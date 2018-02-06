Режим сокращения добычи нефти ОПЕК+ должен работать еще не менее 5 лет - Мадуро

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МЕХИКО, 6 фев /ПРАЙМ/. Режим сокращения добычи нефти, выработанный ОПЕК и не входящими в него государствами, должен работать еще не менее пяти лет, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Я хочу, чтобы комитет мониторинга ОПЕК+ работал еще как минимум пять лет, так как у нас тут уже есть огромные достижения", - сказал Мадуро журналистам в Каракасе после окончания встречи с генсеком ОПЕК. Его заявление транслировалось государственным телевидением.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год. Следующая встреча стран ОПЕК+ состоится 22 июня в Вене. Как ожидается, на ней страны-участницы сделки могут объявить о том, как будет выглядеть стратегия выхода из венских договоренностей.

Мадуро также заявил, что не боится нефтяного эмбарго Вашингтона, о возможности которого заявил ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон. По его мнению, поездка Тиллерсона по Латинской Америке с целью угроз в адрес Каракаса не удалась.

"Если они хотят ввести эмбарго, мы это преодолеем. Нашу нефть хотят покупать в разных частях мира, если экстремистское правительство (США – ред.) примет эту меру, мы просто направим наши корабли другим курсом. Никто не поставит нас на колени. Никто Венесуэлу не заблокирует – ни Тиллерсон, ни (венесуэльский оппозиционер) Хулио Борхес, ни Дональд Трамп", - сказал Мадуро.