Число оставшихся без света потребителей в центре России снизилось до 29,7 тыс человек

МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Число оставшихся без электроснабжения потребителей в центре России сократилось до 29,7 тысячи человек, говорится в сообщении федерального Минэнерго.

По данным министерства, 4 февраля из-за сильного мокрого снега в Смоленской, Московской, Калужской, Владимирской, Брянской и Тульской областях произошли отключения в электросетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ. Электросетевые компании продолжают аварийно-восстановительные работы, продолжается работа по обеспечению резервного электроснабжения социально значимых объектов.

"Благодаря усилиям аварийных бригад электросетевых компаний в течение дня удалось значительно (примерно на 40 тысяч человек) сократить количество отключенных потребителей. Если максимально было отключено (по состоянию на 12.00) 69 тысяч человек, то по состоянию на 22.00 без электроснабжения суммарно остаются около 29,7 тысячи человек (90,69 МВт). При этом на электросетевых объектах Смоленской области аварийно-восстановительные работы завершены", - говорится в сообщении Минэнерго.

В Московской области без электроснабжения остаются около 14,4 тысячи человек, в Калужской - 3,7 тысячи, во Владимирской - 4,4 тысячи, в Брянской - 2,3 тысячи, в Тульской - 4,9 тысячи.

Ситуация находится на особом контроле у заместителя министра энергетики России Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ.