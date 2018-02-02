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Нефть дешевеет на данных о росте числа нефтяных буровых установок в США


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 2 фев /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются на данных о росте нефтяных буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.31 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 1,09%, до 68,88 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,36%, до 65,53 доллара за баррель.

По сообщению американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), по итогам завершившейся 2 февраля рабочей недели число нефтяных буровых установок увеличилось на шесть, или на 0,8%, до 765 единиц. При этом количество газодобывающих установок сократилось за ту же неделю на семь, или на 3,7%, до 181 штук.

Кроме того, в пятницу товарные биржи в целом снижаются на фоне роста рынка государственных облигаций и доллара после выхода статистики рынка труда в США. Безработица в стране в январе сохранилась на уровне декабря в 4,1%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч, сообщило в пятницу министерство труда страны.

Эксперты ожидали роста числа рабочих мест лишь на 184 тысячи. При этом почасовая заработная плата в январе, в годовом выражении, по данным министерства, увеличилась на 2,9% - самыми быстрыми темпами с 2009 года.

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на слова главного стратега по энергетическим рынкам Interfax Global Energy Абишека Кумара (Abhishek Kumar), давление на нефтяные цены оказал рост индекс доллара. Кроме того, "цены на нефть в пятницу находились в "перекупленной" зоне, так как инвесторы фиксировали прибыль.

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