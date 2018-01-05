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Энергетики восстановили электроснабжение на севере и западе Подмосковья


Энергосети

МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Энергетики восстановили электроснабжение в населенных пунктах на севере и западе Подмосковья, сбой которого произошел из-за непогоды, сообщается на сайте Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК MSRS) в понедельник.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 12:00 4 февраля было частично нарушено энергоснабжение 245 небольших населенных пунктов в сельской местности Подмосковья, при этом высоковольтная сеть работала без сбоев. Отключения затронули 14 муниципалитетов в частном секторе, в отдаленных сельских населенных пунктах и садовых некоммерческих товариществах, в которых зимой практически никто не проживает.

"Несмотря на тяжелейшие погодные условия менее чем за 12 часов энергетики ПАО "МОЭСК" (входит в группу компаний "Россети") восстановили электроснабжение потребителей на севере и западе Подмосковья по линиям электропередачи 6-10 кВ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в данный момент все силы передислоцированы на восток Подмосковья, который пострадал от удара стихии больше других. Продолжаются работы по восстановлению линий 6-10 кВ и 0,4 кВ. Также в настоящее время энергетики МОЭСК работают по индивидуальным заявкам потребителей. Оказывают помощь в организации и проведении ремонтно-восстановительных работ на абонентских участках электросетей СНТ и коттеджных поселков, которые самостоятельно эксплуатируют внутреннее сетевое хозяйство.

Сообщается, что аварийно-восстановительные работы будут вестись в круглосуточном режиме, до полной ликвидации последствий природной аномалии.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион в выходные 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в 100 лет. При этом, по информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие. Коммунальщики за прошедшие сутки вывезли с улиц столицы около 800 тысяч кубометров снега.

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