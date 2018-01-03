Дайджест российских СМИ – 2 февраля

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КОММЕРСАНТ

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- Черный нал ушел с корпоративных карт - В России снижается объем обналичивания денежных средств, но появляются новые более сложные способы. Серьезный риск Росфинмониторинг и ЦБ видят в использовании для этих целей корпоративных банковских карт. Выпущенные прошлым летом рекомендации ЦБ для банков, направленные на снижение рисков использования этого инструмента, пока недостаточно эффективны. При этом число корпоративных карт стремительно растет, увеличиваясь почти вдвое ежегодно.

- Никита Белых виновен наполовину - Бывший кировский губернатор осужден на восемь лет за один из двух эпизодов взяток.

- Спрос остался без ответа - Росстат оценил рост ВВП в 2017 году на уровне 1,5%, и его основными источниками оказался частный потребительский и инвестиционный спрос. Но эти же факторы послужили резкому торможению роста экономики в четвертом квартале. По оценке ВЭБа, с учетом сезонности, вторую половину года ВВП даже уменьшался квартал к кварталу. Не до конца объяснимым остается лишь сжатие частного потребления на фоне роста розничной торговли в четвертом квартале. Причина такого расхождения может скрываться в интернет-шопинге и заграничных поездках, которые не успел оценить Росстат — а также, возможно, в изменении характера спроса населения, которое в конце года впервые предпочитало не новогодние траты, а депозиты.

- В центр Хруничева устремился кредитор - Как стало известно "Ъ", прокуратура Москвы заинтересовалась предстоящей продажей центром Хруничева своих активов. Теперь выясняется, что кроме 110 га на западе столицы предприятие готово реализовать и легендарный ДК имени Горбунова. Но за имущество готовы поспорить не только структура мэрии, намеревающаяся купить часть площадок под застройку, но и основной кредитор центра — ВЭБ, предлагающий дополнительный заем на 25 млрд руб. Деньги необходимы предприятию, выпускающему ракеты "Протон", для финансового оздоровления.

- Правительство проверит, кого поддержало - Белый дом продолжает усиливать контроль над закупками госкомпаний — в правительстве рассматривают возможность распространения на часть из них требований более жесткого закона о госзакупках. Новые правила должны коснуться расходования госкомпаниями бюджетных средств, предоставленных на капитальное строительство или приобретение недвижимости. Эксперты отмечают, что это может обеспечить экономию бюджетных денег, усилить контроль за их расходованием, а также принудить госкомпании к более тщательному отбору поставщиков.

- Чтение как основа экономического роста - Андраш Хорваи, директор и постоянный представитель Всемирного банка в РФ, в статье для "Ъ" анализирует данные межстрановых сравнений школьников PIRLS в контексте будущего рынка труда России. По его мнению, по крайней мере в этой сфере к 2030 году у страны есть явные конкурентные преимущества.

- Российский работодатель зарплатой хорош - Главная характеристика идеального работодателя — его готовность платить высокую зарплату. Это мнение разделили большинство (77%) россиян, опрошенных в ходе исследования аналитического центра НАФИ. В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек по всей России.

- Итуруп приводят в готовность к истребителям - Минобороны расширяет свое присутствие на Курильской гряде: правительство разрешило использовать инфраструктуру гражданского аэродрома Итуруп для базирования военной авиации. Власти Японии оценивают такие шаги как милитаризацию региона. Но источники "Ъ" в Москве и Токио уверены, что действия Минобороны не сильно отразятся на российско-японских отношениях.

- Убыль поработает на явку - Центризбирком (ЦИК) сообщил, что на 1 января 2018 года численность избирателей в РФ составила 110,85 млн. Именно от этого числа рассчитывается явка на выборах президента. Ранее источники "Ъ" говорили, что перед президентскими выборами списки избирателей "будут подчищены", хотя в разрезе отдельных регионов изменения незначительны. За последние полгода число граждан с правом голоса уменьшилось со 111,4 млн. Вчера же ЦИК презентовал видеоролики, которое начнут показывать по телевидению в ближайшее время для привлечения граждан на выборы. Они адресованы разным группам. Женщины, к примеру, должны будут вдохновиться тем, что они "коня на скаку остановят, в горящую избу войдут, семью на выборы ведут".

- Конституционный суд оценит увольнения судей - В Конституционный суд (КС) поступила жалоба на ряд законов, которые позволяют лишать судей мантии за нарушения, допущенные сотрудниками аппаратов и председателями судов, ограничивая при этом возможность уволенных судей обжаловать такие решения. Рассмотрение этого дела в КС может привести к расширению предстоящих поправок в рамках судебной реформы, в том числе о дисциплинарной ответственности судей, которые были предложены 23 января Владимиром Путиным, но еще не внесены в Госдуму.

- "Маслопродукт" разливают в суде - Как стало известно "Ъ", суд вынес первый приговор в рамках разбирательства с многомиллиардными хищениями в созданной экс-заместителем главы Минсельхоза РФ Алексеем Бажановым группе "Маслопродукт". Его бывший подчиненный Сергей Цветков получил три года колонии за пособничество в хищении оборудования, закупленного на 1,125 млрд руб., выделенных "Росагролизингом" для маслозавода в Воронежской области.

- Мусор разбирают по тарифам - Как стало известно "Ъ", ФАС рассматривает возможность введения дифференцированного тарифа на услугу обращения с отходами для граждан, которые будут разделять мусор. В Минприроды предлагают апробировать в нескольких регионах механизм стимулирования граждан отдельно собирать пластик, стекло и бумагу с помощью пониженного тарифа. Участники рынка обращают внимание: тариф для населения при раздельном сборе, наоборот, должен быть выше из-за высокой стоимости организации и эксплуатации этой системы.

- Списки списком, а иски иском - Как стало известно "Ъ", уже на следующий день после публикации Минфином США так называемого "кремлевского доклада" Верховный суд Нью-Йорка вынес решение о взыскании с совладельца холдинга "Яшма" Игоря Мавлянова более 2,2 млрд руб. в пользу ВТБ. Таким образом, американская Фемида не только признала соответствующие решения Мещанского районного и Московского городского судов, но и указала ответчику на то, что его ссылки на политическую напряженность между США и Россией абсолютно неуместны.

- Мексиканским выборам приделывают "руку Москвы" - Тема "российского вмешательства" в выборы теперь начала активно развиваться и в Мексике. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон вчера начал латиноамериканское турне и сегодня на встрече со своим мексиканским коллегой Луисом Видегараем Касо может поднять вопрос о "руке Москвы" в грядущих выборах президента этой страны. Во всяком случае, об этом господина Тиллерсона попросили американские сенаторы Марко Рубио и Роберт Менендес. Они утверждают: Россия пытается повлиять на исход голосования, поддерживая левого кандидата Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Сам политик такие догадки высмеивает, называя себя "Андресом Мануэловичем". Опрошенные "Ъ" эксперты в РФ и Мексике называют разговоры о поддержке и спонсировании Кремлем одного из мексиканских кандидатов безосновательными.

- Финляндия держит НАТО в запасе - В Хельсинки прошла инаугурация президента Финляндии Саули Ниинистё. Его победа в первом же туре голосования и высокий личный рейтинг свидетельствуют о том, что принципиальных изменений во внешней политике, за которую в стране по большей части отвечает президент, ожидать не стоит. Почему финны тем не менее не хотят исключать возможности вступления в НАТО, разбиралась в Хельсинки Галина Дудина.

- Издатели заработали на детях - Вопреки мировой тенденции российский книжный рынок продолжил рост второй год подряд, подсчитали в холдинге "Эксмо-АСТ". При этом если в 2016 году рост был достигнут за счет увеличения цен на книги, а объемы их тиражей продолжали стагнировать, то в 2017 году издатели нарастили и число выпущенных экземпляров. Издатели объясняют оживление рынка выходом из кризиса книготорговых сетей, улучшением ситуации с пиратством и растущим спросом на детскую литературу.

