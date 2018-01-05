Дайджест российских СМИ – 5 февраля

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- Летчик принял бой на земле - В Сирии сбит Су-25, пилот погиб - В субботу Минобороны РФ подтвердило потерю штурмовика Су-25СМ в провинции Идлиб: самолет, выполнявший разведывательный полет, был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). Летчик — гвардии майор Роман Филипов — сумел катапультироваться из горящей машины, но попал в окружение и погиб в ходе перестрелки со сбившими машину боевиками. Ответ последовал через несколько часов: сначала квадрат, в котором располагались исламисты, был обстрелян крылатыми ракетами "Калибр", а затем сирийский спецназ и российская авиация приступили к зачистке территории. Им поручено любой ценой забрать у боевиков тело майора Филипова.

- "Рост заболеваемости раком — это демографическая проблема" - Академик Андрей Каприн о шансах вылечить злокачественную опухоль в России - 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями (провозглашен Международным союзом против рака). О росте уровня онкологической заболеваемости в России и мире, о способах профилактики и особенностях ранней диагностики рака, а также о борьбе с коррупцией в медучреждениях в интервью корреспонденту "Ъ" Валерии Мишиной рассказал гендиректор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии" Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.

- В поглощении будет меньше занимательного - ЦБ стимулирует банки сокращать кредитование сделок M&A - Идея ЦБ стимулировать банки кредитовать не сделки по слиянию и поглощению компаний (M&A), а развитие производства обретает конкретные черты. Первым шагом может стать указание банкам формировать повышенные резервы под кредиты, выдаваемые на сделки M&A. По мнению экспертов, это сократит подобное кредитование, но чтобы банковские ресурсы пошли на развитие производства, потребуются дополнительные стимулирующие меры.

- "Почта России" оцифровала квитанции - ФГУП надеется ускорить выдачу посылок - "Почта России" ввела в Москве электронную подпись для получателей посылок и заказных писем. Ее использование позволит не заполнять бумажную квитанцию для каждого отправления, достаточно будет назвать код из СМС. Во втором квартале 2018 года проект планируется запустить и в других регионах. Нововведение усиливает конкуренцию с курьерскими компаниями, особенно в сегменте заказов из Китая, считают участники рынка.

- Электронный вид идет не всем закупкам - Госкомпании хотят поговорить об этом с Минфином - Госкомпании отреагировали на принятые Госдумой в конце декабря 2017 года правительственные поправки к закону об их закупках — и намерены добиваться от Минфина ослабления излишне жесткого регулирования. Среди наиболее конфликтных норм новой редакции закона о закупках госкомпаний — полностью электронные конкурентные закупки, обязательность проведения торгов и регламентирование коммерческой деятельности государственных АО. В крупнейших госкомпаниях отмечают, что ограничение их рыночных действий угрожает бизнесу.

- Контракт с денежным эффектом - Реформа социальной сферы РФ ограничилась ростом зарплат - Рост зарплат бюджетников стал практически единственным итогом масштабной реформы социальной сферы РФ, запланированной майскими указами от 2012 года, следует из доклада Высшей школы экономики. Другие компоненты механизма эффективного контракта остались или невостребованными, или только начинают работать. Впрочем, по оценкам экспертов, будущее финансирование всех составляющих реформы пока в равной степени остается под вопросом.

- Между газом и долгом - Украина ждет кредитов МВФ, но тормозит с реформами - Задержка с получением очередного транша финансовой помощи от Международного валютного фонда (МВФ) и досрочное прекращение этой программы грозят ухудшением ситуации в экономике Украины, а по мере роста выплат по внешнему долгу — и дефолтом по таким обязательствам, заявили в Нацбанке страны. Власти Украины не выполнили условия разблокировки средств, в частности, либерализацию цен на газ, и денег МВФ в Киеве не получали с апреля 2017 года. Тем не менее Нацбанк уже указывает на необходимость продления программы кредитования.

- Иностранных инвесторов больше не пугают политические риски - Мониторинг делового климата - Тренд на снижение негативного восприятия иностранными инвесторами российского бизнес-климата в 2017 году продолжился, следует из опроса агентства FleishmanHillard Vanguard и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В опросе, который подготовлен к стартующей сегодня Неделе российского бизнеса РСПП, участвовали более 100 компаний из списка Fortune 500.

- Особо перепроверенное лицо -Подписи в поддержку Владимира Путина признаны почти безупречными - На этой неделе Центризбирком (ЦИК) должен рассмотреть вопрос о регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на выборах: подписи в его поддержку уже проверены. Доверенные лица, которые могут вести агитацию в его поддержку, уже зарегистрированы. Фактически задним числом в первую часть списка доверенных лиц был внесен Андрей Бялик, который еще в середине января стал сопредседателем штаба Владимира Путина в Еврейской автономной области (ЕАО). В ЦИКе "Ъ" объяснили это необходимостью исправить допущенную "техническую ошибку". В штабе Владимира Путина сказали "Ъ", что господин Бялик "не заверял подписные листы" кандидата — это право также закреплено за доверенными лицами.

- Россия рассредотачивается -Осенью 2018 года губернаторов и депутатов будут выбирать протестные регионы - На время президентской кампании региональные выборы, которые состоятся 9 сентября 2018 года, отошли на второй план. Перед федеральным голосованием политическая жизнь на местах затихает: региональные и федеральные элиты живут по принципу "сначала выборы главы государства, а там разберемся". Разбираться будет в чем: региональные кампании в 2018 году будут как минимум не скучней президентских выборов. Они затронут большинство российских протестных территорий — администрации президента предстоит решить весьма сложную задачу.

