Дивиденды-2017 "Газпром нефти" планируются на уровне более 14 руб на акцию

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МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Выплата дивидендов "Газпром GAZP нефти" по итогам 2017 года, как ожидается, составит более 14 рублей на акцию, компания считает реалистичным в будущем увеличение до 20 рублей, сообщил заместитель генерального директора по экономике и финансам компании Алексей Янкевич.

"У нас есть хорошие возможности для увеличения дивидендов как на акцию, так и дивидендной доходности... Уже по итогам этого года мы ожидаем практически больше 14 рублей на акцию... Окончательные дивиденды мы тоже ожидаем на достаточно хорошем уровне, что даст нам больше 30-40% рост с точки зрения дивидендов на акцию в 2017 году", - сказал он, выступая в рамках дня инвестора "Газпрома".

"Но и также дальше до 2020 года с учетом перспектив по росту как чистой прибыли, так и возможно дивидендной доходности. Дивиденды на акцию, я думаю, будут расти. Вполне реалистично до 20 рублей на акцию дойти", - добавил он.

Согласно презентации "Газпром нефти", компания ожидает выплату дивидендов по итогам 2017 года в размере 25% от чистой прибыли по МСФО.

Дивиденды за 2016 год составили 50,64 миллиарда рублей (10,68 рубля на одну обыкновенную акцию), что составляет 25,3% чистой прибыли по МСФО. "Газпром нефть" за 2016 год нарастила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в 1,8 раза — до 200,179 миллиарда рублей.