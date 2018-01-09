Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в минусе, кроме "Норникеля" и "Северстали"

МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги понедельника на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением, кроме "Норникеля" и "Северстали" CHMF, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снизилась на 1% - до 5,96 доллара, "Лукойла" LKOH - на 1,34%, до 66,1 доллара, "Новатэка" NVTK - на 1,98%, до 134 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подешевели на 0,2% - до 5,04 доллара, "Газпром нефти" - на 1,59%, до 24,75 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 1,13% - до 20,54 доллара, НЛМК - снизилась на 0,58%, до 25,84 доллара, "Северстали" - поднялась на 0,24%, до 16,39 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 1,16% - до 1,87 доллара, Сбербанка SBER - на 0,78%, до 19,17 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", упала на 0,92% - до 21,5 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT снизились в стоимости на 2,92% - до 20,3 доллара, "Ленты" - на 2,05%, до 6,7 доллара. Цена бумаг АФК "Система" AFKS уменьшилась на 1,69% - до 4,31 доллара.