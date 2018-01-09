Дайджест российских СМИ – 6 февраля

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- В Дагестане пало временное правительство - В понедельник были задержаны и отправлены в Москву врио премьера Дагестана Абдусамад Гамидов, два его заместителя и бывший министр образования республики, подозреваемые в хищении бюджетных средств. Столь массовые задержания чиновников подобного уровня, пожалуй, впервые были проведены в современной России. Вечером все правительство Дагестана было отправлено в отставку. Новым врио премьера был назначен Анатолий Карибов.

- Не по акценту, а по паспорту - Законопроект правительства, лишающий вложения подконтрольных россиянам зарубежных компаний и лиц с двойным гражданством защиты закона об иностранных инвестициях, в частности, гарантий свободы вывода прибыли, будет принят Госдумой уже в начале марта, сообщил глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков. Документ не признает иностранными и инвестиции через трасты и иные доверительные институты. Подконтрольные россиянам структуры, вкладывающиеся в стратегические активы в РФ, Белый дом по-прежнему готов считать иностранными инвесторами — но для них это, как и ранее, означает только необходимость согласования сделок с комиссией по иностранным инвестициям.

- На потребителей надавят со всей мощностью - Правительство в очередной раз приступило к решению одной из "вечных" проблем энергетики — излишков сетевой мощности промпотребителей. Их объем достигает 69 ГВт, что более чем вдвое превосходит мощность ТЭС, построенных с 2008 года. Потребителей с 2012 года пытаются заставить платить за излишки мощности, но согласовать эти инициативы не удавалось. Сейчас обсуждение может столкнуться и с конфликтом ведомств: поручение вице-премьера Аркадия Дворковича дано Минэнерго, но свой вариант реформы первым предложило Минэкономики.

- Кредиты обеспечили невыдачей - На фоне резкого роста спроса на обеспеченные кредиты банки стали одобрять их гораздо реже. Уровень одобрения заявок на ипотеку и автокредиты в четвертом квартале 2017 года заметно снизился, свидетельствуют данные бюро кредитных историй (БКИ). Отчасти это результат высокой рекламной активности банков в конце года, следствием которой нередко становится невозможность удовлетворить весь спрос. Но заметную роль сыграл и сопровождающий разморозку розничного кредитования рост числа просроченных займов.

- Игра на объяснение - Центр стратегических разработок (ЦСР) представил один из самых ожидаемых докладов — "Эффективное управление госсобственностью", он посвящен приватизации при сохранении ядра госэкономики. Главные идеи довольно осторожного в содержании и достаточно радикального в рекомендациях доклада — директивное определение сроков снижения прямой госдоли в экономике до 2035 года, ограничение косвенной доли в ней государства и определение ядра госсектора по принципу "объясняй или продавай": нужно назвать, какие цели преследует сохранение госактива, или избавиться от него.

- Налоги пойдут на новый срок - На Налоговом форуме, открывшем вчера "Неделю российского бизнеса" РСПП, бизнесмены и чиновники смогли обсудить будущее налоговой системы лишь в самом общем виде. Курирующий в Минфине налоги заместитель министра Илья Трунин прямо заявил, что до выборов президента обсуждать конкретику бессмысленно, поскольку налоговая реформа — это прерогатива следующего правительства. Глава РСПП Александр Шохин сообщил, что более всего бизнес интересует, состоится ли размен снижения страховых взносов на повышение НДС, выразив надежду, что бизнесу все же дадут возможность поучаствовать в прерванной дискуссии по такому маневру.

- Жилье растет там, где теплее - В 2017 году падение объемов жилищного строительства затронуло шесть из восьми федеральных округов — кроме Северо-Западного, продемонстрировавшего символический рост на 0,2%, и Южного (6,5%), следует из данных Росстата. Наибольшее падение продемонстрировали Сибирский и Дальневосточный федеральные округа (минус 16,1% и минус 10,1% соответственно).

- Российские выборы сверят с евростандартом - В России в понедельник начала работу миссия бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ — наблюдатели будут оценивать ход кампании по выборам президента РФ. Участники миссии посетят десятки регионов, но Крым в их число не войдет. В БДИПЧ ОБСЕ "Ъ" пояснили, что о голосовании на полуострове не будет говориться и в итоговом докладе. Между тем европейские политики, по большей части представители небольших оппозиционных партий, выразили желание наблюдать именно в Крыму. "Ъ" выяснял, гостей из каких стран и в каком статусе можно будет ждать на полуострове к 18 марта.

- Крышу Госдумы прикроют куполом - Реконструкция Госдумы, которая была объявлена в начале года, предполагает полную перестройку зала заседаний по "форумному типу" и возведение над ним дополнительных помещений площадью более 700 кв. м. Когда начнется строительство, депутатам впервые за 24 года придется заседать не на Охотном Ряду. Управление делами президента (УДП) привлекло к проектированию архитектурное бюро "Моспроект-2" Михаила Посохина. Оно известно тем, что проектировало объекты в столице при экс-мэре Москвы Юрии Лужкове, в том числе подземный торговый комплекс "Охотный Ряд" и новое здание Манежа по соседству с Думой.

- Предвыборные вопросы делят на четверых - Вчера сопредседатель федерального предвыборного штаба Владимира Путина Елена Шмелева посетила с ревизией Санкт-Петербург, где ранее возникли сложности с формированием штаба. По сведениям "Ъ", ректор Горного университета, научный руководитель президента Владимир Литвиненко на встрече с госпожой Шмелевой предложил, чтобы параллельно с сотрудниками, которые были согласованы центральным штабом, в кампании принимали участие и люди, приглашенные им самим. Елена Шмелева заверила "Ъ", что "в штабе все будут работать на равных". Между тем кандидатуры на пост главы аппарата штаба есть и у ректора Горного университета, и у Смольного.

