Нефть продолжает дорожать на оптимизме экспертов относительно цен на сырье

МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть вечером в четверг растут на оптимизме экспертов, которые прогнозируют существенный рост нефтяных котировок в течение следующих шести месяцев, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.44 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,03%, до 69,6 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,58%, до 65,75 доллара за баррель.

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. в четверг сообщили в своем отчете, что они ожидают роста цены на нефть Brent до 75 долларов за баррель в течение трех месяцев, в то время как ранее прогноз составлял 62 доллара за баррель. Полугодовой прогноз повышен до 82,5 доллара за баррель с показателя предыдущего прогноза в 75 долларов за баррель.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что к 2020 году Brent вернется к отметке в 60 долларов за баррель. Причиной тому послужит дальнейшее наращивание добычи сланцевого газа в США и возможное прекращение сотрудничества ОПЕК с Россией и другими крупными нефтедобытчиками.

Инвесторы ожидают статистику по количеству буровых установок в США, которую американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) опубликует в пятницу. Компания на прошлой неделе сообщила, что по итогам прошлой недели число нефтяных буровых установок увеличилось на 12 штук, или на 1,6%, до 759 единиц, что стало самым большим приростом с августа.