- Вопрос о компенсациях россиянам предложили египетскому суду - Родственники жертв теракта над Синаем подали иски на $90 млн к перевозчику и страховщику - Как стало известно "Ъ", в Египте прошли первые судебные слушания по искам на $90 млн, поданным родственниками пассажиров взорванного осенью 2015 года над Синайским полуостровом российского лайнера А321. Они рассчитывают на дополнительные компенсации от перевозчика и страховой компании. Близкие жертв теракта уже ведут в Египте тяжбу против этого государства, настаивая на халатном отношении чиновников к обеспечению безопасности перелетов. Тем временем еще одна группа потерпевших, которых не устраивают ранее выплаченные им компенсации в 2–3 млн руб., обратилась в российский суд.

- Надзор не принял "Сумму" - Освобождены журналисты, обвиняемые в вымогательстве у концерна - Как стало известно "Ъ", из-под домашнего ареста под подписку о невыезде были освобождены гендиректор издательской компании "ИДР-Формат" Евгений Фельдман и журналист этого издательства Андрей Красавин. Их обвиняют в вымогательстве $200 тыс. у руководителей многопрофильного холдинга "Сумма" под угрозой публикации компрометирующих компанию материалов. Однако Пресненская прокуратура Москвы фактически подвергла сомнению эту версию, вернув материалы дела на дополнительное расследование.

- В России отчислили половину вузов - За три года прекратили существование более тысячи учебных заведений - За три года число вузов и их филиалов в России сократилось почти наполовину — на 1097 организаций. Таким образом, фактически завершена "зачистка" высшего образования в России, объявленная предыдущим руководством Минобрнауки. Она предполагала сокращение числа вузов на 40%, а филиалов — на 80%. В экспертном сообществе отмечают, что теперь система оценки качества высшего образования в России должна сосредоточиться на проверках только там, "где риски наиболее высоки". Собеседники "Ъ" не исключают, что этот вопрос может быть поднят в ближайшее время в связи с "возможной сменой кабинета министров".

- Президент Украины переходит в оборону - Противники Петра Порошенко активизировались - После новогодне-рождественского затишья на Украине начинается новый политический сезон. Во вторник приступает к работе Верховная рада — открывается ее восьмая сессия. А вчера возобновил свои акции протеста один из главных оппонентов президента Петра Порошенко, бывший лидер Грузии Михаил Саакашвили. Параллельно ужесточили свой тон в отношении Киева представители США, Европы и международных кредитных организаций. К каким результатам это может привести, разбирались в Киеве корреспонденты "Ъ" Максим Юсин и Янина Соколовская.

- Дональд Трамп попытался сойти с "русского следа" - Его соратник обвинил ФБР в игре на стороне демократов - Президент США Дональд Трамп полагает, что опубликованный конгрессменом Девином Нунесом меморандум полностью снимает с него все обвинения в "сговоре с Москвой", выдвинутые ранее представителями Демократической партии. В обнародованном накануне четырехстраничном документе давний сторонник Дональда Трампа господин Нунес заявил, что Министерство юстиции США и ФБР, проводящие расследования в отношении кампании президента США 2016 года, пользовались предвзятыми материалами, подготовка которых была оплачена противниками бизнесмена. Само ФБР и американская пресса критикуют Девина Нунеса за многочисленные неточности в его меморандуме.

- "Закон Яровой" кладут на карту - Бизнес просит еще больше смягчить требования по хранению данных - Смягчение антитеррористического "закона Яровой" в области хранения данных, предусмотренное Минкомсвязью, не устроило Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Представители бизнеса настаивают, что требования все равно приведут к росту тарифов на услуги связи на 12-90% и поглотят инвестиционные бюджеты операторов. Эксперты предлагают еще больше сократить сроки и объемы хранимой информации, а также ввести поэтапную реализацию закона до 2022 года не только по срокам, но и территориально, чтобы ограничить нагрузку на электросети.

- Абсолют-банк почувствует розницу - У него сменится руководство и модель бизнеса - Акционеры Абсолют-банка решили изменить модель его бизнеса, значительно увеличив долю розницы. В связи с этим пост предправления займет Татьяна Ушкова, а нынешний глава Андрей Дегтярев займется корпоративными проектами в структурах акционера банка, НПФ "Благосостояние". Розничный сегмент хорошо восстанавливается после затяжного кризиса, отмечают эксперты, а близость к структурам ОАО РЖД может стать дополнительным конкурентным преимуществом банка, обеспечив лояльную клиентскую базу.

- Американцы отстояли российскую господдержку - John Deere выиграла суд у Минпромторга - Американская John Deere — единственная иностранная компания, имеющая право на субсидии для потребителей при продажах своей сельхозтехники в РФ,— успешно оспорила в суде попытку Минпромторга лишить ее господдержки. В последнее время закрытие доступа иностранных компаний к российским льготам становится одним из приоритетов госполитики в сельхозмашиностроении. Но суд счел отказ министерства включить John Deere в число получателей субсидий незаконным.

- Местами возможны заморозки - Дмитрий Бутрин — о специфике низкого экономического роста в РФ - Мы внимательно следим за краткосрочными экономическими показателями, несмотря на то что для наших читателей это преимущественно информация справочная и даже развлекательная. Интерес к таким новостям в России отсутствует — РТС-ММВБ не падает на сообщениях "объем строительства в первом квартале оказался ниже ожиданий", а за пределами капитализации даже на горизонте одного квартала снижение выпуска в обработке на 1–2% очень редко означает что-то содержательное для федерального логистического оператора или энергокомпании. Делаем мы это во многом затем, чтобы представить, как будут выглядеть более долгосрочные тренды на практике, их "фактуру" — она определяет текущие настроения предпринимателей, как правило, лучше, чем долгосрочные тренды: в России, где короток горизонт планирования и невелика глубина оперативного управления, значение деталей выше, чем в более стабильных экономиках.

