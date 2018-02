Дайджест зарубежных СМИ – 6 февраля: Крах финансовых индексов США и кризис на Мальдивах

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную зарубежными газетами)

Фондовые индексы США рухнули – Зарубежные СМИ обеспокоены данными бирж США, согласно которым в понедельник основные фондовые индексы США рухнули более чем на 4% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США. "Мировой фондовый рынок, где в течение долгого времени наблюдался рост курса акций, в понедельник потерпел крах, когда индекс Dow Jones Industrial Average опубликовал свое крупнейшее в истории однодневное снижение, а основные индексы в США, Европе и Азии потеряли свою прибыль за год", - пишет газета Wall Street Journal. "Что происходит?", - задается вопросом газета Washington Post и добавляет, что "фондовый рынок испытывает панику". Однако паниковать рано, потому что это падение еще нельзя считать "рыночной коррекцией", которая определяется падением индекса на 10%, обращается газета ко всем "тревожным заголовкам" СМИ. Издание Hill добавляет, что, несмотря на кричащие заголовки газет об установленном рекорде по снижению индекса, настоящий рекорд был поставлен в 1987 году, когда фондовые индексы США рухнули на 22%. Однако аналитики давно предупреждают о "потенциальном пузыре на фондовом рынке", а это означает, что падение в понедельник все же может стать началом "рыночной коррекции", добавляет издание. Несмотря на это газета New York Times пишет, что на бирже были "и намного более темные понедельники", чем этот, приводя индекс S&P Dow Jones, согласно которому это падение стало лишь сотым по величине.

Пол Саймон прекращает гастроли – Американский рок-музыкант и композитор Пол Саймон в 76 лет принял решение прекратить гастрольную деятельность. Музыкант заявил в понедельник, что он прекращает гастролировать после 50 лет творческой деятельности, так как "чувствует, что путешествия и время вдали от жены и семьи сказываются и уменьшают его радость от выступлений", пишет газета Los Angeles Times и многие другие зарубежные издания. Кроме того, еще одной причиной своего решения Саймон назвал потерю гитариста и своего хорошего друга Винсента Нгуни, который умер в декабре прошлого года. "А теперь приготовьтесь к минуте молчания", - пишет газета USA Today, сообщая читателям печальную новость об окончании гастролей легенды рок-музыки. Как отмечает издание Daily Mail, последний тур музыканта, озаглавленный Homeward Bound - The Farewell Tour, начнется 16 мая в Канаде. В ходе него артист даст 29 концертов на двух континентах – в Северной Америке и Европе. При этом музыкант подчеркнул, что прекращение гастролей не означает, что он совсем перестанет заниматься творчеством. "Я буду периодически выступать (надеюсь)… и жертвовать вырученные деньги различным благотворительным организациям", - цитирует его издание Variety. Наиболее популярными песнями музыканта являются The Sound of Silence ("Звуки тишины"), Mrs. Robinson ("Миссис Робинсон"), Bridge Over Troubled Water ("Мост над бурными водами") и Diamonds on the Soles of Her Shoes ("Алмазы на подошвах ее туфель"), добавляет журнал Time. Пол Саймон является членом Зала славы сочинителей песен и Зала славы рок-н-рола, а также является обладателем трех премий "Грэмми" в номинации "Лучший альбом года".

Кризис на Мальдивах – Зарубежные издания пишут во вторник, что президент Мальдив Абдулла Ямин объявил режим чрезвычайного положения в республике после решения Верховного суда освободить ряд политических лидеров и распространения информации о возможном импичменте. Режим ЧП был введен в понедельник вечером на 15 дней. По мнению газеты New York Times, Ямин "способствует усилению противостояния, которое пугает туристов, иностранные правительства и жителей Мальдив". Кроме того, своими действиями президент Мальдив только "усиливает политический кризис в стране", отмечает газета. Журнал Time пишет, что спустя всего несколько часов после объявления ЧП полиция страны провела задержания четырех человек – экс-президента страны, его зятя и двух судей Верховного суда республики. "Соединенные Штаты решительно критикуют президента Мальдивских Островов за объявление чрезвычайного положения", пишет газета Washington Post и добавляет, что, по словам пресс-секретаря госдепартамента США Хизер Науэрт, США "обеспокоены и разочарованы" событиями в южной республике. Свою обеспокоенность происходящим выразила и Великобритания, глава МИД которой "выразил обеспокоенность введением чрезвычайного положения на Мальдивах и наносимым ущербом демократическим институтам страны", пишет британское издание Sun.

Джон Махони ушел из жизни - Зарубежные СМИ во вторник пишут о кончине американского актера британского происхождения Джона Махони, который ушел из жизни на 78-м году жизни. Издание Vanity Fair пишет, что "любимый всеми отец сериала "Фрейзер" болел раком и скончался в понедельник в хосписе в Чикаго. "В Махони было что-то необычное - он выбрал профессию, которая сделала его знаменитым невероятно поздно - только в 40-х годах он стал профессиональным актером", - пишет газета Chicago Tribune. "Маленький, румяный, неизменно добродушный и оптимистичный" - такими словами описывает газета актера. Британская газета Guardian добавляет, что Джон Махони был дважды номинирован на премию "Эмми", дважды на премию "Золотой глобус" и один раз на премию Гильдии киноактеров США. Актер известен ролями в таких фильмах, как "Алюминиевые Человечки", "Власть луны", "Восьмерка выбывает из игры" и многими другими, пишет издание Hollywood Reporter. "Его карьера была очень пространной, он играл сложных персонажей, как в фильмах, так и в сериалах", - добавляет газета Los Angeles Times. Несмотря на частое появление на экранах и широкую известность, люди в основном помнили его лицо, но не знали, как его зовут, пишет журнал Times, цитируя интервью актера 1996 года. "Джон мог сделать что угодно как актер, он был таким ловким, он был также джентльменом, и он излучал такую доброту, я буду скучать по нему, я очень люблю Джона!", - заявил американский актер Тед Денсон в интервью изданию Rolling Stone.