления обороной РФ прошел единый день приемки военной продукции. Результаты переоснащения войск впечатляют.

- Конвой добреет - Тюремное ведомство готовит новые стандарты для конвоирования заключенных. Особые условия предусматриваются для беременных женщин и матерей с маленькими детьми. В ряде случаев обязательным станет присутствие врача в конвойном вагоне.

- Дело врача перечитали - Прокуратура попросила отменить приговор врачу Елене Мисюриной, получившей два года колонии за смерть пациента. В надзорном ведомстве обосновывают свое решение выявленными нарушениями, которые были допущены в ходе следствия.

- Спасибо, нет аппетита - Руководители трех комитетов Госдумы РФ отказались лететь в США на Национальный молитвенный завтрак с участием президента Дональда Трампа. Причина - недружественная атмосфера после "кремлевского доклада".

- "Белый вождь" вступил в игру - По киевскому майдану прошли национальные дружины с призывом к "Украинскому Порядку". Партия "Национальный корпус" (НК), созданная на базе карательного полка "Азов", презентовала и привела к присяге так называемые национальные дружины - подразделения молодых боевиков, мало отличающихся по форме и содержанию от нацистских штурмовиков Эрнста Рёма.

- Европа удивилась - Публикация минфином США так называемого "кремлевского списка" стала еще одним тревожным сигналом для европейского сообщества. Перечень, куда вошли политики и бизнесмены, не был согласован с Брюсселем.

- Раскол по-пекински - Тереза Мэй в ходе визита в Китай призвала к расширению глобального стратегического партнерства с Пекином. По итогам общения с британкой премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заметил: "В наших отношениях нет зимы, только весна и лето".

- Ледовое побоище - Сегодня произошло сразу несколько аварий с автобусами, в которых пострадали люди. Одной из причин этих ДТП могли стать сложные погодные условия и состояние дорог.

- База для обороны - Совфед ратифицировал военное соглашение между Россией и Южной Осетией. Совет Федерации ратифицировал Соглашение между Россией и Южной Осетией, предусматривающее службу граждан закавказской республики в нашей армии. Точнее говоря, на 4-й гвардейской военной базе РФ, которая располагается в осетинских городах Цхинвал и Джава.

- Половину скинули - В Орловской области многодетные семьи получили льготу по налогу на транспорт. Поправки в закон о транспортном налоге были инициированы правительством Орловской области. Изменения пришлось внести и в бюджет региона. В результате депутаты парламента одобрили законопроект о введении новой 50-процентной льготы для многодетных семей.

- Что скажут родители? - В Москве в день выборов президента России впервые пройдут школьные референдумы. О том, какие проблемы школы могут вынести на голосование, рассказала "РГ" председатель экспертно-консультативного совета родительской общественности Москвы Людмила Мясникова.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- Сирия и допинг - Россияне назвали самые заметные события 2017 года - Войну в Сирии и отстранение российской сборной от Олимпиады из-за допинговых скандалов граждане РФ считают главными событиями 2017 года.

- Реверсивная машина - Почему на Украине вновь хотят покупать российский газ - Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" после перерыва в несколько лет заявила о готовности возобновить минимальные закупки газа у российского "Газпрома" GAZP уже в I квартале 2018 года.

- "За себя и за того парня" - Владимир Путин дал российским олимпийцам установку на победу - В преддверии старта зимних Игр в южнокорейском Пхенчхане президент РФ Владимир Путин встретился с российскими олимпийцами в своей резиденции в Ново-Огарево.

- Ярошенко запретили гулять - Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заверил, что Москва приложит все усилия для возвращения летчика домой - Российскому летчику Константину Ярошенко, отбывающему 20-летний срок в американской тюрьме "Форт-Дикс", ужесточили условия содержания. В частности, ему запретили прогулки, а также покупку лекарств и продуктов питания.

- Ломбарды в феврале начнут выдавать микрокредиты "до зарплаты" - Финансисты придумали новый "бюджетный" способ привлечь заемщиков - В феврале этого года в России появится новый вид финансового супермаркета. Он будет рассчитан на граждан с низким доходом. Кредиты, в том числе и под залог драгоценностей или авто, начнут выдавать в ломбардах.

- Продажи алкоголя выросли до 209 млн декалитров - На показателях могло сказаться введение ЕГАИС в рознице - В 2017 году в России увеличился объем продаж всех основных видов алкогольной продукции. Самый серьезный прирост был у пива и пивных напитков — почти на 10%, до 742 млн декалитров.

- Соперник для "Арматы" - Какую машину противопоставит НАТО новому российскому танку - Испытания нового российского танка набирают обороты, и, по последним сообщениям, "Армата" пойдет в серию уже в 2020 году. Его появление, однако, спровоцировало активизацию танковых разработок на Западе.

- Картофель лишили свежести - Росстандарт обновил ГОСТ на корнеплод - Требования к качеству российского и импортного картофеля, попадающего на прилавки и поставляемого на переработку, ужесточатся с 1 июля 2018 года. Это следует из новой редакции ГОСТа на корнеплоды, с которой ознакомились "Известия".

- Для безопасности полетов высокие ЛЭП обозначат оранжевыми шарами - Минтранс подготовил законопроект о маркировке линий электропередачи - В Воздушном кодексе появится требование о маркировке линий электропередачи (ЛЭП) высотой более 50 м. Специальные оранжевые шары на проводах позволят предотвратить столкновения с ЛЭП воздушных судов.