- Отец полковника Захарченко вернул следствию зарплату - Вчера СКР предъявил обвинение в окончательной редакции отцу скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктору Захарченко и бывшему председателю правления банка "Московское ипотечное агентство" (МИА) Владимиру Корьевкину. В свое время финансист взял Виктора Захарченко к себе в банк на работу, назначив ему оклад в 150 тыс. руб., что следствие посчитало завуалированной взяткой полковнику. В итоге фигурантам этого дела инкриминировали особо крупную растрату. Ущерб, причиненный Захарченко-старшим, следствие оценило в 4 млн руб. а банкиром —1,5 млн руб., поскольку господин Корьевкин ушел из банка вскоре после того, как отец полицейского был зачислен в штат.

- Коллегию присяжных распустили за порно и взятку - Мосгорсуд не смог с первой попытки рассмотреть уголовное дело в отношении четырех выходцев с Украины и одного петербуржца, которых обвинение называет участниками банды киллеров. По данным следствия, на ее счету два исполненных и одно неудавшееся заказное убийство. По разным причинам половина присяжных получила отвод, и суд был вынужден назначить новый отбор заседателей.

- За равенство перед отсрочкой - В Конституционном суде (КС) ожидает рассмотрения серия дел о сроках призыва в армию и отсрочках от него. Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе", считают заявители, дискриминирует широкие группы призывников: достигшие совершеннолетия выпускники школ лишены возможности завершить образование в колледжах, техникумах и магистратуре, а проживающие на севере молодые педагоги не могут воспользоваться правом не уходить в армию в середине учебного года. В КС, помимо призывников, пожаловались и поддержавшие их суды общей юрисдикции.

- "Кандидат выходит с ринга и не знает, что он уже мертв" - Верховный суд РФ встал на сторону семьи Максима Ядыкова, погибшего после экзаменационного боя при трудоустройстве в ОМОН МВД Республики Марий Эл. Ранее городской суд Йошкар-Олы присудил семье Ядыковых 2 млн руб., но представители министерства добились в апелляции отмены этого решения, заявляя, что их вины нет. В Верховном суде не одобрили действия представителей силовых структур. Адвокат семьи Ядыковых подчеркивает, что это первое присуждение компенсации за гибель бойца после спарринга.

- Дело о сапогах вывернулось наизнанку - "Ъ" стали известны новые подробности уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова. Как оказалось, махинации с закупками материалов для пошива обуви для заключенных, которые СКР сейчас вменяет чиновнику, еще в 2016 году выявила служба собственной безопасности ФСИН, а господин Коршунов тогда дал указание "разобраться и привлечь к ответственности виновных". В итоге были арестованы поставщик кожи Смбат Арутюнян и директор ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России Виталий Морусов. Первый якобы и дал показания об участии в мошенничестве Олега Коршунова.

- Азербайджан передвинул выборы ближе к Армении - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о проведении внеочередных выборов главы государства. Вместо 17 октября они пройдут 11 апреля и, таким образом, практически совпадут по времени с утверждением кандидатуры премьер-министра соседней Армении. Однозначный фаворит предвыборной гонки — господин Алиев, который возглавляет страну с 2003 года. Собеседники "Ъ" в Баку объясняют решение о переносе даты голосования внутренними, а не внешними факторами. Между тем ключевая интрига — как одновременная политическая активность в Баку и Ереване может отразиться на обстановке в регионе, в частности, вокруг Нагорного Карабаха.

- Израиль взялся за нелегалов - Управление израильского МВД по регистрации населения и иммиграции начало выдавать уведомления о депортации нелегальным мигрантам из Эритреи и Судана. Выходцы из африканских стран — не единственные, кто лишается убежища в Израиле. В прошлом году началась депортация граждан Украины и Грузии. Однако именно судьба африканских мигрантов расколола израильское общество. Собираются петиции как в поддержку их высылки, так и против. Тем временем премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил американского миллиардера Джорджа Сороса в поддержке протестов.

- Стратегические наступательные обвинения - Россия и США в понедельник объявили о достижении контрольных показателей по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) от 2010 года. Вашингтон напомнил, что выполнил взятые на себя обязательства еще в прошлом году. Москва предоставила новые цифры, подтверждающие, что и она уложилась в срок. Между тем власти РФ усомнились в точности американского отчета, заявив, что речь идет не о "реальных сокращениях", а о переоборудовании части пусковых установок морских ракет Trident II и тяжелых бомбардировщиков В-52Н таким образом, что сохраняется возвратный потенциал. В американском посольстве "Ъ" заверили: "конверсионные процедуры, разработанные США" полностью соответствуют договору СНВ-3.

- White Horse запрягут в Подмосковье - Как стало известно "Ъ", крупнейший в мире производитель алкоголя Diageo решил локализовать в Подмосковье выпуск своих трех международных брендов виски — Bell's, White Horse и Black & White. Разливать их для российского рынка будет завод "Кристалл". Доля виски отечественного производства за последние годы, по оценкам экспертов, достигла 16% — ранее из глобальных компаний его здесь начала выпускать Bacardi.

- Инвесторы присматриваются к океану - Топ-менеджеры из команды Романа Абрамовича Ефим Малкин и Наталья Панченко учредили компанию "Дальнее", которая может реализовать проект в рыбной отрасли. У этого бизнеса высокая рентабельность, но устаревшее состояние большинства судов требует постоянных расходов на их обновление.

- Диспетчерам меняют форму собственности - Как выяснил "Ъ", ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД) с доходами более 93 млрд руб. до конца года может изменить организационно-правовую форму. Сама ГК предложила акционирование или создание публично-правовой компании, оба варианта позволят эффективнее управлять расходами. Но Росавиция не хочет лишиться контроля над прибыльным ФГУПом и предлагает создать на его базе федеральное казенное предприятие (ФКП).

- Аудиту онлайн дали шанс - Аудит в режиме онлайн, до сих пор являвшийся побочной ветвью этого бизнеса, которым занимались преимущественно недобросовестные компании, получил поддержку на государственном уровне. Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестировал в компанию "АудитОнлайн" 2,5 млн руб., таким образом признав перспективность данного направления. Однако участники рынка уверены, что законного будущего у онлайн-аудита нет — дистанционные проверки противоречат международным стандартам аудита.

- Пенсионные фонды отдыхают от клиентов - С начала года НПФ Сбербанка SBER прекратил активное привлечение новых клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). Вслед за ним заметно сократили активность и крупнейшие частные пенсионные фонды. Однако в случае успешного запуска привлечений через единый портал государственных услуг (ЕПГУ) борьба за клиентов может возобновиться с прежней силой.

- Рубль потянуло в берлогу - В понедельник биржевой курс доллара впервые за четыре недели приблизился к уровню 57 руб./$, курс евро достиг 71 руб./€. "Медвежья" игра против российской валюты ведется на фоне снижения цен на нефть. Участники рынка ожидают дальнейшего ослабления рубля, чему будет способствовать снижение ставки, на которое на ближайших заседаниях может пойти Банк России.

- Кредиты обеспечили невыдачей - На фоне резкого роста спроса на обеспеченные кредиты банки стали одобрять их гораздо реже. Уровень одобрения заявок на ипотеку и автокредиты в четвертом квартале 2017 года заметно снизился, свидетельствуют данные бюро кредитных историй (БКИ). Отчасти это результат высокой рекламной активности банков в конце года, следствием которой нередко становится невозможность удовлетворить весь спрос. Но заметную роль сыграл и сопровождающий разморозку розничного кредитования рост числа просроченных займов.

- Закопай отечественным - Новая стратегия развития производства спецтехники в РФ может оказаться максимально протекционистской: ее проект готовят совместно Минпромторг и российские машиностроители. В документ закладываются цели почти полного вытеснения импорта, развитие российских производителей компонентов, усиление запрета на госзакупки иностранной техники, а также более строгие требования к зарубежным концернам, локализовавшим производство в РФ.

- Контейнерным перевозкам перепишут правила - Минтранс продолжает уточнять условия выхода "Трансконтейнера" TRCN из ОАО РЖД. Министерство предлагает ликвидировать тарифные диспропорции в сфере контейнерных перевозок и ввести меры, препятствующие неполной загрузке контейнерных поездов, что не обсуждалось, пока "Трансконтейнер" был в контуре монополии. Новые правила должны распространиться и на аналог "Трансконтейнера", который на замену проданному активу может создать ОАО РЖД. Но, как выясняется, новый оператор может быть построен по модели "без активов", как входящая в ОАО РЖД ОТЛК.

- Башкирской селитре нашли инвесторов - "Газпром" GAZP наконец смог избавиться от проблемного химического актива — "Мелеузовских минудобрений". Компанию за 580 млн руб. выкупил у "Газпром нефтехим Салавата" "Промхимторг" Николая Спиридонова и Александра Лунева. До этого продать недозагруженный комбинат пытались дважды, снижая цену с 1,9 млрд руб. Крупным отраслевым игрокам, считают эксперты, актив вряд ли был интересен, и его перспективы теперь будут зависеть от эффективности новых владельцев.

- Telegram попал в трафик - Наиболее популярным мессенджером среди москвичей стал WhatsApp, при этом Telegram уже обогнал по объему трафика традиционно популярный Viber, следует из данных о сетях публичного Wi-Fi Москвы. Среди социальных сетей по трафику лидируют "ВКонтакте", "Одноклассники" и Facebook FB. Пользователи "ВКонтакте" и Telegram чаще других просматривают и передают более тяжелый контент — видео и фото, соглашаются эксперты.

- "Матч Ставок" не принимает - Телеканал "Матч ТВ" заморозил проект по запуску собственной букмекерской конторы "Матч Ставка". После смены руководства канала на нем задумались о жизнеспособности такого проекта, предполагают участники рынка. Проблемой мог стать и маленький объем рекламного времени, допустимый по закону для букмекерского бизнеса.

- Tmall развесит одежду - Входящая в Alibaba Group торговая площадка Tmall запускает платформу для брендов одежды, не имеющих собственного онлайн-магазина в России. Первым партнером стала Gloria Jeans, вскоре свой ассортимент разместит и ритейлер Modis. При этом брендам самим придется выстраивать логистику, а это самая затратная часть цепочки продаж, предупреждают участники рынка.

- "Планета суши" еще повертится - "Росинтер Ресторантс" (развивает, в частности, сети "IL Патио", "Шикари", TGI Fridays, Costa Coffee) продолжит работать с брендом "Планета суши" до 2019 года, хотя еще два года назад основатель холдинга Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко обещал закрыть эти заведения. Это может быть связано с тем, что у россиян опять популярны рестораны японской кухни.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Эксперты Кудрина нашли деньги на ускорение экономики - Экономика России возвращается к циклическому росту, но без структурных реформ он будет невысоким – около 1,5–2% в год, говорится в экономическом мониторинге РАНХиГС. Рост ускорится, считают эксперты, если власти решатся на бюджетный маневр: сократят непроизводительные расходы и увеличат расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Такая возможность обсуждается, рассказывали в январе участники совещаний в правительстве и администрации президента.

- Дефицит бюджета США может превысить $1 трлн - Если не учитывать годы войн и рецессии, дефицит бюджета США может достичь одного из самых высоких уровней. Это, правда, не помешало в декабре провести реформу, предполагающую сильное снижение налогов, а республиканцам и демократам – спорить о повышении расходов. Высокий бюджетный дефицит может привести к дальнейшему росту доходностей казначейских облигаций, предупреждают экономисты.

- За что чаще всего сажали бизнесменов в 2017 году - Число уголовных дел, возбужденных против предпринимателей, по-прежнему растет, следует из доклада "Уголовное преследование по экономическим делам – 2017", подготовленного экспертным центром уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова. И если повышение порогов ущерба по многим экономическим статьям позволило удержать количество зарегистрированных по ним преступлений на прежнем уровне, то "мошеннические" составы (ст. 159–159.6 УК) по-прежнему демонстрируют рост. При этом до суда доходит менее 20% возбужденных дел, отмечается в докладе. В его основу легли предварительные данные МВД, результаты собственного мониторинга судебной практики и данные ФСИН, говорит советник омбудсмена Леонид Анучин.

