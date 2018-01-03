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Тбилисский суд вызвал представителей "Газпрома" для разъяснения договора с Грузией - истец


Энергосети / Мировая экономика

ТБИЛИСИ, 1 фев /ПРАЙМ/. Тбилисский городской суд вызывает представителей "Газпрома" GAZP для получения разъяснений в связи с действующим между компанией и Грузией договором о транзите газа в Армению, заявил член подавшей соответствующий иск оппозиционной партии "Единое национальное движение" Роман Гочиридзе.

Оппозиционеры из бывшей партии экс-президента Михаила Саакашвили считают, что контракт нанес Грузии ущерб, и требуют публикации его условий. Они также потребовали создания в парламенте специальной следственной комиссии.

Суд ждет представителей "Газпрома" GAZP 20 марта.

По словам Гочиридзе, "суд вызвал представителей "Газпрома", чтобы понять, по каким причинам и при каких обстоятельствах договор был засекречен".

Грузия потребляет преимущественно азербайджанский газ, а российский газ напрямую не закупает с 2007 года. Однако до конца 2016 года страна получала 10% от общего объема поставок российского газа в Армению в качестве платы за транзит.

Этот договор Грузии с "Газпромом" истек 1 января 2017 года. Переговоры о новом соглашении затянулись — "Газпром" настаивал на оплате транзита деньгами, а не газом, как предлагала Грузия. В итоге грузинская сторона пошла на уступки. Согласно документу, в 2017 году "Газпром" оплачивал транзит по смешанной системе — частично деньгами и частично сырьем, а в 2018 году — будет только деньгами.

Ранее заместитель министра экономики Грузии Георгий Чиковани заявил, что оплата наличными за транзит - принятая в мире практика. По его словам, оформленный между сторонами документ конфиденциальный. При этом замминистра отметил, что "Грузия получает достаточную оплату за оказываемый сервис".

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