- От законных сделок рекомендовано воздержаться - ЦБ счел "скрытое доверительное управление" неэтичным - Банк России предостерегает профучастников от использования некоторых популярных, но не вполне этичных по отношению к клиентам практик на фондовом рынке. Описанные в письме регулятора схемы лежат в законной плоскости, поэтому ЦБ ограничился рекомендациями. Но фактически регулятор обкатывает применение мотивированного суждения, право на использование которого законодательно пока не утверждено.

- Сбербанк SBER поторгует в Бутово - Он может стать собственником ТЦ "Вива!" - Сбербанк может забрать у Accent Development Александра Самонова его единственный торговый центр — комплекс "Вива!", расположенный в столичном районе Северное Бутово. Объект в залоге у банка, которому девелопер просрочил платеж по кредиту на $75 млн. Эксперты считают "Вива!" перспективным, но требующим обновления активом — его чистый операционный доход пока почти в четыре раза ниже возможного.

- Девелопер свернул с Автомоторной - Основатель "Дон-строя" теряет активы - Еще одна структура основателя и бывшего совладельца девелоперской группы "Дон-строй" Максима Блажко признана банкротом по заявлению банка "Российский капитал". Речь идет о компании "Сорта", арендующей 6,6 га и владеющей заводом железобетонных изделий на севере Москвы. Но залоговая стоимость имущества оценивается всего в 835 млн руб.— это в семь раз меньше суммы требований кредитора.

- В поглощении будет меньше занимательного - ЦБ стимулирует банки сокращать кредитование сделок M&A - Идея ЦБ стимулировать банки кредитовать не сделки по слиянию и поглощению компаний (M&A), а развитие производства обретает конкретные черты. Первым шагом может стать указание банкам формировать повышенные резервы под кредиты, выдаваемые на сделки M&A. По мнению экспертов, это сократит подобное кредитование, но чтобы банковские ресурсы пошли на развитие производства, потребуются дополнительные стимулирующие меры.

- Железные дороги против труб - ОАО РЖД не хочет либерализации тарифов "Транснефти" - ОАО РЖД и потребители его услуг выступают против инициативы ФАС по либерализации тарифов "Транснефти" на прокачку светлых нефтепродуктов. Сейчас тарифы "Транснефти" жестко привязаны к железнодорожным, но компания считает, что при текущем хорошем рынке сможет их снизить. Железнодорожники, в свою очередь, опасаются, что это приведет к снижению и без того падающих объемов перевозок нефтяных грузов по железной дороге и по реке. Эксперты называют эти опасения избыточными.

- Удобрения не пошли впрок "Системе" - АФК требует около $100 млн с грузинского бизнесмена - Как стало известно "Ъ", дочерний банк АФК "Система" AFKS судится с люксембургской Loyal Capital Group грузинского бизнесмена Романа Пипии за $93,6 млн кредита. Его же структуры требуют с "Системы" $388 млн убытков за действия, якобы из-за которых они лишились контроля над "Руставским азотом". Окружной суд Люксембурга поддержал "Систему", отклонив иск Loyal Capital.

- "Совкомфлоту" доплатили за серию - Завод ОСК оштрафован за задержку судов для "Сахалина-2" - "Совкомфлот" оштрафовал финскую верфь Arctech Helsinki Shipyard, входящую в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), за задержку сдачи четырех судов для проекта "Сахалин-2". По данным "Ъ", штраф составил около $50 млн. С учетом убытков по ледоколу "Мурманск" для "Росморпорта", завод не сможет получить прибыль в течение ближайших семи лет. В рамках оздоровления верфи ОСК планирует продать контроль в ней группе Kermas, после чего завод может получить доступ к иностранному финансированию и привлечь заказы на круизные суда.

- Zenden переобулся в Крыму - Ритейлер остановил свой проект на полуострове - Ритейлер Zenden, пообещавший на волне всеобщей эйфории вхождения Крыма в состав РФ построить в Евпатории обувной кластер стоимостью 1 млрд руб., заморозил проект. Причиной стала некомпетентность контрагентов из числа местных застройщиков: конкуренция в строительной отрасли Крыма остается низкой, поскольку из-за санкций в регион не идут крупные игроки. Zenden обещает возобновить проект, но поставить окончательный крест на нем могут перспективы выхода компании на биржу.

- "Ситилаб" помогут собрать анализы - Партнером лабораторий стал проект Doctor Smart - Телемедицинский сервис Doctor Smart Павла Ройтберга, сына основателя клиники "Медицина" Григория Ройтберга, стал партнером сети клинико-диагностических лабораторий "Ситилаб". С помощью сервиса ее пациенты смогут записываться на сдачу анализов и оплачивать их, а также получать электронную версию результатов с комментариями терапевта. Эксперты сомневаются, что партнерство даст "Ситилаб" дополнительный трафик, так как у сервиса нет своей клиентской базы.

- Онлайн-кинотеатры показали кассу - Выручка фильмов от интернет-дистрибуции значительно отстает от традиционной - Отечественные фильмы в 2017 году лидировали по сборам не только в традиционном кинопрокате, но и в онлайн-кинотеатрах. Так, в Okko топ наиболее популярных фильмов за 2017 год возглавили "Последний богатырь" и "Гоголь. Начало". Но онлайн-дистрибуция до сих пор не приносит продюсерам значительных доходов: потолок сборов в ней составляет около 20 млн руб. Большим сборам мешают уровень пиратства и цены на контент.

- Kartina.TV разворачивают на Россию - Компания нашла партнера для выхода на отечественный рынок - Дистрибутор российского телевидения в Европе Kartina.TV готовится к запуску онлайн-сервиса ТВ в России. Управлять им будет компания основателя Kartina.TV Андрея Рейха и бизнесмена Евгения Ромаскевича. Партнеры собираются заняться дистрибуцией контента в России по той же модели, что и в Германии, и к 2021 году намерены подключить 2 млн абонентов.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Государство может снять с себя часть расходов на медицину - Чиновники и эксперты обсуждают такой эксперимент в нескольких регионах - Чиновники и эксперты обсуждают реформу обязательного медицинского страхования (ОМС): повысить ответственность страховых компаний за здоровье людей и снять часть ответственности с государства, рассказали "Ведомостям" топ-менеджеры двух страховых компаний и подтвердили федеральный чиновник и представитель Центробанка.