- В Дагестане началась зачистка местных кланов - В понедельник сотрудники Следственного комитета (СКР) совместно с ФСБ задержали врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, врио его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования Шахабаса Шахова. По словам представителя СКР Светланы Петренко, расследуется уголовное дело о хищении денег, выделенных из бюджета Дагестана на реализацию социальных программ (ч. 4 ст. 159 УК – мошенничество).

- Россия и США выполнили договор о стратегических вооружениях - К 5 февраля 2018 г. Россия и США должны были выйти на суммарные количества стратегических вооружений, установленные подписанным в 2010 г. Договором о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), говорится в заявлении МИД России, опубликованном в понедельник на сайте внешнеполитического ведомства.

- "Россияне стали частью Куршевеля" - Мэр Куршевеля – практикующий горнолыжный инструктор ESF – рассказывает об истории, настоящем и будущем курорта и о том, какую роль в его жизни играют россияне.

- "Северсталь" CHMF поставит металл конкурентам - Загорский трубный завод (ЗТЗ) в этом году закупит 180 000 т листового проката для производства труб большого диаметра (нужны для строительства магистральных газо- и нефтепроводов) у "Северстали", рассказал представитель Загорского завода. Представитель "Северстали" (компания в 2017 г. произвела на Ижорском трубном 416 000 т труб) от комментариев отказался. Источник "Ведомостей", близкий к компании, подтвердил, что договоренность с ЗТЗ достигнута.

- ФРС жестко наказала Wells Fargo за плохое обращение с клиентами - Федеральная резервная система США (ФРС) пошла на беспрецедентные меры, чтобы наказать Wells Fargo за "повсеместное плохое обращение с клиентами и прочие нарушения". ФРС запретила третьему по величине банку США увеличивать размер активов на своем балансе без предварительного разрешения регуляторов, пока он не исправит свою работу. Также американский центробанк распорядился, чтобы Wells Fargo заменил четырех членов совета директоров в этом году.

- Россиянам предложат снимать деньги с карт на кассах магазинов - Банки и платежные системы тестируют сервис, позволяющий снимать наличные с карты на кассе магазина через POS-терминалы. Сбербанк уже провел несколько пилотных проектов, рассказали "Ведомостям" два человека, знающих это от сотрудников госбанка. По словам одного из них, банк хочет запустить сервис во II квартале. О таких разработках госбанка слышали и три банкира. Сбербанк от комментариев отказался.

- Интернет-трафик в сотовых сетях четвертого поколения в прошлом году вырос в несколько раз - К концу 2017 г. мобильный интернет четвертого поколения (4G, LTE) по трафику впервые приблизился к трафику на сетях третьего поколения (3G). Об этом говорят аналитики и представители сотовых операторов. По расчетам Telecom Daily, к концу года более половины мобильного интернет-трафика в России проходило по сетям 4G.

- "Лукойл" LKOH инвестирует 120 млрд рублей в строительство газохимического комплекса - "В Буденновске на "Ставролене" мы рассматриваем проекты, связанные с газохимией, потому что газ, поступающий с каспийских месторождений, мы бы хотели не только отправлять в систему "Газпрома", но и, имея уникальный нефтехимический комплекс, расширить его и создать там производство продукции из природного газа", – рассказывал совладелец и президент "Лукойла" Вагит Алекперов в январе 2018 г. 5 февраля он представил этот проект президенту России Владимиру Путину. "Лукойл" готов потратить на строительство комплекса 120 млрд руб. ($2,1 млрд по текущему курсу).

- Siemens счел бесперспективной газовую генерацию в Европе - Мировой рынок газовых турбин продолжит свое существование, но станет меньше и будет сконцентрирован не в Европе, а в Америке, Китае и на Ближнем Востоке, заявил на годовом собрании акционеров Siemens президент концерна Джо Кайзер. Его слова приведены в сообщении немецкой компании. Так Кайзер объяснил акционерам Siemens необходимость сократить в течение 2–5 лет 3000 рабочих мест на заводах компании, производящих турбины для топливных электростанций (газовых, угольных).

- "Дикси" перетянет покупателей из пекарен - Крупный российский ритейлер "Дикси" начал закупать продукцию у малых пекарен для одноименных магазинов у дома, рассказал "Ведомостям" представитель компании Владимир Русанов. До сих пор почти весь хлеб – 98% ассортимента – в "Дикси" поставляли крупные хлебозаводы. Причина такого решения – изменения в спросе, пояснила коммерческий директор сети "Дикси" Марина Ратникова: покупатели чаще выбирают выпечку, сделанную вручную по домашним рецептам в семейных пекарнях.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Умные станут богатыми - Названы имена лауреатов премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2017 год. Размер каждой премии составляет 2,5 миллиона рублей.

- Мягкие знаки - Банк России на первом в этом году заседании совета директоров в пятницу, 9 февраля, снизит ключевую ставку на 0,25-0,5 процентных пункта, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики. ЦБ позволит себе очередной шаг по смягчению денежно-кредитной политики благодаря стабильно низкой инфляции и из-за необходимости экономики в дополнительном стимулировании.

- Не сдался в последнем бою - Министр обороны РФ Сергей Шойгу посмертно представил к званию Героя РФ пилота штурмового авиационного полка ВВО Романа Филипова. Летчик погиб в Сирии 3 февраля во время боя с террористами.

- Квартира под током - Важные разъяснения сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда пересматривала итоги спора нескольких граждан с энергетической компанией. У людей из-за скачка напряжения в сети испортилась вся домашняя техника - холодильники, телевизоры, компьютеры и прочее имущество.

- Тепличные условия - Дмитрий Медведев обсудил с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым аграрные результаты региона в 2017 году. Второй год подряд Ставрополье дало стране урожай более 10 миллионов тонн.

- Вступил в должность - Генерал-полковник Сергей Захаркин, который до недавнего времени командовал Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ, вступил в должность статс-секретаря - заместителя директора Росгвардии. На эту должность генерал был назначен Указом президента России.

