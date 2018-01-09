МРСК Сибири в 2018 г вложит 2,3 млрд руб в развитие электросетевой инфраструктуры Кузбасса

КЕМЕРОВО, 6 фев /ПРАЙМ/. Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (ПАО "МРСК Сибири" MRKS, дочернее общество ПАО "Российские сети" RSTI) в 2018 году направит на развитие электросетевой инфраструктуры на территории Кемеровской области 2,3 миллиарда рублей, сообщает во вторник пресс-служба кузбасского филиала компании.

"Всего в рамках инвестиционной программы энергетики построят и обновят около тысячи энергообъектов. Это даст возможность существенно повысить надежность и качество электроснабжения Кузбасса, обеспечить подключение к сети новых потребителей. На финансирование этих и других проектов по развитию сетей компания направит 2,3 миллиарда рублей, что на 44% превышает инвестиционную программу 2017 года", — говорится в сообщении.

По данным компании, основными направлениями для капитальных вложений в текущем году по-прежнему будет реконструкция линий электропередачи напряжением 110 кВ для повышения энергобезопасности региона, резервирование электроснабжения объектов жизнеобеспечения, реконструкция подстанционного оборудования 35-110 кВ. Продолжится работа по консолидации муниципальных энергоактивов, что скажется на улучшении качества электроснабжения потребителей, отмечают в МРСК.

"Проектами особого внимания станут создание схемы внешнего электроснабжения отдаленных поселков Таштагольского района и реконструкция двух существующих линий 10 кВ в Промышленновском районе с применением новых технологий", — добавили в пресс-службе.

ПАО "МРСК Сибири" осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания — 1,75 миллиона квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи — около 228,3 тысячи километров, свыше 51,5 тысячи трансформаторных подстанций общей мощностью более 12,2 тысячи МВА, а также 1 765 подстанций мощностью свыше 30,3 тысячи МВА.