Более 9 тыс жителей 14 населенных пунктов КЧР остались без газа из-за дефекта газопровода

НАЛЬЧИК, 4 фев /ПРАЙМ/. Более девяти тысяч жителей 14 населенных пунктов в Карачаево-Черкессии остались без газа из-за дефекта на магистральном газопроводе, сообщается в воскресенье на сайте Минэнерго России.

"В воскресенье в 15.00 мск остановлены газораспределительные станции "Адыге-Хабль" и "Псыж". Причина: дефекты на магистральном газопроводе-отводе", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в результате без газоснабжения остались более девяти тысяч абонентов в 14 населенных пунктах.

"Ведутся аварийно-восстановительные работы", - отмечается в сообщении.