- Почти без брака - Центризбирком проверил подписные листы в поддержку кандидатов от непарламентских политических партий Григория Явлинского ("Яблоко"), Бориса Титова (Партия Роста) и Сергея Бабурина ("Российский общенародный союз") и огласил результаты.

- Погоду не портить - Правоведы предлагают принять на международном уровне кодекс: свод жестких правил, что мы все вместе должны делать, если не хотим погубить планету.

- Миллиарды в Каспий - О модернизации нефтеперерабатывающих заводов и об освоении Каспия президент поговорил с главой "Лукойла" Вагитом Алекперовым.

- Бах: Фуга в кармане - МОК отказал в приглашении на Олимпиаду оправданным судом россиянам. Обозреватель "РГ" призывает тех, кто все же поедет на Игры, бороться за Россию, несмотря ни на что, а также благодарит тех, кто поддержал наших.

- Меньше уголовных дел - В Москве сократилось число уголовных дел, рассматриваемых судами. Об этом заявила председатель Московского городского суда Ольга Егорова на ежегодном совещании судей города.

- Оставят без колес - В Госдуму внесен законопроект, который должен победить пьянство за рулем. Депутаты предлагают конфисковывать автомобили у тех, кто второй раз попался в нетрезвом виде за рулем.

- Снег плетет сети - Центральный федеральный округ в минувшие выходные накрыл мощный арктический циклон. Порывы ветра до 25 метров в секунду и обильный снегопад оставили без света тысячи человек.

- Солнце на зарядке - Именно сейчас России нужны небольшие электростанции, в том числе солнечные и ветровые, а не развитие крупных. Такой вывод сделали эксперты в исследовании Энергетического центра Сколково. А потребителю это даст возможность меньше платить за электричество и получить доступ к электросетям даже в самых удаленных и труднодоступных районах страны.

- "Гнездо" для дронов - Томские ученые придумали бесконтактный способ подзарядки беспилотников. Для этого предлагается использовать ЛЭП. Объем "изымаемой" из электросетей энергии окажется небольшим.

- Станки ждет амнистия - Некоторые налоги, например, на движимое имущество организаций, можно отменить. С таким заявлением выступили в Минфине. Также в ведомстве прорабатывают сокращение отчетности и другие ключевые моменты налоговой политики.

- Все в шоколаде - Производство всех видов кондитерских изделий в России в 2017 году выросло до 3,63 миллиона тонн. Кризис в отрасли удалось преодолеть благодаря рекордному росту экспорта и внутреннего потребления.

- Пломбира захотелось - Из Вологодской области в Китай в ближайшее время отправят десять контейнеров с пломбиром и фруктовым сорбетом. У жителей Поднебесной российское лакомство идет на ура.

- Что заслужит конвой - Кабмин внес в Госдуму законопроект, прописывающий порядок прохождения службы в ФСИН. Документ предусматривает ротацию для начальников и систематические проверки персонала тюрем на алкоголь и наркотики.

- Хранилище памяти - Зачем нужны электронные копии и что собой представляют современные летописи, рассказал генеральный директор Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина Александр Вершинин.

- Капитальное отличие - За 20 лет уровень мирового благосостояния вырос более чем в полтора раза, до невероятного значения 1,143 квадриллиона долларов (число с 15 нулями), подсчитал Всемирный банк в докладе "Изменение уровня благосостояния наций - 2018". В идеальном мире каждому человеку на Земле могло бы принадлежать примерно 153,5 тысячи долларов, но это не так: благосостояние самых богатых стран сегодня в 52 раза больше, чем самых бедных.

- В списках не значатся - В МВД РФ приняли решение сократить "черный список" болельщиков, которым запрещен вход на стадионы во время футбольных матчей. У этих дебоширов истек срок судебного запрета.

- Не залечат - В ближайшее время система обязательного медстрахования в РФ кардинально не изменится. В частности, вопрос сокращения бесплатной помощи не стоит, заверили во Всероссийском союзе страховщиков.

- Вышла из изоляции - Судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда изменила меру пресечения врачу-гематологу Елене Мисюриной на подписку о невыезде. Женщину освободили прямо в зале суда.

- В цифру не ложится - Пока лишь около трети федеральных ведомств научились правильно работать с открытыми данными - статистикой и реестрами, на основе которых могут создаваться мобильные приложения и электронные сервисы для граждан.

- Фортуна отвернулась - Похоже, что подпольные казино переместились из столицы в ближайшее Подмосковье. Если ранее их регулярно обнаруживали в пределах МКАД, то в последнее время организаторов нелегального в России игорного бизнеса ловят все чаще подмосковные полицейские.

- Цветы к портрету - В главном здании МИД России на Смоленской-Сенной площади в Москве открылась выставка, посвященная памяти Андрея Карлова, посла России в Турции, убитого в Анкаре 19 декабря 2016 года.

- Где твой черный пистолет - Средь бела дня - примерно в 13.30 - в столичном кафе "Курвуазье", что на Малой Сухаревской площади, 8, о чем-то повздорили два посетителя. Спор перерос в драку с мордобоем и даже битьем посуды. Осколки битых тарелок и стаканов поранили одного из посетителей.

- Киев озвучил обиды - В Верховной Раде обсудят ухудшение украинско-польских отношений и свой ответ на действия Польши. Недавно Варшава приняла закон, который разрешает уголовное преследование "бандеровцев".

- Пять метров над землей - Беспилотный электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки "Вахана" успешно прошел первые тестовые испытания в США.

- Игры в молчанку - В Брюссельском Дворце правосудия начался первый процесс против Салаха Абдеслама - участника парижских терактов 2015 года. В Бельгии его судят за перестрелку с полицейскими, которые пытались задержать его позапрошлой весной. Второй и главный суд, уже во Франции, скорее всего, состоится не раньше будущего года.

- Кто на новенького? - Брюссель будет испытывать острую нехватку средств после выхода Великобритании из ЕС. Новые источники дохода пора искать уже сейчас. Ими могут станут балканские государства, если вступят в Евросоюз.

