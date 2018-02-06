EIA повысило прогноз-2018 средней цены на нефть Brent до $62,39

Добавлена предварительная оценка EIA по добыче нефти в США за январь, контекст (последние два абзаца).

МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) повысило прогноз по средней цене североморской нефти марки Brent в 2018 году до 62,39 доллара за баррель, говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе EIA. Январская оценка ведомства составляла 59,74 доллара за баррель.

В 2019 году ведомство прогнозирует среднюю цену нефти Brent на уровне 61,51 доллара за баррель.

Прогноз EIA по средней цене на нефть марки WTI на 2018 год также повышен - до 58,28 доллара с 55,33 доллара за баррель в январском прогнозе. На 2019 год ведомство прогнозирует среднюю стоимость марки в 57,51 доллара.

EIA также подняло прогнозную оценку добычи нефти в США в 2018 году до очередного исторического рекорда - 10,6 миллиона баррелей в сутки. В январе ведомство ожидало также рекордного объема добычи в 10,3 миллиона баррелей. Предыдущий рекорд по добыче был установлен в 1970 году - 9,6 миллиона баррелей в сутки. В 2019 году EIA прогнозирует добычу в США на уровне 11,2 миллиона баррелей.

По предварительной оценке EIA, среднесуточная добыча нефти в США в январе достигла исторического максимума - 10,17 миллиона баррелей в сутки, увеличившись с декабря почти на 100 тысяч баррелей в сутки. Более точные данные по добыче управление сообщает в своем ежемесячном отчете с разницей в два месяца. Уточненный показатель за январь станет известен 31 марта.

Согласно последнему ежемесячному отчету EIA, опубликованному на прошлой неделе, добыча нефти в США в ноябре прошлого года впервые с октября 1970 года превысила 10 миллионов баррелей в сутки, достигнув 10,038 миллиона баррелей в сутки.