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Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне преимущественно в плюсе


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в "зеленой зоне", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN выросла на 0,29%, до 6,14 доллара, "Лукойла" LKOH - на 1,09%, до 66,74 доллара, "Новатэка" NVTK - на 2,18%, до 136 долларов. Бумаги "Газпрома" GAZP подорожали на 1,91% - до 5,13 доллара, "Газпром нефти" - на 0,2%, до 24,8 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 0,73%, до 20,71 доллара, НЛМК - на 2,25%, до 26,79 доллара, "Северстали" CHMF - на 1,71%, до 16,7 доллара.

Бумаги ВТБ увеличились в стоимости на 1,16%, до 1,92 доллара, Сбербанка SBER - снизились на 0,05%, до 20,14 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", сохранилась на уровне предыдущего закрытия в 21,8 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT упали в цене на 4%, до 21,6 доллара, "Ленты" - на 0,14%, до 6,99 доллара. Стоимость бумаг АФК "Система" AFKS снизилась на 0,71%, до 4,47 доллара.

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