- Вирус захватил Альбион - В Великобритании рост числа пациентов с гриппом стал причиной переноса плановых операций на сердце и других тяжелых заболеваний. Госпиталям не хватает палат интенсивной терапии для реабилитации.

- Фальшивый номер не пройдет - Новый законопроект предлагает ввести штрафы для сотовых операторов за звонки и СМС с невидимых номеров. Юридическое лицо, допустившее рассылку анонимного спама, рискует штрафом от 100 до 200 тысяч рублей.

- Накажут за халатность - Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о трагедии на озере Сямозеро в Карелии. Под суд пойдут шесть человек, причастных, по версии следствия, к гибели 14 детей.

- Штраф за троллинг - Жительница города Балахна Нижегородской области заплатила штраф в тысячу рублей за то, что написала в Интернете гадости про свое начальство.

- Угон с уценкой - КАСКО не всегда компенсирует полную стоимость автомобиля. Это касается тех случаев, когда компенсация понижается в связи со сроком эксплуатации. Именно это Верховный суд пояснил автовладельцу, претендовавшему на полное возмещение стоимости машины в связи с ее угоном.

- Пятница - для всех - Суд по интеллектуальным правам поддержал позицию ФАС о недопустимости регистрации товарного знака BLACK FRIDAY. Во всем мире под таким слоганом проводятся масштабные распродажи.

- Поезда над морем - На участке между островом Тузла и фарватерными арками началось сооружение морских пролетов Крымского моста. Блоки весом 580 тонн двигают со скоростью 45 миллиметров в минуту.

- Ожидание с удобствами - Железная дорога в Москве и Подмосковье постепенно меняет свой облик - старые облезлые неуютные станции превращаются в стильные и современные, на которых не страшно подождать прихода поезда. В этом году преобразятся еще пять железнодорожных остановок. Центральная пригородная пассажирская компания обнародовала свои планы по ремонту станций.

- Клики за активность - В Ингушетии запустят мобильное приложение для волонтеров. В 2018 году о своем желании участвовать в волонтерском движении заявили около тысячи жителей региона, которые получили специальный паспорт добровольца. Мобильное приложение как раз и станет той площадкой, которая объединит этих людей. С его помощью они смогут узнать о новостях волонтерского движения и предстоящих благотворительных акциях.

- Без помощи не останутся - Семьи 16 сахалинских моряков, работавших на исчезнувшем в Японском море рыболовном морозильном судне "Восток", получат в качестве помощи по миллиону рублей от правительства островного региона. А власти Приморья объявили, что помогут семье работавшего на судне "Восток" приморца Евгения Евсеева еще до завершения поисков краболова. Один миллион рублей материальной помощи близким моряка выделят из регионального резервного фонда.

- Кто следующий? - Временно исполняющий обязанности председателя правительства Дагестана и два его временно исполняющих обязанности заместителя, а также бывший министр образования были задержаны и доставлены в Москву для дачи показаний.

- Вместо коньков - валенки - Хоккейные клюшки сотрудники региональных министерств и ведомств, а также их коллеги из горадминистрации скрестили в поддержку российских олимпийцев на предстоящих Олимпийских играх в Пхенчхане.

- Совесть замучила - Руководитель администрации рабочего поселка Колывань Алексей Дорофеев подал заявление об отставке, в правительстве Новосибирской области уже подтвердили, что полномочия главы муниципального образования прекращены. Предпосылкой для увольнения "по собственному" стала трагическая гибель двух детей - братьев 6 и 11 лет, утонувших в вырытой коммунальщиками яме. Трагедия возмутила жители Колывани и окрестных поселков.

- Собянин осмотрел ход строительства "Юго-Восточной" станции метро Кожуховской линии - Кожуховскую линию столичного метро достроят в будущем году. Такие планы озвучил мэр Москвы Сергей Собянин, посетив строящуюся станцию "Юго-Восточная".

- Не сидится дома - Около четырех миллионов россиян мигрируют в течение года по стране, переезжая в другие регионы для жизни или работы. Единственное ограничение внутренней миграции - дороговизна приобретения жилья в крупных городах.

- Суда жмут на газ - Количество морских судов в мире, которые используют в качестве топлива сжиженный природный газ (СПГ), к 2020 году могло бы вырасти более чем в восемь раз - со 117 до тысячи, однако аналитики международной сертификационной компании DNV GL недавно пересмотрели прогноз в сторону уменьшения. Теперь они ждут роста лишь в 3-5 раз - до 400-600 единиц из-за медленного развития бункеровочной инфраструктуры.

- Ствол подаст сигнал - Объем заготовки древесины в 2018 году вырастет до рекордных 217 миллионов кубометров. А малый и средний бизнес по договорам купли-продажи лесных насаждений освоит до 10 миллионов кубометров. Об этом "Российской газете" рассказали в минприроды.

- Мягкое место - В этом году россияне будут покупать больше мебели для кухни, мягких диванов классического дизайна в среднем ценовом сегменте, а летом - детскую мебель, ожидают представители мебельной отечественной промышленности. Правда, пока они не уверены в стабильности спроса.

- Умирает деревня... Швейцарская - В конце прошлого года Интернет, ссылаясь на швейцарские источники, подарил миру завлекательную весть. Якобы жители маленькой коммуны Альбинен, затерянной в Альпах, готовы предложить 70 тысяч франков (примерно 60 тысяч евро) семьям, которые согласятся на переезд к ним. Умирающая швейцарская деревушка враз сделалась знаменитой на весь мир. Неплохие подъемные для того, чтобы прожить остаток жизни в самом экологически чистом регионе Европы.

- Залить коктейлем - В университете "МИСиС" разработали метод дешевой и быстрой прокладки дорог. В таком способе не используется щебень, песок или самосвалы, а построенные дороги будут служить вдвое дольше.

- Полет налегке - Если самолеты для "большой авиации" Россия пусть и мало, но выпускает, то спортивные и учебно-тренировочные машины сегодня закупаются по импорту. Главная причина - у нас нет собственных поршневых двигателей мощностью до 400 лошадиных сил. Решить проблему может разработанный конструкторами Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) мотор. Более того, он вообще не имеет аналогов в мире. Дело в том, что полностью сделан из алюминия.

- Вне закона - Голый землекоп сегодня один из главных фаворитов мировой науки. Этот феномен изучается во многих ведущих лабораториях. Дело в том, что разница в сроках его жизни и родственных ему грызунов такая же как у современного человека и ветхозаветных людей, живших по преданию 900 и 1000 лет. Но самое удивительное, что эти животные не стареют, у них нет признаков одряхления. Отсюда и пристальное внимание к этому невзрачному животному.

ИЗВЕСТИЯ

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- Полтриллиона на Каспий - Президент России Владимир Путин встретился с главой компании "Лукойл" Вагитом Алекперовым. Руководитель одной из крупнейших компаний на нефтегазовом рынке России рассказал главе государства о планах по дальнейшему освоению Каспийского шельфа и о строительстве нового газохимического комплекса в Ставропольском крае.

- "Единая Россия" привлекла политологов - Экс-замглавы управления внутренней политики администрации президента (АП), глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин получил приглашение войти в состав нового экспертного совета ЕР. Об этом "Известиям" сообщил собеседник в партии и подтвердил сам Константин Костин. Бывший чиновник АП будет заниматься политической стратегией партии и ее проектами. Кроме него, предложение войти в новую экспертную структуру могут получить глава прокремлевского фонда ЭИСИ Андрей Шутов, экс-чиновник АП, политолог Алексей Чесноков, "главный экономист" ВЭБ Андрей Клепач и академик РАН Павел Логачев.

- Российского программиста отправили в американский изолятор - Обвиняемый властями США в совершении киберпреступлений российский программист Петр Левашов подвергается в американской тюрьме систематическому давлению. Ему запретили звонить родным и выходить на прогулки, не разрешают принимать душ и читать прессу. Об этом "Известиям" сообщил его адвокат Игорь Литвак. Супруга Петра Левашова Мария подтвердила, что не может связаться с мужем с прошлой недели.

- Всё равно посмотрим - За Олимпиадой-2018 планируют следить 77% россиян. Несмотря на допинговый скандал, о котором слышали 92% граждан, они считают правильным решение спортсменов поехать в Пхенчхан под нейтральным флагом. Об этом говорят результаты приуроченного к открытию XXIII зимних Олимпийских игр опроса ВЦИОМа, с которыми ознакомились "Известия".

- Большое дагестанское задержание - Вчера в Республике Дагестан задержали четырех высокопоставленных региональных чиновников. Врио премьера республики, двум его заместителям и экс-министру образования в ближайшее время может быть предъявлено обвинение в хищении средств, предназначавшихся на социальные программы. В этот же день было отправлено в отставку республиканское правительство. По словам экспертов, в стране сохраняется курс на борьбу с коррупцией, однако теперь фокус внимания смещается на региональный уровень.

- Процент забракованных подписей сочли допустимым - Центризбирком планирует сегодня зарегистрировать Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Остальные претенденты, как ожидается, пройдут процедуру регистрации 7 и 8 февраля. Накануне ЦИК отчитался об итогах проверки подписей основателя "Яблока" Григория Явлинского, председателя Российского общенародного союза Сергея Бабурина и лидера Партии Роста Бориса Титова. Как заявил "Известиям" член ЦИК Евгений Шевченко, вероятность того, что они будут зарегистрированы, очень высокая. Подписи еще двух претендентов — Ксении Собчак (от "Гражданской инициативы") и Максима Сурайкина (от "Коммунистов России") еще проверяются, однако, как сообщил "Известиям" член ЦИК Александр Клюкин, пока процент брака у них также ниже допустимых по закону 5%.

- В ответе за иностранцев - Российским гражданам и компаниям предстоит контролировать соблюдение целей и сроков визита своих иностранных гостей и партнеров. За нарушение им будет грозить штраф: физическим лицам до 4 тыс. рублей, юридическим — до 500 тыс. рублей. Соответствующий проект поправок, разработанный МВД, поддержала вчера правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Эксперты указывают: проверить выполнение новых норм будет непросто, а это значит, что вопрос с правоприменительной практикой остается открытым.

- Из ряда вор выходящий - Обобрать ближнего своего — этот вид преступления остается главным в стране. Об этом свидетельствует полицейская статистика — по подсчетам МВД, больше половины преступлений (52,3%), совершенных в 2017 году, приходится на кражи, грабежи и разбои. Парадоксально, но зафиксировано резкое снижение числа квартирных краж. Почему тащить добро из чужого жилища становится ворам себе дороже и куда мигрируют профессиональные домушники, портал iz.ru выяснил у оперативника Главного управления уголовного розыска МВД.

- Третью полосу в Шереметьево запустят к ЧМ-2018 - В Росавиации заявили, что строящаяся третья полоса в Шереметьево будет готова принимать самолеты к началу чемпионата мира по футболу. Ее готовность в срок до последнего времени оставалась под большим вопросом. Но сейчас стало ясно, что в ближайшее время завершится оформление переноса инженерных сетей. Кроме того, в федеральном бюджете выделены средства на отселение жителей частных домов с приаэродромной территории.

- ЮНИСЕФ нужны миллиарды - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) нуждается в $3,6 млрд для финансирования своих проектов по всему миру в 2018 году. Об этом говорится в отчете организации, который имеется в распоряжении "Известий". Большую часть этих средств предполагается потратить прежде всего на оказание помощи несовершеннолетним в Сирии и других странах региона, рассказала "Известиям" руководитель пресс-службы ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Джульет Тума. В Совете Федерации сообщили, что Россия постоянно доставляет гуманитарную помощь пострадавшим сирийцам.

- Заклятые итальянские союзники - До парламентских выборов в Италии остается чуть больше месяца, но пока ни одна из трех главных политических сил не набирает большинства, необходимого для формирования стабильного правительства. Это делает вероятным появление в стране по итогам голосования 4 марта своеобразной "большой коалиции" в немецком стиле, признал в разговоре с "Известиями" один из членов правой партии "Лига", депутат регионального парламента Венеции Стефано Вальдегамбри. Она объединит правоцентристов Сильвио Берлускони из "Вперед, Италия!" и ныне правящих левых демократов. Такой сценарий в следующие год-два предвещает Италии еще одни внеочередные выборы в парламент, считают эксперты.

- Минобороны приняло "Завет" - Российские противотанковые подразделения получат машину управления с элементами искусственного интеллекта "Завет". Первые образцы появятся в войсках уже в 2018 году. Такой комплекс в режиме реального времени определяет танкоопасные направления, дает целеуказание и организует отражение атаки бронетехники противника. По словам экспертов, сейчас в Российской армии активно идет внедрение автоматизированных систем управления. "Завет" позволит создать эшелонированную интеллектуальную систему противотанковой обороны.

- Не смогли сдержать - В США опубликована новая версия национальной ядерной стратегии (Nuclear Posture Review, NPR-2018). Выдержанная в подчеркнуто "ястребиных" тонах, она уже породила несколько сенсаций. В чем проблема этого документа и как в нем представлена угроза со стороны России — в материале iz.ru.

- Военная полиция защитит свидетелей - Военнослужащие, обладающие важной для суда или следствия информацией, теперь могут рассчитывать на защиту военной полиции. В зависимости от серьезности возникшей угрозы, важных свидетелей и их близких родственников обеспечат личной охраной, временно эвакуируют в безопасное помещение, переведут к новому месту службы или учебы. Соответствующая норма существовала в Уставе военной полиции и ранее, но носила декларативный характер. По мнению экспертов, новая программа защиты свидетелей должна повысить уровень раскрываемости резонансных преступлений, особенно связанных с коррупцией и дедовщиной.

- "Мы не должны успокаиваться, пока хоть один ребенок в детдоме" - Людям с судимостью нужно законодательно запретить трудиться в детских учреждениях, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. По итогам проверки в Улан-Удэ выяснилось, что сегодня туда направляют даже приговоренных к обязательным работам — исполнять наказание. В интервью "Известиям" омбудсмен рассказала, как не допустить новых нападений на школы, подобных тем, что произошли в Перми и Бурятии. Она также обратила внимание, что важно усилить защиту детей от педофилов — за пять лет число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних выросло на 40%. Кроме того, Анна Кузнецова анонсировала изменения в работе служб опеки.

- Аптекари предупреждают о росте цен на рецептурные лекарства - Фармкомпании прогнозируют повышение цен на рецептурные лекарства. Эта категория медикаментов может подорожать на 11–16%, если безрецептурные препараты разрешат продавать в супермаркетах. Таким образом бизнес компенсирует потери от перераспределения потока клиентов, рассказали "Известиям" в Российской ассоциации аптечных сетей (РААС). В профильных организациях считают, что продажа лекарств в магазинах приведет к тому, что больные чаще начнут заниматься самолечением. В аппарате первого вице-премьера Игоря Шувалова напомнили, что случаи необоснованного повышения цен будут отслеживаться ФАС.

- "Тюльпан" выйдет в онлайн - Российские сверхтяжелые 240-миллиметровые минометы 2С4 "Тюльпан" будут вести бой в онлайн-режиме и "общаться" с беспилотными летательными аппаратами. Благодаря модернизации они смогут поражать самые сложные цели с помощью высокоточных корректируемых боеприпасов. По оценке экспертов, обновленные 2С4 значительно усилят эффективность артиллерии.

- Первую помощь усилят дефибрилляторами - Дефибрилляторы разрешат использовать для оказания первой помощи. Пока это запрещено, потому что такого способа сердечно-легочной реанимации нет в списке, утвержденном приказом Минздрава. Ведомство планирует исправить эту ситуацию. После этого дефибрилляторы могут появиться в местах массового скопления людей — на вокзалах, в аэропортах, мет­ро, на стадионах. Однако, по словам экспертов, прежде чем применять приборы для первой помощи, необходимо научить людей ими пользоваться — сегодня даже не все врачи это умеют.

- "Одноклассники" запускают онлайн-биржу потребительских услуг - В соцсети "Одноклассники" может появиться новый сервис. Онлайн-биржа услуг позволит пользователям найти исполнителей для мелких бытовых задач, например, ремонта одежды или доставки посылки. Сервис будет доступен также в виде специализированного приложения для смартфона. Об этом "Известиям" сообщили источники, близкие к компании Mail.Ru Group (собственник соцсети). Информацию подтвердили в "Одноклассниках".

РБК RBCM daily

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- Республика под следствием - Отставка правительства и серия арестов в Дагестане — итог двухлетнего расследования и встречи президента России с главой республики, рассказал источник РБК в аппарате МВД и подтвердил близкий к правительству Дагестана собеседник.

- У аэропортов остался осадок - Снегопады в Москве привели к массовым задержкам рейсов из столичных аэропортов. За выходные и первую половину понедельника задержано и отменено более 850 рейсов. Прокуратура начала проверку в связи с задержками.

- ЦСР указал государству на выход - Доля государства в экономике достигла половины ВВП, в том числе из-за неформального огосударствления частных компаний, оценили в ЦСР. Эксперты предлагают провести приватизацию и осложнить сохранение компаний в госсобственности.

- "Интернетизация не означает вседозволенности" - Глава Минкомсвязи Николай Никифоров в интервью РБК рассказал о подготовке к вступлению "закону Яровой", регулировании блокчейна, а также прокомментировал обвинения в адрес российских ИТ-компаний о вмешательстве в политику США.

- Sony выходит на рекламную волну - Национальная медиа группа станет основным владельцем телеканалов американской Sony Pictures Television. До этого медиахолдинг уже получил в управление каналы американских Discovery, Turner Broadcasting System и британской Viasat.

- Рецептура победы - Всемирная антидопинговая организация ежегодно фиксирует прирост выдачи спортсменам "терапевтических исключений" на прием запрещенных препаратов в медицинских целях. РБК разбирался в причинах роста популярности легального допинга.