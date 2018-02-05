Число оставшихся без света потребителей в ПФО и ЮФО снизилось до 13,7 тыс человек

МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Число оставшихся без электроснабжения потребителей Приволжского и Южного федеральных округов (ПФО, ЮФО) сократилось до 13,7 тысячи человек, сообщает Минэнерго РФ.

В понедельник из-за сильного мокрого снега и ветра в Саратовской, Пензенской и Волгоградской областях происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.

"По состоянию на 20.00 5 февраля суммарно без электроснабжения остаются около 13,65 тысячи человек, мощность отключенного оборудования составляет 5,39 МВт. Во всех регионах наблюдается неуклонное снижение количества отключенных потребителей", — говорится в сообщении. При этом ранее, по состоянию на 16.00, только в ПФО без электроэнергии оставались 17 тысяч человек, сообщало до этого Минэнерго.

Электросетевые компании продолжают аварийно-восстановительные работы и пытаются обеспечить резервное электроснабжение социально значимых объектов.