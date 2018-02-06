ОБЗОР: Самый дорогой в Европе бензин продают в Голландии, РФ в конце списка - РИА Рейтинг

МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Самый дешевый бензин на начало 2018 года на территории Европы традиционно имеют возможность покупать жители Казахстана, Белоруссии и России; самая высокая цена на топливо для автомобилистов сохраняется в Нидерландах, свидетельствует рейтинг, подготовленный экспертами РИА Рейтинг в составе медиагруппы "Россия сегодня".

"На начало 2018 года самый дорогой бензин покупают жители Нидерландов, Италии и Греции. Наиболее дешево бензин стоит в Казахстане, Белоруссии и в России", - говорится в сообщении.

Рейтинг позволяет оценить рублевые затраты на бензин российских туристов, путешествующих на автомобиле за границу, или планирующих аренду автомобиля за рубежом. Кроме того, рейтинг дает возможность сравнить европейские страны по доступности бензина для проживающих там граждан.

Рейтинг составлен на основе данных статистики государств Европы по состоянию на середину января 2018 года (для Норвегии и Казахстана - по итогам декабря 2017 года) по ценам на бензин с октановым числом 95. Анализ цен производился путем пересчета местной валюты в рубли по курсу ЦБ РФ на 23 января 2018 года.

ОТ КАЗАХСТАНА ДО ГОЛЛАНДИИ

Первое место в рейтинге по дешевизне бензина сохранил за собой Казахстан, где в пересчете на рубли литр 95-го бензина стоит 31 рубль. На втором месте осталась Белоруссия, здесь литр бензина стоит 36,4 рубля. Россия находится на третьей позиции - 41 рубль за литр.

Четвертое место в рейтинге занимает Украина, где бензин стоит на 35% дороже, чем в России: в пересчете на рубли - 55,6 рубля. Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы.

Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете на российскую валюту продается в Нидерландах – 110,8 рубля за литр. Далее следуют Италия, Греция, Португалия и Дания, в которых литр бензина обойдется дороже 105 рублей за литр.

Самое дешевое дизельное топливо также продается в Белоруссии и Казахстане - в этих государствах цена примерно одинаковая и составляет 37 рублей за литр. На третьем месте, как и по цене на бензин, находится Россия (40,8 рубля за литр). Самое дорогое дизельное топливо в Швеции - 103,8 рубля за литр.

ДИНАМИКА ЦЕН

Во второй половине 2017 года цена на нефть росла, и в 24 из 33 стран на территории Европы отмечается увеличение цен на топливо в начале 2018 года по сравнению с началом прошлого года. В среднем цены на бензин по сравнению с началом прошлого года выросли на 3,2%. В подавляющем большинстве стран, где был рост цен, он не превысил 5%.

Наиболее существенно - на 20,4% - цена на бензин выросла в Казахстане, который все равно сохранил первое место по дешевизне. На Украине бензин подорожал на 18,7%, в Эстонии - на 12,2%. В остальных странах цены увеличились менее чем на 10%.

В Словении, на Мальте и в Бельгии цена осталась на прежнем уровне, и лишь в шести государствах цена бензина незначительно снизилась. Наиболее существенное сокращение произошло в Германии (-3,3%) и в Венгрии (-1,1%). В остальных странах цена снизилась менее чем на 1%.

Ситуация с изменением цен на дизельное топливо была схожа с динамикой цен на бензин. Стоимость дизельного топлива выросла практически везде. Наиболее существенно - в Казахстане и на Украине, где рост превысил 20%. Незначительное снижение цен на дизельное топливо отмечено в Венгрии, Германии, Финляндии и Болгарии.

ЛИТРЫ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

Для оценки доступности автомобильного топлива для населения эксперты РИА Рейтинг рассчитали количество бензина, которое могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных стран. Лидером по этому показателю остался Люксембург, где жители могут приобрести на свои средние зарплаты более 2,7 тысячи литров бензина. Второе место заняла Норвегия с 2,5 тысячами литров. Также более 2 тысяч литров бензина могут приобрести жители Великобритании и Австрии.

Россия расположилась по данному показателю в середине рейтинга - на 17-м месте, между Казахстаном и Грецией. Жители РФ могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 821 литра 95-го бензина.

На последнем месте по доступности бензина для населения осталась Украина: ее граждане имеют возможность приобрести лишь 217 литров топлива. Кроме Украины, аутсайдерами являются Болгария и Румыния - жители этих стран могут приобрести на свои зарплаты не более 400 литров бензина.

ПРОГНОЗ

Эксперты РИА Рейтинг ожидают роста среднегодовой цены нефти Brent в 2018 году примерно на 5-9%. Соответственно, можно ожидать аналогичного увеличения цен на бензин в странах ЕС.

В свою очередь, в России динамика цен будет в большей мере диктоваться повышением акцизов на бензин. Это, как и в 2017 году, может привести к опережающему росту цен по сравнению с инфляцией.