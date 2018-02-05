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Русгидро: Причиной ЧП на Нижне-Бурейской ГЭС стал брак детали украинского производства


Компании / Энергосети

ВЛАДИВОСТОК, 5 фев /ПРАЙМ/. Комиссия установила, что ось шарнирной опоры сегментного затвора, при изготовлении которой была нарушена технология, стала причиной аварии на Нижне-Бурейской ГЭС в Приамурье 24 августа 2017 года, в результате чего была подтоплена пристанционная площадка, сообщает "Русгидро".

По данным Нижне-Бурейской ГЭС, 24 августа 2017 года при штатном маневрировании в пролете №1 водосливной плотины ГЭС был поврежден затвор и подтоплена пристанционная площадка. Пострадавших нет, оборудование машинного зала ГЭС повреждений не получило. При лабораторных обследованиях второго, третьего, четвертого затворов Нижне-Бурейской ГЭС дефектов не обнаружено. С 30 августа первый, второй и третий гидроагрегаты станции включили в сеть.

"Повреждение затвора пролета №1 водосливной плотины Нижне-Бурейской ГЭС 24 августа 2017 года произошло из-за разрушения оси шарнирной опоры сегментного затвора... Причиной разрушения оси шарнирной опоры стало нарушение технологии ее изготовления – перегрев стали и проявление обратимой отпускной хрупкости. Экспертизой также выявлено низкое качество стали аварийной оси, ее высокая загрязненность неметаллическими включениями. Это указывает на то, что сталь не продувалась после выплавки аргоном, что является грубым нарушением технологии изготовления", - говорится в сообщении.

Затвор и оси затвора были изготовлены в 2014 году на украинских предприятиях по договору с генеральным подрядчиком строительства АО "Трест Гидромонтаж". В 2015 году затвор был смонтирован на Нижне-Бурейской ГЭС. Отмечается, что нарушений в действиях персонала строящейся ГЭС при маневрировании затвором не было.

Генподрядчику поручено изготовить новый затвор пролета №1, заменить все оси шарнирных опор либо шарнирные опоры целиком остальных четырех затворов водосливной плотины Нижнебурейской ГЭС. Все новые оси затворов изготовят в России с соблюдением технологии.

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