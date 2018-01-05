Специалисты "Россетей" устраняют последствия аномальных погодных условий в ЦФО

МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Специалисты "Россетей" устраняют последствия прохождения южного циклона в Центральном федеральном округе, сопровождающегося обильным снегопадом с метелью, дождем и резкими порывами ветра, сообщает компания.

В Москве, Московской, Брянской, Владимирской, Калужской, Смоленской и Тульской областях вызванные аномальными метеоусловиями технологические нарушения в электросетевом комплексе устраняют более 400 бригад в составе более 1,5 тысячи человек. В их распоряжении находится свыше 500 единиц специальной техники.

"По распоряжению генерального директора компании "Россети" Павла Ливинского, на чьем личном контроле находится процесс восстановления электроснабжения, на помощь московским энергетикам, где ситуация наиболее сложная, дополнительно направлено 35 мобильных бригад из дочерних предприятий - Кубаньэнерго KUBE, МРСК Юга MRKY, МРСК Северо-Запада MRKZ и ФСК ЕЭС FEES, а также 80 резервных источников снабжения электроэнергией в дополнении к 120 уже задействованным в Московском регионе", - говорится в сообщении.

Кроме того, "Россети" отмечают, что работы будут продолжаться в круглосуточном режиме до полного восстановления нарушенного непогодой электроснабжения.