- Для взыскателей прозвенел звонок - Федеральная служба судебных приставов (ФССП) обратилась в Банк России с просьбой пресечь практику заключения кредиторами соглашений, заранее устанавливающих частоту взаимодействия с должником. По мнению ФССП, это нарушает закон о взыскании долгов физлиц, а служба не обладает полномочиями, достаточными для эффективного воздействия на банки и микрофинансовые организации (МФО). В ЦБ готовы к взаимодействию, хотя и не считают проблему масштабной. Юристы подтверждают недостаточность полномочий приставов, а позицию Банка России называют излишне пассивной.

- Управделами президента готовится к импортозамещению - Замена Windows на российскую операционную систему Astra Linux в управлении делами президента РФ, которую предписывал план-график импортозамещения софта, признана преждевременной. В ведомстве сочли, что Astra Linux должна пройти доработку, чтобы к 2020 году доля ее пользователей в управлении выросла с 0% до 80%. Доля использования отечественных браузеров "Яндекс" YNDX и "Спутник" в управделами должна увеличиться с 10% до 80%.

- Анализируй вето - Эксперты разошлись в оценке идеи усилить контроль ЦБ за сделками системных игроков, вплоть до права вето на смену собственника, а участники рынка восприняли ее в штыки. У регулятора уже есть полномочия по согласованию сделок на финансовом рынке, а их расширение может привести к ущемлению прав владельцев бизнеса. В то же время честным собственникам опасаться нечего, а в случае реализации идеи ЦБ прозрачность рынка и эффективность надзора возрастают.

- Базель в помощь - Банк России в рамках реформы лизинговой отрасли собирается ограничить список активов, используемый для расчета капитала лизинговых компаний. При этом на первом этапе будет использована отчетность по РСБУ, однако с 2022 года капитал будет рассчитываться на основе МСФО. Несмотря на установленный переходный период, многим небольшим компаниям придется уйти с рынка или объединиться. Компаниям, у которых лизинг является одним из видов бизнеса, может потребоваться замена активов, входящих в капитал.

- Уголь не поехал - Из-за погоды, спровоцировавшей пробку на железных дорогах Кузбасса, погрузка угля ОАО РЖД впервые с октября 2016 года показала отрицательную динамику. В январе она упала на 1,1%, до 31 млн тонн. При этом на 25 января относительно плана монополии, предусматривающего рост суточной погрузки на 4,5% к факту 2017 года, было недогружено 1,15 млн тонн угля. Из них более 1 млн тонн — на Западно-Сибирской железной дороге, где, как писал "Ъ", образовался огромный затор из порожних вагонов. Участники рынка рассчитывают, что при хорошей погоде его ликвидируют к середине февраля.

- Майнинг против утиля - Правительство все же намерено вернуться к идее введения утилизационного сбора на оборудование для углепрома: вице-премьер Аркадий Дворкович дал поручение представить предложения об этом к 5 февраля. Угольщики и металлурги против этой идеи, но Минпромторг успел внести доходы от утильсбора в бюджет 2018–2020 годов и использует это как аргумент в дискуссии с отраслями. Впрочем, даже если сбор введут, это не грозит отрасли большими убытками: нагрузка от него на угольщиков за три года оценивалась в 3 млрд руб., а только экспорт угля за 11 месяцев 2017 года превысил $12 млрд.

- Ямалу ищут более дешевые газовозы - "Атомфлот" думает о разработке нового линейного ледокола и танкеров-газовозов класса Arc5 для вывоза сжиженного газа с Ямала в Европу после запуска проекта "Арктик СПГ" в 2022 году. Компания заказала проведение соответствующих исследований финской Aker Arctic Technology. Использование танкеров Arc5, более дешевых, чем уже построенные для "Ямал СПГ" газовозы Arc7, может снизить расходы НОВАТЭКа NVTK на транспортировку газа в западном направлении.

- Пшеницу штормит - Экспортные цены на российскую пшеницу за первый месяц года достигли $197 за тонну — это их максимальное значение с прошлого августа. Росту котировок способствуют плохая погода в США и Южной Америке, слабый доллар и штормы в Черном море. Превышения отметки до $200 аналитики ждут уже в скором времени.