- ЦИК завершает проверку подписей кандидатов в президенты - Зарегистрировать могут всех, кто сдал подписные листы - В понедельник представители основателя "Яблока" Григория Явлинского, бизнес-омбудсмена Бориса Титова и лидера Российского общенародного союза Сергея Бабурина должны получить в Центризбиркоме протоколы проверки подписей, сданных для регистрации на выборах президента, сообщил "Ведомостям" член ЦИК Евгений Шевченко. Во вторник, по его словам, протоколы должны вручить представителям лидера "Коммунистов России" Максима Сурайкина и телеведущей Ксении Собчак.

- Госдолг не мишень для санкций - Повышение стоимости займов, давление на рост экономики, дестабилизация финансовых рынков, усиление напряженности в банковском секторе, необходимость менять бюджетную и денежную политику – перечислил минфин США последствия возможных санкций для новых выпусков гособлигаций России и деривативов. Его доклад оказался в распоряжении Bloomberg, которое разместило документ на сайте.

- Как миноритариям Промсвязьбанка PSBR удалось продать 20% его акций накануне санации - Promsvyaz Capital купил акции у НПФ и тут же продал их самому банку - 4 часа и 56 минут – столько времени ушло у Промсвязьбанка, его миноритарных акционеров и Promsvyaz Capital братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, чтобы накануне санации банка организовать покупку и продажу 20% его акций. Это следует из иска Промсвязьбанка в Арбитражный суд Москвы, который теперь под управлением временной администрации пытается оспорить эти сделки в суде ("Ведомости" ознакомились с документом). Ответчики по нему – Promsvyaz Capital B.V., три НПФ – "Будущее" (входит в одноименную ФГ Бориса Минца), "Сафмар" и "Доверие" (входят в пенсионную группу "Сафмар" Михаила Гуцериева), а также три компании, управляющие средствами этих фондов.

- Крупнейшей чартерной компании России Azur Air грозит прекращение полетов - Росавиация требует от перевозчика до 20 марта устранить недостатки в поддержании летной годности - Приказом Росавиации от 2 февраля срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air ограничен до 20 марта. Об этом говорится в телеграмме регулятора, "Ведомости" ознакомились с документом. Других ограничений Росавиация не вводила. Но если действующее не будет снято, то после 20 марта Azur Air не сможет выполнять полеты. Представитель Росавиации это подтверждает.

- Apple AAPL вернулась на первое место в мире - По поставкам смартфонов она обогнала основного конкурента – Samsung - В IV квартале 2017 г. доля Apple в поставках смартфонов на мировой рынок составила 19,2%, а доля его главного конкурента Samsung – 18,4%, сказано в отчете IDC: это первое и второе места. Кварталом ранее у Apple было 12,5%, у Samsung – 22,3% рынка. По данным IDC, по крайней мере с 2011 г. (за исключением IV квартала 2016 г.) поставки смартфонов Apple не превышали Samsung.

- Как сэкономить на ремонте старых электростанций - Потребители энергии могут снизить количество станций, нуждающихся в ремонте, развивая собственную генерацию - Основным вызовом для российской энергетики в ближайшие годы станет необходимость масштабных инвестиций в модернизацию десятков тепловых электростанций, пишут в своем исследовании эксперты фонда "Сколково". Эти станции были введены в строй 40–50 лет назад и почти исчерпали свой ресурс. Правительство планирует обновить их, используя аналоги договоров о предоставлении мощности (ДПМ, гарантирует возврат инвестиций с доходностью 14%). Но количество станций, которые необходимо модернизировать, может быть существенно снижено благодаря развитию распределенной энергетики – станций, которые подключены непосредственно к потребителям, следует из исследования.

- X5 арендовала офис у семьи Михаила Гуцериева - Это первая крупная сделка этого года - Крупнейший в России ритейлер X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") арендовал около 9700 кв. м в бизнес-центре "Оазис" на Коровьем Валу в Москве. Договор подписан на семь лет, рассказали "Ведомостям" два человека, близких к разным сторонам сделки. X5 рассматривает этот бизнес-центр для аренды дополнительных площадей, лишь сообщил представитель компании Олег Полетаев. Представитель владельца "Оазиса", группы "Сафмар" семьи Михаила Гуцериева, и СBRE, которую источники "Ведомостей" называют консультантом сделки со стороны собственника, от комментариев отказались.

- Дилер FIFA вернул отелям треть забронированных мест в отелях - Правда, дефицит мест в гостиницах на период чемпионата мира по футболу это снизит незначительно - Официальный дилер FIFA по размещению, Match Accommodation, скорректировал потребность в гостиничных номерах для размещения гостей чемпионата мира по футболу – 2018, сообщил "Ведомостям" его представитель и подтвердили представители нескольких компаний, управляющих гостиницами.

- Лев Хасис вложился в сервис доставки еды - Компании Instamart нужны деньги на развитие бизнеса - Экс-руководитель крупнейшего российского ритейлера X5 Retail Group и ныне первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис инвестировал в онлайн-сервис заказа из продовольственных магазинов Instamart. Это "Ведомостям" сообщил представитель сервиса и подтвердил сам Хасис.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Падение пирамид - Банк России нацелился на строителей мошеннических схем - Банк России открыл Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это хаб по сбору и анализу информации о новых схемах мошенничества, от вариаций классических финансовых пирамид до самых экзотических способов отъема денег. Создание центра - часть плана по выявлению тех, кто стоит за всем этим разнообразием.

