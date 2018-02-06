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Нефть продолжает дешеветь на фоне обвала мировых фондовых рынков


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть во вторник вечером продолжают снижаться на фоне сохраняющейся напряженности на глобальном фондовом рынке после обвала основных американских индексов США в понедельник, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.10 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,2% - до 66,82 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,31%, до 63,36 доллара за баррель.

Основные фондовые индексы США упали в понедельник на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности американских гособлигаций и опасений ускорения роста ставки ФРС. При этом индекс Dow Jones упал ниже отметки в 25000 пунктов. В ходе торгов он падал более чем на 1500 пунктов, демонстрируя максимальное падение с августа 2011 года.

Вслед за Уолл-стрит во вторник обрушились фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона. Основные биржи Европы также завершили торги вторника резким снижением.

"Цены на нефть не могли избежать общей напряженности на финансовых рынках. Мы полагаем, что настроения инвесторов окончательно переменились, и теперь стоит ожидать краткосрочного снижения цен на нефть", - сказал изданию The Wall Street Journal глава отдела по исследованию макроэкономики и товарным биржам в Julius Baer Норберт Руккер (Norbert Ruecker).

Вместе с тем Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) улучшило прогноз по средней цене на нефть в текущем году: на Brent до 62,39 доллара за баррель, на WTI - до 58,28 доллара за баррель (январские оценки составляли 59,74 и 55,33 доллара за баррель соответственно). При этом EIA также увеличило и прогноз по добыче нефти в США в 2018 году до очередного исторического рекорда - 10,6 миллиона баррелей в сутки с январских 10,3 миллиона баррелей.

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