- Реальность дополнили инвестициями - Фонд Leta Capital вложил $3 млн в российского разработчика в сфере дополненной реальности Devar. Компания специализируется на развлекательном и образовательном контенте и 70% выручки получает за рубежом, в том числе в США. Потенциал рынка высок, и инвесторы торопятся занять на нем нишу, пока это не сделали интернет-гиганты, констатируют эксперты.

- У Grand Tower выросли новые этажи - После смены собственника девелоперу башни Grand Tower в деловом центре "Москва-Сити" удалось увеличить площадь будущего объекта с 315 тыс. до 400 тыс. кв. м. Проект согласовали власти Москвы, однако новому владельцу башни Григорию Баевскому, возможным партнером которого в проекте называют СМП-банк Аркадия и Бориса Ротенбергов, предстоит еще пройти общественные слушания.

- "Юла" заводит "Авто" - Входящий в Mail.Ru Group сайт объявлений "Юла" открывает раздел "Юла Авто" для продажи автомобилей с их бесплатной диагностикой и сертификацией и выдачей кредитов на покупку. Направление будет запущено на базе приобретенного Mail.Ru Group в 2017 году сервиса Am.ru, который планируется интегрировать в новое подразделение "Юла Вертикали". Продажа машин – один из самых популярных видов классифайдов, но рынок высококонкурентен, а его участники также уже начали предлагать пользователям дополнительные сервисы.

- Электробусы не доезжают до регионов - Россия начала поддаваться мировой моде на электротранспорт. И хотя легковые электромобили в нашей стране остаются, по сути, игрушками для состоятельных, правительство уже объявило о субсидиях для электробусов, а Москва — о намерении купить 300 таких машин, потратив более 30 млрд руб. Но остальные регионы опасаются дороговизны электробусов и инфраструктуры для них, предпочитая покупать обычные и полуавтономные троллейбусы или газомоторные автобусы, которые до недавнего времени поддерживались государством. "Ъ" разбирался, может ли электробус стать долгосрочным трендом развития транспорта в РФ.

- "Пока электробусная тема под силу только большим госкомпаниям" - Об истоках спроса на электробусы в России, основных интересантах и проблемах этого сегмента "Ъ" рассказал директор по развитию бизнеса Volgabus Андрей Панферов.

ВЕДОМОСТИ

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- Владелец "СТС медиа" Иван Таврин выводит на IPO самого себя - Он хочет привлечь $200 млн в компанию, у которой нет ни активов, ни бизнеса.

- Суд приговорил экс-губернатора Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима - Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.

- Листовки за бойкот выборов признали незаконной агитацией в Москве - В регионах тоже стали штамповать решения против кампании Навального.

- Депутаты продолжают бороться за нищих должников - Правительство против их предложений ограничить таким людям выплаты.

- Нефтедобыча в США вернулась к историческому максимуму 1970 года - Производительность сланцевой добычи с 2014 года выросла более чем втрое.

- Экономика не выполнила плана - За 2017 г. экономика выросла на 1,5%, сообщил Росстат свою первую оценку ВВП.

- Россия научится программированию - Цифровая экономика увеличивает набор студентов по IT-специальности.

- В России слишком трудно взимать долги - В Саудовской Аравии зарубежным кредиторам сложнее всего добиться возврата долгов, не выплаченных компаниями, показало исследование Euler Hermes. За ней идут ОАЭ, Малайзия и Китай, замыкает пятерку Россия.

- Расходы ЦБ на санацию банков превысили 1,5 трлн руб. - В декабре он выделил 300 млрд руб. на спасение Промсвязьбанка PSBR, но 220 млрд ему вернули "ФК Открытие" и Бинбанк.

- Сын одного из самых влиятельных людей Узбекистана инвестировал в российский агробизнес - Сын бывшего начальника Службы национальной безопасности Узбекистана Рустама Иноятова Шариф владеет долями в нескольких российских аграрных предприятиях – в частности, долей в "Воловском бройлере", говорит человек, знакомый с деятельностью компании, и подтверждает представитель "Воловского бройлера". Это предприятие по производству мяса птицы, полуфабрикатов, колбасы и других продуктов в Тульской области, указано на сайте производителя.

- "Аэрофлот" AFLT дорого заплатит за российский самолет МС-21 - 50 лайнеров обойдутся в $5 млрд – это выше их каталожной цены.

