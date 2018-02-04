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Энергетики восстановили работу электросетей в Смоленской области после снегопада


Энергосети

МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Энергетики восстановили работу электросетей в Смоленской области после снегопада, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

По данным министерства, в воскресенье с 12.00 до 14.00 из-за сильного мокрого снега в Смоленской области происходили массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ. Без электроснабжения оставались около 4 тысяч человек в 133 населенных пунктах и 16 социально значимых объектов.

"По результатам принятых мер в 19.46 основные аварийно-восстановительные работы на электросетевых объектах завершены, потребителям подано напряжение. Продолжается работа на абонентских линий по заявкам потребителей", - говорится в сообщении.

Всего, по данным Минэнерго, в воскресенье без света оставались около 61 тысячи человек в Московской, Калужской, Владимирской, Тульской, Смоленской и Брянской областях.

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