- Тюрьма накормит - Тюремное ведомство поможет обеспечить бывших заключенных работой и жильем - Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил в эксклюзивном интервью "Российской газете", что ведомство разрабатывает масштабный проект: продукты, выращенные заключенными, могут появиться в обычных магазинах. А исправляющимся осужденным будут смягчать наказание и направлять на работы в сельхозпредприятия дальних поселков. После освобождения осужденные по своему желанию смогут остаться работать на предприятиях крупного сельскохозяйственного холдинга, который предоставит им не только работу, но и место жительства.

- Удар возмездия - Российские военные за гибель летчика ответили массированным огнем по террористам - В субботу при выполнении боевого задания в Сирии был сбит российский штурмовик Су-25. Его пилот, имя которого в Минобороны РФ пока не называют, погиб.

- Ведомство добра - Валентина Матвиенко предложила создать в России министерство одиночества - Одиночество, особенно среди пожилых людей, становится в России серьезной проблемой, причем не только частной, но и государственной. В пятницу об этом говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с тружениками социальной сферы села.

- Пособие по-новому - Какие социальные изменения ждут россиян в ближайшие три года - Механизм социальной поддержки россиян, потерявших работу, планируется модернизировать, в том числе - создать новый вид страхования - от безработицы и повысить пособие тем, кто от нее страдает, как минимум до уровня прожиточного минимума трудоспособного человека. Над этими и другими изменениями будут работать социальные партнеры - правительство, профсоюзы и работодатели. Об этом говорится в генеральном соглашении, которое стороны заключили на 2018-2020 годы. Сегодня документ публикуется в "Российской газете".

- Спорная квартплата - КС разрешил обжаловать решения ТСЖ - "Российская газета" публикует постановление Конституционного суда России, которое разрешает оспаривать коммунальные тарифы, установленные товариществами собственников жилья.

- Гордиться прошлым, идти вперед - Владимир Путин принял участие в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Сталинградской битве - Поколения победителей передали великое наследство - любовь к Родине, готовность отстаивать ее интересы и независимость, быть стойкими перед испытаниями, заботиться о родной стране. Нужно равняться в поступках на свершения отцов и дедов, идти вперед, быть сильными и честными. Об этом президент заявил в Волгограде, во время торжественных мероприятий, посвященных 75-летию победы в Сталинградской битве.

- Едины и непобедимы - Акция "Россия в моем сердце!" собрала сотни тысяч россиян - Сотни тысяч россиян по всей стране приняли участие в масштабной акции "Россия в моем сердце!". Придя на этот праздник, организованный Общественной палатой РФ в честь 75-летия победы в Сталинградской битве, граждане страны также поддержали российских спортсменов в преддверии старта Олимпиады в Пхенчхане. Патриотический марафон стартовал на Дальнем Востоке, а кульминацией стал митинг-концерт на Красной площади в столице России, где музыканты в буквальном смысле воспели единство народа и память великих побед.

- Вот вам счет - Лечение у частных врачей хотят разрешить оплачивать за счет ОМС - Государство может начать переводить средства на обязательное медицинское страхование (ОМС) на личные счета пациентов. Такой законопроект подготовил и внесет в Госдуму член Комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

- Знаки отличия - Евразийский экономический союз договорился о маркировке товаров - Евразийский экономический союз (ЕАЭС) одобрил соглашение о маркировке товаров. После успешного эксперимента с меховыми изделиями страны, входящие в союз, хотят распространить идентификационные знаки практически на все группы товаров.

- Продвижение повестки - На прошедшей неделе кампания прошла еще один этап. ЦИК завершил прием подписей. Как и ожидалось, некоторые кандидаты "немножко не рассчитали свои возможности". В результате количество участников выборов существенно сократилось.

- Бумаги стерпят - Минфин США отказался от санкций против госдолга России - Минфин США в конце прошлой недели отправил конгрессу доклад об эффектах расширения санкций на российский госдолг. Как следует из открытой части документа, такой шаг был бы опасен для американских инвесторов и мировой экономики.

- Бинбанк пришел к "Открытию" - ЦБ объединит два крупнейших банка, взятых на санацию - Банк России принял принципиальное решение объединить санируемые через Фонд консолидации банковского сектора банки "Открытие" и Бинбанк, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах встречи с банкирами, организованной Ассоциацией "Россия".

- Золото в цене - Госфонд наполнят слитками - В государственный фонд России в этом году минфин планирует закупать в основном золото. Речь идет о наиболее ликвидной форме желтого металла - слитках, которые в случае необходимости можно продать для покрытия дефицита федерального бюджета.

- Деньги падают с неба - Размер компенсации за задержку авиарейсов могут увеличить в четыре раза - Размер компенсации пассажирам за задержку авиарейсов могут увеличить сразу в четыре раза. Такие изменения в Воздушный кодекс подготовил Комитет Совета Федерации по экономической политике.

- Четыре рубля в плюсе - У российской валюты появился шанс укрепиться к доллару - Рублевые пары по итогам января продемонстрировали разнонаправленное движение. Рубль укрепился по отношению к доллару и ослаб по отношению к евро. В феврале эта тенденция может усилиться за счет дальнейшего укрепления евро. Такой прогноз дает Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента "Альпари". И приводит свои аргументы.

- Верфь наша - Бывшим "заводом Порошенко" теперь владеет Россия - Премьер-Министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе передается в федеральную собственность с ведомственной принадлежностью минпромторгу.

- Осторожно, фальшивка Призыв к бойкоту выборов главы государства - вне закона - Листовки с призывом бойкотировать выборы президента, которые распространяют сторонники Алексея Навального, Мосгоризбирком признал незаконной предвыборной агитацией. Об этом сообщил "РГ" глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

- Испытательный срок - Авиакомпании AZUR Аir до 20 марта ограничили право на полеты - Росавиация приняла решение ограничить право на полеты чартерного перевозчика AZUR Аir. В рамках внеплановой проверки в конце 2017 года были выявлены недостатки при поддержании перевозчиком летной годности судов, отмечается в сообщении ведомства.

