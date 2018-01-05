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Газоснабжение 9 тыс жителей КЧР планируется восстановить в течение 2 дней


Энергосети

НАЛЬЧИК, 4 фев /ПРАЙМ/. Специалисты планируют в течение двух дней восстановить газоснабжение более 9 тысяч жителей населенных пунктов в Карачаево-Черкессии, которые остались без газа из-за дефекта на магистральном газопроводе, сообщает в воскресенье АО "Газпром GAZP газораспределение Черкесск".

Ранее Минэнерго России сообщило, что в воскресенье в 15.00 мск остановлены газораспределительные станции "Адыге-Хабль" и "Псыж". Причина: дефекты на магистральном газопроводе-отводе. По данным министерства, в результате без газоснабжения остались более 9 тысяч абонентов в 14 населенных пунктах.

По данным АО "Газпром газораспределение Черкесск" приостановлено газоснабжение около 9 тысяч абонентов и 142 коммунально-бытовых объектов и промышленных предприятий в 17 населенных пунктах в Адыге-Хабльском, Ногайском, Абазинском, Прикубанском районах республики.

"В настоящее время ведутся ремонтные работ, по мере окончания которых планируется восстановить газоснабжение абонентов в течение 5-6 февраля", - говорится в сообщении.

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