Глава "Фортума" против продления действующей программы поддержки ВИЭ в РФ после 2024 г

МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Глава дивизиона "Россия" финской корпорации Fortum, гендиректор "Фортума" Александр Чуваев считает, что действующую в РФ программу поддержки "зеленой" энергетики не надо продлевать после 2024 года.

"Мы за то, чтобы не расширять программы ВИЭ (возобновляемые источники энергии - ред.) за пределами 2024 года. Вот эта программа ВИЭ, которая есть, она толкнула производство. Дальше должны производителям давать субсидии, которые делают их конкурентоспособными. Но мы категорически против того, чтобы за пределами 2024 года это дело расширять", - сообщил Чуваев в рамках обсуждения на Неделе российского бизнеса РСПП.

В настоящее время в России действует программа поддержки "зеленой" энергетики, в том числе строительства электростанций, которые выбираются на конкурсном отборе, но это программа завершится в 2024 году. В отрасли идет обсуждение, что будет после 2024 года.

Ранее Чуваев вместе с основным владельцем группы "Ренова" Виктором Вексельбергом, главой "Роснано" Анатолием Чубайсом и гендиректором "Энел Россия" Карло Палашано Вилламаньей просил кабмин РФ проработать вопрос о необходимости продления действующей программы поддержки ВИЭ до 2035 года.