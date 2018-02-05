FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"Русал" в 2017 г увеличил производство алюминия на 0,6%


Компании / Индустрия / Металлургия / Рынки

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Российская объединенная компания "Русал" в 2017 году увеличила производство алюминия на 0,6% - до 3,707 миллиона тонн с 3,685 миллиона тонн по итогам 2016 года, говорится в сообщении компании.

В четвертом квартале 2017 года по сравнению с третьим выпуск алюминия вырос на 1,4%, до 944 тысяч тонн.

Средняя цена реализации алюминия (включает цену на LME, региональную и продуктовую премии) в 2017 году составила 2,105 тысячи долларов за тонну, увеличившись на 21,5%. В четвертом квартале 2017 года средняя цена реализации выросла на 6,5% в квартальном выражении, до 2,263 тысячи долларов за тонну.

Объем производства глинозема в 2017 году составил 7,773 миллиона тонн, увеличившись на 3,3%. Объем добычи бокситов и нефелиновой руды в 2017 году составил 11,645 миллиона тонн и 4,332 миллиона тонн, снизившись по сравнению с показателем 2016 года на 4,4% и 2,3% соответственно. Выпуск фольги и упаковки в 2017 году увеличился на 18,9% - до 100,7 тысячи тонн.

ОК "Русал" - лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 6% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 20 странах мира.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