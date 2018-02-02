Объявленный в розыск экс-замглавы "Нафтогаза" Корнийчук пришел на допрос в ГП Украины

КИЕВ, 2 фев /ПРАЙМ/. Объявленный в розыск экс-замглавы НАК "Нафтогаз Украины" Евгений Корнийчук явился в генпрокуратуру на допрос по уголовному делу о завладении государственными средствами при закупке буровых установок украинской государственной компанией "Черноморнефтегаз", сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Ранее в пятницу генпрокурор Юрий Луценко заявил на брифинге, что прокуратура подготовила уведомление о привлечении к ответственности экс-замглавы "Нафтогаза" Евгения Корнийчука в качестве подозреваемого по уголовному делу о завладению госсредствами при закупке буровых установок для "Черноморнефтегаза" , также экс-чиновник был объявлен в розыск.

"Бывший заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгений Корнийчук явился в генпрокуратуру для дачи показаний в производстве по завладению денежными средствами ГАО "Черноморнефтегаз" при осуществлении закупки самоподъемных буровых установок", - написала Сарган в пятницу в Facebook FB.

В 2011 году украинская государственная компания "Черноморнефтегаз" купила две самоподъемные буровые установки почти за 800 миллионов долларов. Сделки были оформлены через посредников, что дало повод СМИ заподозрить коррупцию.

Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Украины Юрий Бойко в 2011 году занимал должность министра энергетики. По его фамилии журналисты окрестили буровые платформы "вышками Бойко". В 2014 году генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту завладения государственными средствами при закупке бурового оборудования для "Черноморнефтегаза". В мае 2017 года генпрокуратура заявила, что следствие пока не установило причастности Бойко к закупке плавучих буровых установок по завышенной цене.

До вхождения Крыма в состав России в 2014 году "Черноморнефтегаз", снабжающий жителей полуострова газом, принадлежал "Нафтогазу Украины". После референдума о присоединении Крыма к России расположенное на полуострове имущество "Черноморнефтегаза" по решению местного парламента было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании — Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз".