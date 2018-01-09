Электроснабжение в Саратовской области восстановили после непогоды - Минэнерго

САРАТОВ, 6 фев /ПРАЙМ/. Электроснабжение в Саратовской области полностью восстановили к утру вторника после устранения последствий непогоды, сообщил ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

Ранее в ПАО "МРСК Волги" MRKV(входит в группу "Россети") сообщили, что около 24 тысяч человек в понедельник остались без света в 43 населенных пунктах Саратовской области, где фиксировались массовые аварийные отключения электричества из-за сильного мокрого снега и ветра с порывами до 20 метров в секунду. По данным Минэнерго на 20.00 мск понедельника, без света в регионе оставались 2,9 тысячи человек.

"В 5.22 мск аварийно-восстановительные работы завершены, всем потребителям подано напряжение", - говорится в сообщении.