Золото слабо дешевеет на укреплении доллара из-за ожиданий ускорения инфляции в США

МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Стоимость золота в понедельник вечером слабо снижается на фоне укрепления доллара после публикации данных по зарплатам в США, которые повысили ожидания ускорения инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.39 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,3 доллара, или на 0,03%, до 1337,2 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,05%, до 16,7 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался при этом на 0,34% - до 89,49 пункта.

Рынки продолжают реагировать на сильные статданные по рынку труда США. Минтруд страны в пятницу сообщил, что безработица в США в январе сохранилась на уровне декабря в 4,1%, а почасовая заработная плата в стране выросла на 2,9% в годовом выражении и составила 26,74 доллара. Таким образом, рост зарплат в США в январе стал самым резким с 2009 года.

Участники рынка расценили рост заработной платы как признак ускорения инфляции в стране, что будет учитываться Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решения по ключевой ставке. Это, в свою очередь, оказывает влияние на курс доллара. Рост курса американской валюты отрицательно влияет на спрос на золото, торгуемое в долларах.

Тем не менее, аналитики, опрошенные агентством Market Watch, отмечают, что новость о возможном ускорении инфляции неоднозначно влияет на цену золота. С одной стороны, усиление инфляционных ожиданий повышает доходность гособлигаций США и увеличивает шансы на подъем ставки ФРС, что оказывает давление на стоимость драгметалла, с другой - восстанавливает веру инвесторов в золото как инструмент хеджирования.