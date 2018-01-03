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Бумаги компаний РФ закрыли торги в Лондоне преимущественно в минусе


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 2 фев /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний завершили торги пятницы на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "красной зоне", кроме "Газпром GAZP нефти", "Лукойла" LKOH и "Новатэка" NVTK, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN уменьшилась на 1,95% - до 6,02 доллара, "Лукойла" - выросла на 0,39%, до 67 долларов, "Новатэка" - на 0,51%, до 136,7 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,48% - до 5,23 доллара, "Газпром нефти" - выросли в цене на 1,41%, до 25,15 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опустилась на 1,93% - до 20,31 доллара, НЛМК - на 2,99%, до 25,99 доллара, "Северстали" CHMF - на 2,1%, до 16,35 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 1,31% - до 1,89 доллара, Сбербанка SBER - на 4,07%, до 19,32 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 0,46%, до 21,7 доллара.

Расписки "Магнита" MGNT упали в цене на 3,19 - до 20,91 доллара, "Ленты" - на 2,15% до 6,84 доллара. Стоимость бумаг АФК "Система" AFKS уменьшилась на 1,92% - до 4,38 доллара.

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