- Цены закачаются - Нефтедобыча в США приблизилась к максимуму за полвека - Среднемесячная добыча нефти в США на фоне высоких котировок превысила десять миллионов баррелей в сутки и вплотную приблизилась к историческому максимуму, зафиксированному в 1970 году. Как сообщило Управление энергетической информации минэнерго США (EIA), в ноябре 2017 года (последние доступные данные) нефтедобыча достигла 10,038 миллиона баррелей в сутки, в то время как почти полвека назад - тоже в ноябре - она составляла 10,044 миллиона баррелей.

- Успеть до весны - С 1 марта стать собственником дома станет сложнее - Осталось меньше месяца до окончания "дачной амнистии". Оформить права собственности на строения, расположенные на землях для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), можно до 1 марта.

- Зоны повышенных колебаний - Минфин предложил создать в России офшоры для торгов криптовалютой - Минфин рассматривает возможность создания специальных офшоров для организованных торгов криптовалютой во Владивостоке и Калининграде, заявил в пятницу замглавы ведомства Алексей Моисеев. В Банке России такая идея понимания пока не находит.

- Фрегат не в срок - Почему корабли для ВМФ сдают не вовремя, выяснил Шойгу - Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание, где речь шла о создании и поставках в армию и на флот нового и перспективного вооружения и техники.

- Добро из кармана - Житель Калуги бесплатно раздает продукты пенсионерам - На доске объявлений калужской церкви Святых Жен-Мироносиц короткое сообщение, что по средам пенсионеры здесь могут бесплатно получить продукты. Каждую неделю приезжает предприниматель и раздает хлеб, крупы, консервы.

- Урок с ножницами - В Ростовской области преподаватель отстригла школьнице волосы - Возмутительный инцидент, вызвавший большой общественный резонанс, произошел в лицее N 16 Волгодонска. Преподаватель математики, высказав ученице замечание по поводу растрепанной прически, взяла ножницы и отрезала прядь волос.

- Вернуть на свободу - Суд решит вопрос об освобождении осужденного гематолога - Мосгорсуд на заседании решит вопрос об освобождении врача-гематолога Елены Мисюриной из заключения. Женщину, напомним, в конце января Черемушкинский районный суд Москвы приговорил к 2 годам колонии за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

- Убил бы себя, если б не мечта... - Нынче как? Чтобы люди захотели посмотреть кино - надо его запретить. Но поскольку в эпоху Интернета запретить ничего невозможно - люди тут же бросятся его глядеть. С книгами - та же история: стоит поругать с высокой трибуны, тут же все захотеть почитать, дабы самим убедиться, что книга так плоха, как говорили. Так бы знать не знали, что есть такая книжка, а теперь, подишь ты, заинтересовались.

- Заряд большой конфронтации - США приняли новую ядерную доктрину - Вашингтон, приняв новую ядерную доктрину, оставил за собой право нанести стратегический удар не только в ответ на применение атомного оружия против них или их союзников, но и просто в "исключительных обстоятельствах". С этой целью предусматривается создание ядерных зарядов малой мощности.

- Ни налить, ни закурить - На Украине блокировали границу с Польшей из-за спиртного и сигарет - Параллельно с вызывающим недовольство Киева польским законом о "дебандеризации" в украинско-польских отношениях возникла новая проблема, связанная с правилами пребывания украинцев в Польше.

- Поезд уходит - Переговоры о коалиции в ФРГ вышли на финишную прямую - Воскресный день должен был стать решающим для переговоров о формировании долгожданной коалиции в Германии, где с сентября прошлого года по итогам выборов в бундестаг так и не создано новое правительство. Вчера лидеры консервативного блока ХДС/ХСС Ангела Меркель и Хорст Зеехофер и глава немецких социал-демократов Мартин Шульц собрались в Берлине для финальных, согласно графику, консультаций. При этом ни один из политиков не давал никаких прогнозов, а Шульц не исключил, что переговоры затянутся "до позднего вечера или даже до ночи". На момент подписания этого номера в печать их результат известен не был.

- Деревенская смута - Президент Додон не исключает гражданской войны в Молдавии - Объединение с Румынией подразумевает гражданскую войну, заявил президент Молдавии Игорь Додон. "Но мы, граждане Молдавии, государственники, всеми законными путями не позволим ликвидировать государственность республики", - подчеркнул он, выступая по поводу инициативы восьми молдавских сел войти в состав Румынии. Жители деревень подписали соответствующие декларации, что вызвало скандал в Кишиневе, о чем стало известно 31 января.

- Откуда взяли миллиард? - Британские власти потребуют от российских олигархов объяснить происхождение их средств - Власти Великобритании намерены выяснить происхождение средств иностранных олигархов, владеющих недвижимостью или иными активами в Соединенном Королевстве. Проверка коснется бизнесменов из России, Китая и с Ближнего Востока. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес в интервью газете The Times.

- Правдивый интернет - Китай запретит распространять ложную информацию в Сети - Администрация по киберпространству Китая издала постановление, которое требует от операторов микроблогов устанавливать системы для устранения слухов и ложной информации, распространяющейся на их платформах. Об этом сообщило информационное агентство Синьхуа.

- Намаз в деревянных стенах - В Архангельске открылась самая северная мечеть России - В центре Архангельска на перекрестке улиц Карла Маркса и проспекта Новгородский необычно оживленно для субботнего дня: со всего города к вновь открывшейся мечети приходят люди. Здание за небольшим забором приковывает взгляд - из крепких просмоленных бревен с минаретом и куполом, который венчает полумесяц, оно выдержано в традициях северного зодчества. У местных жителей мечеть не вызывает удивления - много лет назад на этом месте стояла точно такая же постройка, только находилось в ней подразделение УФСИН.

- Огонь уничтожил реликвию - Сгорел родовой дом Ельциных - На Урале сотрудники МЧС разбираются в обстоятельствах пожара в родовом доме первого президента России Бориса Ельцина. ЧП произошло в далеком селе Басмановское Талицкого района Свердловской области. Огонь превратил в пепел не только вековую избу, но и все надворные постройки. Как показала экспертиза, пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки в веранде здания.

- Стихия разбушевалась - Снегопад в столице не обошелся без жертв - Двое суток в столичном регионе бушует "снегопад века". За минувшие выходные в Москве и области выпало больше месячной нормы осадков. Коммунальные службы в городе работают круглосуточно - более 15 тысяч единиц снегоуборочной техники расчищают улицы Москвы, еще около 70 тысяч человек чистят пешеходные зоны, тротуары и дворы.

- Бренды российского масштаба - Борис Грызлов предлагает создать выставку достижений регионов - Наша страна обладает неоспоримыми конкурентными преимуществами - талантами и знаниями людей, научно-технологическим потенциалом, природными ресурсами, транзитными возможностями, обширными площадями плодородных земель, культурой и историческим опытом победителей.

- Чем пахнет Галактика - Российские космонавты установили рекорд пребывания в открытом космосе - Россияне Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров побили рекорд пребывания за бортом МКС: в открытом космосе они были 8 часов 12 минут.

ИЗВЕСТИЯ

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- "Кортеж" к инаугурации готов - Новые автомобили для первых лиц государства прошли все испытания, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров - Новые автомобили проекта "Кортеж" будут готовы к церемонии инаугурации президента России, которого предстоит избрать на мартовских выборах. Как сообщил "Известиям" министр промышленности и торговли Денис Мантуров, машины уже прошли все испытания и отправлены в опытную эксплуатацию. По его словам, представительную линейку отечественных авто не планируется показывать публике до церемонии.

- "Мы во вред себе действовать не будем" - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков - о способах вывода российско-американских отношений из тупика и шансах сохранить ядерную сделку с Ираном - Одним из последних витков напряженности в российско-американских отношениях стала публикация так называемого кремлевского доклада в Вашингтоне. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью "Известиям" рассказал о том, каким ему видится выход из сложившейся ситуации, о своих контактах с замгоссекретаря Томасом Шенноном, взаимодействии РФ и США по Украине, Сирии, Ирану и КНДР, а также отметил, что без возвращения на родину Константина Ярошенко, Виктора Бута и других россиян выстроить нормальные двусторонние отношения не удастся.

- "Грачам" прописали высоту - В пяти километрах от земли Су-25 найдут надежную защиту от переносных зенитно-ракетных комплексов - После гибели в Идлибе штурмовика Су-25 Минобороны РФ приняло решение: в Сирийской Арабской Республике (САР) самолеты этого типа (в армии их называют "Грачами") должны выполнять полеты на высоте свыше 5 тыс. м. Это гарантированно позволяет избежать их поражения огнем переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Как ранее заявило МО России, по предварительной информации, Су-25 стал жертвой именно ПЗРК. Погибший 3 февраля штурмовик — первый боевой самолет, сбитый в ходе сирийской кампании огнем с земли. По словам экспертов, в САР операционный потолок Су-25 всегда был выше 5 тыс. м. Но в последние дни в районе Идлиба "Грачи" начали летать ниже.

- Избыток топлива в России увеличил экспорт в полтора раза - Профицит на внутреннем рынке сдержит рост топливных цен до весны - Нефтяные компании России в январе 2018 года увеличили поставки отечественного бензина за рубеж более чем в полтора раза, или на 56% по сравнению с декабрем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). Динамика обусловлена тем, что ФАС в конце прошлого года искусственно сдерживала объемы экспорта из-за высоких оптовых внутренних цен. На российском рынке наблюдается профицит бензина, поэтому цены на него будут оставаться стабильными, прогнозируют эксперты.

- Лекарство от рака не повредит здоровые клетки - Гибридные микроконтейнеры высвобождают лекарство только внутри опухоли - Российские ученые создали полимерные микроконтейнеры, которые разлагаются при попадании в раковые клетки и высвобождают лекарство. В здоровых клетках они остаются целыми. Такие капсулы предполагается вводить в организм в составе инъекционных растворов. Новые микроносители обеспечивают высокую эффективность лечения онкозаболеваний, минимизируя неблагоприятные побочные эффекты.

- Ученые создали гибкий источник тока - Разработан эластичный композит с пьезоэлектрическими свойствами - Группа ученых из России и ФРГ создала гибкий композит, вырабатывающий электричество. Ученые полагают, что он найдет широкое применение. Сегодня пьезоэлектрики используются в компьютерных клавиатурах, в микрофонах, принтерах, для создания датчиков в промышленности. Новый материал позволит сделать сенсорные панели еще чувствительнее.

- В России увеличат выпуск солнечных батарей для спутников - Дополнительное производство будет развернуто на предприятии "Квант" в Москве - В России стартует программа импортозамещения солнечных батарей для космических аппаратов (КА). За два-три года производство отечественных компонентов для них нарастят в несколько раз. Сейчас большая часть комплектующих закупается за рубежом. Но даже с учетом этого в стране выпускается не больше трети необходимого российским предприятиям объема таких батарей — остальное импортируется. Между тем от наличия собственного производства зависит обеспечение телекоммуникаций и обороноспособности государства.

- "Платон", торговый и утилизационный сборы не попадут в закон - Правительство включит в Налоговый кодекс лишь часть неналоговых сборов и введет уголовную ответственность за их неуплату - Сборы за износ дорожного полотна (через систему "Платон"), торговый и утилизационный сборы в 2018 году пропишут в Налоговом кодексе (НК). Об этом "Известиям" рассказали три участника совещаний в Минфине и Минэкономразвития. В последнем подтвердили, что платежи, которые носят налоговый характер, будут включены в кодекс. За их неуплату предпринимателям грозит уголовная ответственность. Уровень собираемости платежей от изменения фискальной политики не изменится, уверяют эксперты.