- Россия откажется от закупки иностранных сухогрузов и танкеров - Благодаря запрету российские судостроительные компании получат поддержку государства с 1 января 2019 года - Российским компаниям придется покупать для коммерческих перево­зок между портами и разведочных работ только суда отечественного производства. Запрет на приобретение иностранных сухогрузов и танкеров предусмотрен поправками в Кодекс торгового мореплавания.

- Морские огурцы помогут лечить рак - Лекарство из беспозвоночных иглокожих прошло доклинические испытания - Российские ученые обнаружили в морских огурцах вещества, которые могут замедлить рост опухолей в организме человека и защитить от радиации. Сверхнизкие дозы этих препаратов активизируют иммунную систему.

- В России всплеск жалоб на суицидальный контент в Сети - Роспотребнадзор за последний год проверил рекордное количество подозрительных ссылок - Пользователи Рунета стали в разы чаще жаловаться на суицидальные материалы в Сети. В 2017 году в Роспотребнадзор на проверку поступило 22,8 тыс. ссылок, тогда как в 2016-м — только 4,8 тыс.

- Школа отдалилась от семьи - Педагоги стали меньше общаться с родителями учеников - На общение с родителями школьников педагоги тратят всего 2,2 часа в неделю. Это меньше, чем, к примеру, на работу с документами. Такие данные получили аналитики НИУ ВШЭ.

- Дозаправку в воздухе автоматизируют - Экипажам "летающих танкеров" облегчат выполнение одной из самых опасных операций - Российская авиация получит надежную защиту от "воздушных самоубийств". Так на сленге летчиков иногда называют дозаправку в полете.

- Начинаются испытания систем возвращения космонавтов с Луны - В Крыму протестируют парашюты для нового российского многоразового корабля "Федерация" - Россия приступает к тестированию систем возвращения космонавтов с Луны. В этом году начнутся испытания парашютов для нового отечественного аппарата "Федерация".

- Россия и Пакистан сошлись в учениях - Москва и Исламабад готовятся к совместным контртеррористическим учениям - Москва и Исламабад в этом году проведут совместные контртеррористические учения, а также активизируют дипломатические и экономические контакты. В ближайшие дни в российскую столицу приедет пакистанская делегация, которая планирует обсудить в МИД РФ вопросы кооперации и углубления двусторонних отношений.

РБК RBCM daily

www.rbcdaily.ru

- Их осталось восемь - ЦИК завершила прием подписей - С завершением первого этапа избирательной кампании число потенциальных кандидатов в президенты России сократилось до восьми человек. Источники РБК, близкие к ЦИК, предполагают, что после проверки подписей их станет еще меньше.

- На доклад ответят вмешательством - Совет Федерации готовит контрмеры на "кремлевский список" - Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета разрабатывает законопроект, который закрепит понятие вмешательства в суверенитет страны. Эта разработка станет ответом России на "кремлевский доклад", говорят источники РБК.

- Авиакомпаниям дадут по рукам - ФАС назвала виновных в завышении цен на авиабилеты - Цены на авиаперелеты растут из-за вмешательства людей в деятельность автоматизированных систем по продаже билетов, заявил глава ФАС Игорь Артемьев. Служба сама хочет участвовать в ценообразовании, что недопустимо, говорит эксперт.

- Трамп рубанул углы - Чему было посвящено первое послание 45-го президента США конгрессу - В своем первом ежегодном послании конгрессу Дональд Трамп обошел стороной острые темы и представил себя миротворцем. Американцам речь понравилась, однако вряд ли между Капитолием и Белым домом воцарит согласие, полагают аналитики.

- Кирилл Семенов - Почему в Сочи не договорились о мире в Сирии - Конгресс сирийского национального диалога не смог предложить приемлемый для большинства оппозиционных групп формат переговоров.

- "Владимир Путин действительно удивился моему решению" - Ксения Собчак — о борьбе за самостоятельность, предвыборной стратегии и своем электорате - Ксения Собчак в интервью РБК рассказала, почему решила предупредить Владимира Путина о своем решении идти на выборы, сколько спонсоров у ее избирательной кампании и что она будет считать хорошим для себя результатом голосования.

- В круге втором - Семь вопросов о новой налоговой амнистии - Обещанная президентом амнистия капиталов продлится до марта 2019 года. Она будет эффективнее предыдущей из-за начавшегося обмена налоговой информацией между странами, считают эксперты.

- Рубен Варданян вернет иностранцам налоги - Определился партнер Global Blue в России - Один из крупнейших в мире операторов tax free — Global Blue — не решился работать на российском рынке самостоятельно. Развивать бизнес швейцарская компания будет вместе с известным предпринимателем Рубеном Варданяном.

- "Ксерокс" теряет родные цвета - Fujifilm поглощает Xerox - Японская Fujifilm поглощает американского производителя копировальной техники Xerox. Сделка стоимостью $18 млрд позволит компаниям добиться значительной экономии затрат, в том числе за счет увольнения 20% сотрудников.

- Средний класс подорожал на 2% - Sberbank CIB рассчитал "Индекс Иванова" за 2017 год - Зарплаты среднего класса в прошлом году увеличились на 2%, оценили аналитики Sberbank CIB. Но цены росли быстрее — официальная инфляция составила 2,5%.

- Почему не стоит всецело доверять системе KPI - Фиктивная эффективность - Наказывая сотрудников штрафами за невыполнение завышенных показателей, компании подталкивают их к имитации бурной деятельности и даже откровенному мошенничеству.