- Автоконцерны вернули скидки при trade-in и утилизации машин - Теперь они это делают за свой счет, а не за счет федерального бюджета, как раньше.

- Банки ответят за услуги страховых компаний и паевых фондов - Центробанк хочет привлечь банки к ответственности за качество продаваемых финансовых продуктов третьих лиц – страховых компаний и пенсионных фондов, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

- Как извлечь максимум пользы из накопительного счета - Проценты, которые банки могут позволить себе сегодня начислять на срочные вклады, весьма скромны (средняя максимальная ставка вплотную приблизилась к 7% годовых). Чтобы удерживать клиентов, им все чаще предлагают психологически более комфортные и удобные продукты, но с чуть меньшими ставками, например накопительные или сберегательные счета.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Точка док. - В МФЦ "Мои документы" можно получить 44 госуслуги. Они оказываются по экстерриториальному принципу. "Российская газета" публикует перечень федеральных госуслуг, которые предоставляются в МФЦ.

- Каждый за себя - Минстрой намерен узаконить установку индивидуальных квартирных счетчиков на приборы отопления и изменить порядок оплаты по ним. Эксперты предупреждают о вероятности некорректных расчетов.

- Отдам банк в хорошие руки - Банкирам предложили обсудить проблему преемственности их бизнеса. В ЦБ предлагают вариант применения концепции коммерческих партнерств, когда совладельцами бизнеса становятся топ-менеджеры.

- Занесите в протокол - Врачей, которые не соблюдают протоколы лечения, отправят на внеочередную переквалификацию. "Это дисциплинирует медиков, которые игнорируют мнение более опытных коллег", - уверен эксперт "РГ".

- Снежный патруль - Дежурные подразделения МЧС усилены с учетом прогноза погоды, сообщил глава ведомства Владимир Пучков. На совещании президента с членами правительства также обсудили маркировку лекарств и восстановление вырубленных лесов.

- Профессора позвали на собрание - На первом профессорском форуме, который прошел в РУДН, замминистра образования и науки Григорий Трубников сообщил, что минобрнауки и Российский фонд фундаментальных исследований могут ввести несколько "линеек" грантов.

- Поможем диалогу - Российская высокопоставленная делегация во главе с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым провела рабочие встречи по вопросам безопасности в Израиле и Палестине.

- Старт up! - Космодром Восточный. 05 часов 07 минут по Москве. Последние команды, и "Союз 2.1а" уносит на орбиту 11 спутников. Два из них - российские "Канопус-В" N3 и N4 - будут "мониторить" природные и техногенные ЧС. Остальные девять - это немецкие и американские малые космические аппараты.

- Лучше, чем в городе - Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий по развитию сельских территорий на ближайшие три года. Согласно стратегии, во исполнение которой написан этот план, ситуация на селе должна улучшиться на столько, чтобы средняя продолжительность жизни сельчан выросла до 75,6 лет.

- На экваторе - ЦИК подвел промежуточные итоги кампании по выборам президента России. К 10 февраля определят фамилии кандидатов, которые будут зарегистрированы и включены в бюллетень для голосования.

- Профсоюз выступает в защиту - Профсоюз работников здравоохранения Москвы требует пересмотра дела Елены Мисюриной. Медицинское сообщество встревожено суровым приговором, по которому высококвалифицированный врач лишился свободы на два года. Елене Мисюриной вменялась врачебная ошибка при проведении диагностической процедуры - трепанобиопсии.

- Криминал разложили по полочкам - Прокуроры заинтересовались, какие люди чаще оказываются в- криминальных сводках. Столичная прокуратура провела анализ и составила социальный портрет московского преступника.

- Суд признал взятки - Пресненский районный суд Москвы признал виновным бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых в получении крупных взяток. Ему назначено заключение в колонии общего режима.

- Деньги на "отлично" - Увеличение зарплаты учителям в рамках майских указов президента способствовало повышению качества среднего образования. Об этом сказал ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов.

- Срок за испуг - Группа депутатов Госдумы выступила с инициативой, под которой с благодарностью подписались бы десятки, если не сотни тысяч россиян.

- Придут на выручку - Минфин закупит рекордный объем иностранной валюты в феврале, прогнозируют аналитики "РГ". Увеличить масштаб покупок министерству позволит подорожавшая в январе нефть.

- Осудил тесноту - Конституционный суд России защитил права детей-инвалидов жить со всей своей семьей, а не с кем-то из родителей выборочно. Соответствующее постановление публикует "Российская газета".

- Дом возьмут в Сеть - В России приняли несколько изменений в законодательство, которые сократят срок подключения домов и зданий к газораспределительным сетям (ГРС). Так, у потребителей появится возможность подать заявку на техническое присоединение к ГРС через Интернет. За счет этого они смогут дистанционно отслеживать исполнение запроса и заявок на подключение.

- Выстроили по росту - Эксперты Вольного экономического общества обсудили в "РГ", что ждет российскую экономику в 2018 году. В частности, они ожидают рост производства в машиностроении и потребительском секторе.

- 6 соток - бесплатно - Федеральная налоговая служба разъяснила порядок обращения за вычетом по земельному налогу, который с этого года получили все пенсионеры, Герои Советского Союза и России, инвалиды, ветераны войны и другие льготники.

- Без летчика, но с бомбами - На одном из предприятий Башкирии разработали беспилотный вертолет, который сочетает функции воздушного разведчика и ударного средства.

- Она становится нервной - Изменение климата сделало погоду непредсказуемой. Об этом заявил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд. "Периоды аномальной погоды увеличиваются, а нормальной погоды уменьшаются", - отметил он.

- Влез в чужие ящики - Мосгорсуд отказал в условно-досрочном освобождении лидеру хакерской группы "Шалтай- Болтай" Владимиру Аникееву, осужденному на два года колонии за незаконный доступ к компьютерной информации.

- "Бесхозных" здесь нет - Во Франции сохранят русское кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Выработан механизм, предусматривающий выделение российским государством средств, необходимых для продления концессий.

- Одной ногой в доме - Очень полезный законопроект разработан депутатами Госдумы. Он может поставить заслон злоупотреблениям владельцев крохотных долей в квартирах. По предложению авторов право собственности на неделимое жилье может принадлежать только членам одной семьи. Об этом сообщил Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

- Разбор аварий, как по учебнику - Информационно-аналитический центр создан на базе ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. За глаза ему же дали короткое прозвище - Центр ДТП.

- Манят подъемными - Чтобы решить застарелую кадровую проблему дефицита сельского медперсонала, власти Омской области вводят финансовые стимулы.

- Родились цифровыми - Библиотека могла бы взять на себя роль навигатора в информационном пространстве и научить детей избегать виртуальных опасностей. Об этом заявила "детский омбудсмен" Анна Кузнецова.

- Земля даст волю - Получателей дальневосточного гектара могут освободить от НДФЛ и от страховых взносов до 2035 года. Об этом заявил замминистра по развитию Дальнего Востока Павел Волков.

- Серёжка - Полковая разведка обнаружила Сережу в августе 1942 года во время боев на Козельском направлении. Фашисты расстреляли мать мальчика, отец умер еще до войны. Сирота стал Сыном полка. "Родина" разыскала сводного брата Сережи Алешкова - самого юного творца великой победы на Волге.

- Страх в 120 децибел - Немецкие девушки провели флешмоб, который назвали "120 децибел". Они призвали власти ФРГ и других стран Евросоюза защитить их от насилия со стороны мигрантов - "гостей Меркель".

- Побег за кордон - Главный редактор самого популярного на Украине сетевого издания "Страна" Игорь Гужва просит политического убежища в Австрии. Покинуть Украину он смог после того, как суд не продлил ему меру пресечения - подписку о невыезде, назначенную после возбуждения пяти уголовных дел, которые защитники Гужвы называют сфабрикованными.

- От истории и тюрьмы не зарекайся - Сенат Польши одобрил закон о польском государственном институте национальной памяти, который ранее вызвал жесткую реакцию властей Израиля, США и Украины. Несмотря на все призывы к польской стороне иначе сформулировать главный посыл документа, парламентарии не изменили в нем ни слова.