- Охрану больниц вооружат знаниями - Для сотрудников ЧОПов разработали профстандарт с внушительным перечнем требований - В России появится профессиональный стандарт для охранников медучреждений. Они должны будут разбираться в психологии и иметь навыки профайлинга, хорошо знать права пациентов и требования по соблюдению врачебной тайны, а также уметь предотвращать кражи наркотических препаратов и конфликты с больными и их родственниками. Профстандарт уже согласовали с Минздравом и Росгвардией и протестировали в крупных больницах столицы, рассказали "Известиям" разработчики документа. В Росгвардии считают, что внедрение стандартов повысит уровень безопасности объектов здравоохранения.

- Для перевода денег будет достаточно номера телефона - Новый сервис станет доступным благодаря тому, что банки откроют сотовым компаниям свои программные интерфейсы - Россияне уже в следующем году смогут переводить друг другу деньги по номеру телефона — без привязки к банковским картам. Такая возможность появится благодаря тому, что Россия внедрит и законодательно закрепит принципы платежной директивы PSD-2, работающей в Европе. Вопрос "импорта" заграничных правил сейчас прорабатывает ассоциация "Финтех" при Центробанке, рассказал "Известиям" источник, близкий к ЦБ. Информацию об этом подтвердили два банкира, знакомых с обсуждением этого вопроса. Нововведение приведет к росту безналичного оборота в стране, полагают эксперты.

- Картофель спасают от гнили вирусами - Бактериофаги помогают сохранить урожай на складах - Ученые из Института биоорганической химии РАН нашли способ уберечь картофель от мягкой гнили, уничтожающей урожай на складах. Если проблему не решать, продукт быстро превращается в тонны вонючей жижи. Специалисты предложили обрабатывать картошку бактериофагами (вирусами, которые заражают не людей, а бактерии). После такой процедуры продукт дольше сохраняет вкус и товарный вид как в хранилище, так и на полках магазина. После атаки на гнилостных микробов фаги биодеградируют: их ДНК распадается на части.

- "Мы должны добиваться своих побед" - В день разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом президент призвал молодое поколение быть достойным памяти предков - Вдень 75-летия победы в Сталинградской битве президент РФ Владимир Путин возложил венок к Вечному огню на Мамаевом кургане. Глава государства почтил память погибших минутой молчания, а позднее встретился с активистами движения "Волонтеры Победы". В этот же день в городе прошел масштабный военный парад, в котором было задействовано 75 единиц современной боевой техники. Министр культуры Владимир Мединский заявил "Известиям", что именно Сталинград стал не просто символом Второй мировой войны, а синонимом "непобедимости России".

- Буря столетия - В минувшие выходные Центральную Россию накрыли сильнейшие снегопады - в некоторых регионах за два дня выпала месячная норма осадков. Их интенсивность метеорологи уже называют рекордной - возможно, за всю историю наблюдений с 1879 года. В Москве высота снежного покрова с пятницы увеличилась в 3–3,5 раза. Из-за непогоды Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности. Были повалены тысячи деревьев, несколько человек получили травмы, без света остались десятки населенных пунктов. Из-за непогоды столичный департамент образования установил свободный график посещения школ 5 февраля.

- Пять миллиардов на здоровье - В Геленджике состоялось открытие многофункционального медицинского комплекса, который построила компания "Роснефть" ROSN. Новый центр не имеет аналогов в России. В нем представлено самое передовое оборудование, в том числе магнитно-резонансный и компьютерный томографы. Высокотехнологичный медсервис будет доступен не только сотрудникам нефтяной компании, но и россиянам, застрахованным в СОГАЗе. Через год центр планируют включить в систему ОМС. Церемонию открытия посетили министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

РБК RBCM daily

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- Уполномоченный - Борис Титов встретился в Лондоне с бизнесменами и экспертами - Бизнес-омбудсмен Борис Титов встретился в Лондоне с российскими бизнесменами, чтобы обсудить возможность их возвращения. Титов выступает своего рода посредником, удовлетворяя запрос на нормализацию отношений, говорят политологи.

- "Росгонки" выходят на старт - Трассу "Формулы-1" в Сочи передадут некоммерческой организации - Автодром в Сочи, на котором проводится российский этап "Формулы-1", снимут с баланса Краснодарского края и подарят некоммерческой организации "Росгонки". Гран-при проходит раз в год, а компания хочет сделать трассу круглогодичной.

- Потеря в зоне деэскалации - Российский Су-25 сбит в Сирии - В субботу в сирийской провинции Идлиб боевики сбили российский штурмовик Су-25. Летчик успел катапультироваться, но погиб в бою. Это первый самолет, потерянный ВКС России в Сирии после приказа о выводе российской группировки.

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- Росавиация приземляет Azur Air - Чартерной авиакомпании из топ-10 ограничили срок действия сертификата - Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта чартерной авиакомпании Azur Air, обнаружив недостатки в летной годности ее самолетов. Если до 20 марта компания не устранит нарушения, она прекратит полеты.

- Mail.Ru Group дает скидки группам - Ведущий интернет-холдинг презентовал новый маркетплейс - Mail.Ru Group предприняла вторую за последние полгода попытку выйти на рынок онлайн-торговли. Холдинг начал тестировать новую площадку, отличием которой станет возможность получать скидку, если на товар нашелся еще один покупатель.

- Турбинам не хватило наличности - Расходы на крымские электростанции могут вырасти еще на 3 млрд руб. - "Дочка" "Ростеха", "Технопромэкспорт", которая строит электростанции в Крыму, попросила правительство увеличить расходы на проект до 74 млрд руб. Компании не хватает средств на запуск турбин и собственные расходы.

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