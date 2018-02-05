"Русал" в 2017 г увеличил производство алюминия на 0,6%

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Российская объединенная компания "Русал" в 2017 году увеличила производство алюминия на 0,6% - до 3,707 миллиона тонн с 3,685 миллиона тонн по итогам 2016 года, говорится в сообщении компании.

В четвертом квартале 2017 года по сравнению с третьим выпуск алюминия вырос на 1,4%, до 944 тысяч тонн.

Средняя цена реализации алюминия (включает цену на LME, региональную и продуктовую премии) в 2017 году составила 2,105 тысячи долларов за тонну, увеличившись на 21,5%. В четвертом квартале 2017 года средняя цена реализации выросла на 6,5% в квартальном выражении, до 2,263 тысячи долларов за тонну.

Объем производства глинозема в 2017 году составил 7,773 миллиона тонн, увеличившись на 3,3%. Объем добычи бокситов и нефелиновой руды в 2017 году составил 11,645 миллиона тонн и 4,332 миллиона тонн, снизившись по сравнению с показателем 2016 года на 4,4% и 2,3% соответственно. Выпуск фольги и упаковки в 2017 году увеличился на 18,9% - до 100,7 тысячи тонн.

ОК "Русал" - лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 6% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 20 странах мира.