- Дворец вышел из строя - Британские парламентарии переедут из здания Вестминстера на время его ремонта - первого после окончания Второй мировой войны.

- Двуликий Йенс - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду продолжил путаться в "показаниях". Его все более красноречиво бросает из крайности в крайность. В первую очередь, когда речь заходит о России. Просто диву даешься, как же трудно генсеку НАТО определиться в своих взглядах относительно отношений альянса с Москвой.

- Неотложный факультет - В Санкт-Петербурге открылся первый университетский многопрофильный клинический центр. Чем он отличается от обычного, "РГ" рассказали академик РАН Юрий Шевченко и член-корреспондент РАН Олег Карпов.

- Где прячется рак - У россиян трудоспособного возраста диагностируется 47 процентов онкозаболеваний. А 46 процентов пациентов, которые погибают от рака, тоже относятся к этой категории. Такова статистика, о которой корреспонденту "РГ" рассказал руководитель отдела перспективного развития и международных научных связей Российского онкологического научного центра имени Блохина Минздрава России Дмитрий Борисов.

- Хранить верность не каждый может - Верная жена. Верный муж. Устаревшие понятия? Супружеская верность ныне не в тренде. И пара, прожившая много лет в браке без измен, - редкое исключение. Все это пустяки, о которых не стоит и говорить? Однако…

- ЭКГ дойдет до врача мгновенно - В Южном федеральном университете вместе с донским предприятием создан принципиально новый кардиоприбор, который можно использовать в домашних условиях. Это портативное устройство, весом не более ста граммов, которое можно носить с собой постоянно.

- Спасибо суду. Но... - Апелляционная инстанция Челябинского областного суда поставила точку в нашумевшем деле егеря Ихтиандра Шарипова, которого обязали заплатить 2,5 миллиона рублей за самовольную постройку дороги, проложенной вскладчину с охотниками через трясину. Решение суда первой инстанции, к счастью, отменено в полном объеме.

- В память о тех днях - Ровно 75 ЛЕТ назад, 2 февраля 1943 года, была одержана одна из самых важных побед в военной истории нашей страны - триумфально завершилась длившаяся более двухсот дней Сталинградская битва. В Волгограде 2 февраля впервые объявили выходным днем. К дате подготовлено множество мероприятий.

- Воспитывала силой - 400 часов обязательных работ и лишение права заниматься педагогической деятельностью три года - такой приговор вынес Гайский городской суд бывшей воспитательнице дома-интерната для умственно отсталых детей, избивавшей воспитанников.

- Сорванный налет - Трое уроженцев Московской области совершили нападение на отделение Сбербанка SBER в поселке Хорлово.

- Помещик из Большой Дергуновки - Молодой учитель истории Михаил Власов пытается спасти умирающую деревню в Самарской области, где закрыли школу и детский сад. Как он это делает, выяснил корреспондент "РГ".

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- Набиуллина не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки - ЦБ может понизить ключевую ставку уже на следующем заседании совета директоров банка, не исключает глава ведомства Эливира Набиуллина.

- Не хлебом единым - В Сирию и Ливан для оказания гуманитарной помощи отправится делегация христианских, мусульманских и общественных деятелей из России.

- Россияне вдвое снизили траты в дни распродаж - Во время акции "Киберпонедельник" покупатели оставили в интернет-магазинах 2,5 млрд рублей.

- Волонтерам подберут план и бюджет - Первое заседание оргкомитета по проведению Года добровольца пройдет после оглашения послания президента Федеральному собранию.

- Альтернативы под запретом - Лидера черногорской оппозиции Милана Кнежевича приговорили к тюремному заключению после митинга против НАТО.

- Инвестиционный оптимизм добрался до среднего и крупного бизнеса - Две трети российских компаний собираются нарастить капиталовложения и выпуск продукции.

- Великий ремонт - Флагман Северного флота, тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий", начнут модернизировать как минимум на два года раньше, чем предполагалось. За время ремонта с переоснащением, который займет 4–5 лет, корабль получит новое ракетное оружие. Об истории и перспективах самых больших неавианесущих боевых кораблей в составе современных флотов мира — читайте в материале iz.ru.

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РБК RBCM daily

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