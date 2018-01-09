Энергоснабжение в Пензенской области восстановили после отключений из-за непогоды - МЧС

САРАТОВ, 6 фев /ПРАЙМ/. Электроснабжение в Пензенской области восстановили в ночь на вторник после устранения последствия непогоды, сообщил региональный главк МЧС.

"Ремонтные работы по восстановлению электроэнергии завершены", - говорится в сообщении.

Ранее в ПАО "МРСК Волги" MRKV(входит в группу "Россети") сообщили, что около 21 тысячи человек в понедельник остались без света в 49 населенных пунктах Пензенской области, где фиксировались массовые аварийные отключения электричества из-за налипания мокрого снега на провода, обледенения проводов, ледяного дождя и ветра с порывами до 20 метров в секунду. По данным МЧС на 18.00 мск, в зоне отключения оставались 9,446 тысячи человек.