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Длительных отключений электричества в Подмосковье из-за снегопада не было - власти


Энергосети

МОСКВА, 3 фев /ПРАЙМ/. Долговременных отключений электричества на территории Московской области во время снегопада удалось избежать, сообщает министерство энергетики региона.

В Москве в субботу идет сильный мокрый снег, температура до плюс 2 градусов. Ожидается выпадение до половины месячной нормы осадков.

"В субботу эпицентр снегопада пришелся на север и запад Московской области. Наблюдались отключения в городских округах Истра, Солнечногорск, Наро-Фоминск, Руза, Пушкинском и Можайском районах. Особо отметим, что отключения энергоснабжения длились от 11 минут до 1 часа 48 минут, то есть длительных отключений на территории зафиксировано не было", - говорится в сообщении.

В электросетевых компаниях усилен контроль над работой оборудования подстанций, проводятся внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередач. Организовано круглосуточное дежурство оперативного и ремонтного персонала. В случае возможных чрезвычайных и аварийных ситуаций в готовности находятся более 500 бригад в составе более 3,2 тысячи человек, оснащенных передвижными электростанциями, спецтехникой и всеми необходимыми защитными средствами, инструментами, материалами.

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