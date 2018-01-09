"Ленэнерго" планирует привлечь возобновляемую кредитную линию на 3 млрд руб

МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Северо-Западный банк Сбербанка SBER, ВТБ и Совкомбанк участвуют в тендере на предоставление "Ленэнерго" LSNG(входит в "Россети") возобновляемой кредитной линии в размере 3 миллиардов рублей на пять лет, следует из материалов на портале госзакупок.

"Целью привлечения кредитных средств является ... финансирование инвестиционной деятельности, рефинансирование кредитов и займов", - говорится в сообщении.

Указывается, что "Ленэнерго" планирует взять кредит по ставке, не превышающей 8,5% годовых.

Кредитор будет определен в феврале по итогам электронного аукциона, следует из закупочных документов.

В январе на портале госзакупок сообщалось, что Северо-Западный банк Сбербанка предоставит "Ленэнерго" кредиты на общую сумму до 7 миллиардов рублей, а ВТБ одну кредитную линию на 3 миллиарда рублей.

ПАО "Ленэнерго" - российская электросетевая компания, снабжающая потребителей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.